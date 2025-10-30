오세훈 '최악의 정책', 시민들이 직접 뽑아주세요

'오세훈 서울시' 최악의 정책을 뽑는 온라인 투표가 눈길을 끌고 있다. 민주노총 서울본부, 너머서울, 서울민중행동 등 서울 지역의 315개 노동·시민사회단체로 구성된 오세훈OUT!공동행동(아래 공동행동)은 '오세훈 서울시, 최악의 퇴행정책 선정 투표'(아래 최악의 정책 투표)를 진행한다고 밝혔다.
공동행동은 "오세훈 시장의 각종 보여주기 정책의 뒤편에는 시민의 권리를 빼앗고 서울을 망가뜨린 '거대한 퇴행'이 자리하고 있다"고 강조하며 치적쌓기 전시행정 뒤에 가려진 '오세훈 서울시'의 나쁜 정책들을 대중적으로 확산하기 위해 '최악의 정책 투표'를 기획했다고 취지를 설명했다.
'최악의 정책 투표'는 지난 24일부터 오는 11월 11일까지, 온라인 방식으로 진행한다. 공동행동 측이 선정한 35개의 퇴행정책 중에서 최악의 정책 5개를 뽑는 방식이고, 오는 11월 13일 오세훈 OUT! 엄정·구속 수사 촉구 서명운동 마무리 기자회견에서 투표 결과를 발표한다는 계획이다.
공동행동은 '최악의 정책 투표'와 함께 오세훈 서울시 퇴행정책의 문제들을 분야별, 키워드별로 정리한 카드뉴스도 발행한다고 밝혔다. 한 달간의 무승객 운항을 마치고 한강버스가 운항을 재개하는 11월 1일에는 마곡과 옥수 선착장에서 한강버스 OUT! 선전전을 진행하는 등 오세훈 시장의 각종 정책 실패를 비판하는 대응도 이어간다는 계획이다.
아울러 매주 목요일 점심시간, 광화문 일대에서 오세훈 엄정·구속 수사 촉구 집중행동을 5주째 진행하는 등 명태균 게이트로 한 차례 소환 조사를 받은 오세훈 시장에 대한 엄정하고 신속한 수사를 촉구하는 활동도 지속적으로 진행 중이다. 특검에서 오세훈 시장과 명태균씨의 대질신문이 예정된 것으로 알려진 11월 8일에도 엄정·구속 수사를 촉구하는 피케팅을 진행할 예정이다.
한편, 오세훈 서울시, 최악의 퇴행정책 선정 투표는 온라인 링크(https://forms.gle/aMiLoioLysxLTfFP8
)를 통해 참여할 수 있으며 후보로 올라온 35가지 정책들은 아래와 같다.
□ 오세훈 서울시, 최악의 퇴행정책 선정 투표 후보정책(무순)
- 안전성 부실검증, 특혜 의혹, 세금낭비, '위장 대중교통' 한강버스
- 서울직장성희롱성폭력예방센터(위드유센터)·서울시성평등활동지원센터 폐관
- 자치구 노동센터 운영 보조금 예산 전액 삭감 및 서울시노동권익센터 예산 삭감
- 전국 최초이자 유일했던 서울시립십대여성건강센터 '나는봄' 폐쇄
- 그린벨트 해제로 국토관리와 환경보전 포기
- 서울혁신파크 무기계약직 62명 등 민간위탁 노동자 대량 해고
- 공공임대주택 추진 외면(동자동 쪽방촌 공공임대주택 개발 방치)
- 시민의 안전과 환경권 위협하는 한강개발 '그레이트 한강 프로젝트'
- '싱크홀 안전지도' 비공개로 시민안전 위협
- 시민의 공간 서울혁신파크 기업 특혜, 헐값 매각 추진
- 서울시 주관 행사 '북한인권서울포럼'에 부정선거론자 모스탄 초청
- 장애인 거주시설 연계 자립생활 지원사업 예산 전액 삭감, 탈시설 지원 조례 폐지
- 여성사전문도서관 서울여담재·서울여성공예센터 폐관
- 서울신용보증재단 콜센터 상담사 정리해고
- 권리중심 공공일자리 최중증장애인 노동자 400명 해고
- 서울교통공사 노조탄압 및 부당해고, 이로 인한 노동자 사망
- '리박스쿨' 연계 의혹 넥스트클럽에 시립청소년성문화센터 민간위탁 시도
- 마을공동체지원조례·마을미디어지원조례 등 폐지, 시민 참여 후퇴
- 세금낭비·치적쌓기용 난개발 : 남산곤돌라, 서울링, 노들 글로벌 예술섬, 서울항 추진
- 송현광장 이승만기념관 건립 시도, 광화문광장 100M 태극기 조형물 설치 시도
- 외국인 가사관리사 시범사업 강행, 필리핀 이주여성 노동자 등 인권침해 방조
- 장애인 이동권 쟁취를 위한 지하철 시위 탄압
- 노점 폭력단속하는 특사경에 인센티브 지급 논의 등 노점상 철거 폭력 방조
- 이태원참사 책임기관 용산구에 안전관리대상 수상 논란
- 서울퀴어문화축제 서울광장 사용 불허 결정
- 교통요금 인상 시민공청회 요구 거부하고 지하철·버스 요금 인상으로 교통공공성 약화
- TBS 지원 중단을 통한 사상 초유 공영방송 폐쇄
- 서울지하철 2호선 1인 승무 계획 시도
- 내란 동조 : 12.3 계엄 당일 청사 폐쇄·출입통제 의혹 및 남태령 시위 강력 대응, 윤석열 변호인단으로 활동한 서울시 인권위원장 옹호 등
- 반지하 가구 대책 실패 등 주거취약계층 외면
- 자본과 기업의 이윤을 위한 용산국제업무지구 개발 추진
- 서울시사회서비스 폐원으로 돌봄노동자 집단 해고 및 공공돌봄 파탄
- 서울학생인권조례 폐지
- SH공사(서울주택도시공사)를 주택도시개발공사로 전환하며 주거복지, 공공성 후퇴
- 성평등 후퇴 정책(오세훈 시장, 한국여성단체연합 선정 '2024년 성평등 걸림돌상' 선정)