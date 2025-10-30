트럼프위협저지공동행동 "한미 투자 관세협상 합의, 원천 무효"

큰사진보기 ▲기자회견트럼프위협저지공동행동이 30일 오후 1시부터 서울 광화문 이순신 장군 동상 앞에서 기자회견을 하고 있다. ⓒ 트럼프위협저지공동행동 관련사진보기

트럼프위협저지공동행동이 지난 29일 한미 대미투자 및 관세 협상 타결과 관련해 30일 입장을 통해 "미국 투자 관세협상 합의, 원천 무효"라고 강조했다.트럼프 경제일자리먹거리안보위협저지 공동행동(트럼프위협저지공동행동) 준비위원회는 30일 오후 1시부터 서울 광화문 이순신 장군 동상 앞 기자회견에서 '나라 경제 거덜 내는, 대미투자 합의 철회'를 촉구했다.이들은 "지난 29일 한미정상회담 후 발표된 연 200억 달러 현금과 조선 협력 1500억 달러 타결은 트럼프의 일방적 요구 수용으로 대규모 고정 외화 유출을 강제하게 됐다"며 "이는 외환·환율·물가 불안을 상시화해 국민경제를 위기로 몰아넣는 퍼주기 협상"이라고 비판했다.또한 "이번 대미투자 협상의 결과는 트럼프의 전액 현금 선불 요구에 양보에 양보를 거듭해 10년 간 매년 200억 달러를 투자해 총액 2000억 달러를 국가 재정을 직접 들여 투자하겠다는 합의를 이뤘다"며 "여기에 더해 1500억 달러의 마스가 프로젝트 추가 투자를 공언했다. 대부분 기업과 정부 보증으로 투자하는 형식이라고 밝혔으나 결국 트럼프의 투자 요구를 수용한 것"이라고 주장했다.기자회견문을 통해 "명백한 것은 트럼프의 요구에 한국이 10년간 국민 1인당 540만 원을 갖다주는 퍼주기 협상"이라며 "미국을 위한 국방비 증액과 대중국 압박을 위한 무기 도입을 철회해야 한다"고 밝혔다.이어 "3500억 달러의 막대한 대미 투자, 투자처의 결정도 미국이, 투자금의 50~90%도 미국이 가져간다는 불평등 협상 당장 철회해야 한다"며 "불평등한 투자 구조와 한국 국가 재정에 큰 부담을 지우는 불평등한 협상 당장 철회하라"고 촉구했다.박석운 트럼프위협저지공동행동 공동대표는 "한미 관세협상은 조공을 강탈하는 마피아식 협상이며 본질은 강탈"이라며 "일본보다 낫다해도 매년 200억 달러를 빼앗기는 '조공 협정'일 뿐"이라고 밝혔다. 이어 "한미 FTA가 있음에도 관세를 올리고, 조공까지 바친 것은 자주권 포기한 것"이라고 주장했다.이태환 민주노총 수석부위원장은 "연 200억 달러는 결코 적은 돈이 아니며, 이는 노동자의 피땀을 미국에 바치는 것"이라며 "자동차 관세는 25%에서 15%로 낮춘 게 아니라 오히려 15% 높아진 것"이라고 밝혔다. 이어 "투자위원회(미국)와 협의위원회(한국)의 구조는 불평등하고, 한국은 결정권이 없다"며 "이재명 정부가 국민을 믿지 못하고 굴욕적 협상을 한 것을 규탄한다"고 전했다.대학생 대표 이주원씨는 "미국에 대한 2000억 달러 현금 투자는 여전히 국민경제를 위협하며, 실질적 종속을 심화시킨다"며 "펀드 수익 90%가 미국으로 돌아가고, 투자처도 미국이 마음대로 결정하게 된다"고 지적했다. 이어 "보잉기·아마존·LNG 등 즉각적 대미경제 종속이 이미 진행 중"이라며 "정부가 황금 넥타이로 굴욕 협상을 포장했으나 황금빛 미래는 없다"고 비판했다.김재연 진보당 상임대표는 "언론이 이 정도면 선방이라 평가하지만, 세부 내용은 약탈적 협상"이라며 "관세 인하로 얻는 이익은 연 2조 원 수준인데, 투자는 28조 원으로 손익이 맞지 않는다"고 지적했다. 이어 "외화 유출, 산업 공동화, 일자리 감소 등 국민경제 피해가 필연적이 될 것"이라며 "국회 비준과 국민 검증 없이 추진된 협상은 원천 무효이며 재검토해야 한다"고 말했다.기자회견 참가자들은 ▲날강도 트럼프의 투자 강요 규탄 ▲나라 경제 거덜 내는 대미투자 철회 ▲대미투자 관세협상 원천 무효 철회 등을 촉구했다.