고 이예람 중사 사건 '수사 외압' 전익수 실장, 징계 유지

고 이예람 중사 사망사건 수사에 외압을 가해 준장에서 대령으로 강등된 전익수 전 공군법무실장의 징계가 정당하다는 법원의 항소심 판결이 나왔다. 유족 측은 징계가 유지돼 다행이라면서도, 징계사유 4개 중 1개를 제외하고 모두 기각한 판결을 "반쪽짜리"라고 평하며 아쉬움을 드러냈다.서울고등법원 행정3부(윤강열 부장판사)는 30일 오후 2시 7분부터 진행된 전씨의 징계처분 취소소송 항소심에서 "일부 징계 사유가 없다고 판단되지만, 품위유지의무 위반으로도 징계가 정당하다"라고 판결했다.먼저, 항소심 재판부는 당시 법무실장이었던 전씨가 고 이 중사의 성추행 사건에 부실하게 대응함으로써 공무원이 지닌 성실의무를 위반했다는 1심 재판부의 판결을 기각했다. 항소심 재판부는 전씨가 성추행 사건을 인지한 즉시 조치를 취하지 않은 것에 대해 "사건 참고 보고를 이메일로 수신한 사실은 인정이 된다"라면서도 "수사가 아직 초기 단계에 있고, 해당 사건이 군검찰에 송치되지 않은 상황에서 구체적으로 지휘·감독을 했어야 됐다고 보기는 어렵다"라고 말했다. 또 "전씨가 고 이 중사의 성추행 사건에 대해 직권으로 수사를 지휘했어야 했다"는 피고(국방부)의 주장에 대해서는 "지휘·감독 의무의 범위를 지나치게 확대한 것으로 부당하다"라고 판단했다.그러면서도 항소심 재판부는 전씨가 고 이 중사의 사망사건 수사를 맡은 군검사에게 위력을 행사했다는 징계사유에 대해서는 "인정이 된다"고 밝혔다. 항소심 재판부는 "수사 검사에게 이러한 행위를 한 것은 용납될 수 없다"라며 "비행 정도가 심하고 고의가 있다고 보는 것이 타당하다"라고 짚었다. 그러면서 "국방부는 원칙적으로 전씨를 파면·해임할 수 있지만, 전씨가 주장한 사정 등을 고려해 그보다 한 단계 낮은 강등을 선택한 것으로 보인다"라며 "징계처분을 헌법이나 법률의 사안에 따라 무효라고 볼 수 없다"라고 짚었다.이날 고 이 중사의 아버지 이주완씨, 어머니 박순정씨, 임태훈 군인권센터 소장, 김숙경 군인권센터 부설 군성폭력상담소 소장도 재판을 방청했다. 재판 시작 전 아버지 이씨는 "전익수는 안 왔나"라며 법정을 살펴보더니 판사들이 입장하자 두 손을 꼭 잡고, 무릎을 떨며 긴장하는 기색을 보였다. 어머니 박씨는 두 손을 꼭 붙잡으며 판사들을 가만히 응시했다.재판이 시작된 후, 초반 징계사유 2개에 대해 "인정될 수 없다"는 판결이 나오자, 유족 측은 난감한 기색을 보였다. 그러나 판사가 "전씨의 항소를 기각한다. 항소 비용은 전씨가 부담한다"고 선고하자, 아버지 이씨는 판사에게 고개를 숙여 인사한 후 퇴정했다.재판이 끝난 후 임 소장은 취재진 앞에서 "일부 징계사유에 대해서 해임·파면도 가능했다고 피력한 것을 매우 중요하다고 생각하고 있다"라면서도 "불인정된 징계사유들은 아쉽다"라고 밝혔다. 또 "전익수는 당시 공군 내에서 검찰총장에 해당하는 지위에 있었는데도 본인의 의무를 다하지 않았다"라며 "국방부에 상고할 것을 요구할 것"이라고 말했다.어머니 박씨는 "징계사유가 불인정 되는 것을 보고 추후에 또 이런 일이 일어났을 때 책임자가 '나도 피해 갈 수 있을 거야'라는 생각을 가질까 걱정이 들었다"라며 "대법원에서는 징계 사유가 모두 인정돼야 한다는 취지로 파기환송을 해야 이런 사건이 일어났을 때 피해자가 보호받고 다시 사회로 나갈 용기를 갖지 않을까"라고 말했다."반쪽짜리"라고 이날의 판결을 강하게 비판한 김 소장은 "전씨의 징계 근거가 되는 것들을 대부분 기각했다"라며 "징계 사유를 모두 인정하는 판결이 나와야 군 내 성폭력 피해자들도 숨을 좀 쉴 있고, 피해 사실을 신고할 수 있을 것"이라고 말했다.전씨는 이 중사 성추행 사건에 대한 부실 수사 의혹, 사망사건 수사에 대한 부적절한 개입 등으로 징계받아 전역을 한 달 앞둔 2022년 11월 준장에서 대령으로 강등됐다. 이후 그는 이 징계를 취소해달라는 행정소송을 제기했다.한편 전씨는 2022년 '이예람 특검팀(안미영 특검)'에 의해 이 중사 사망사건 수사에 부적절하게 개입한 혐의(면담강요죄)로 기소됐으나, 법원은 '정당화될 수 없는 행위이나 관련 법령이 없어 형사처벌이 불가하다'는 이유로 무죄를 선고(대법원 확정)했다.