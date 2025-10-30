이 대통령이 본 트럼프와 만남... "한미 협력, 새로운 장 열었다"

이재명 대통령이 30일 "천년고도 경주에서 도널드 트럼프 대통령을 국빈으로 맞이하여 한미 양국 간 협력의 새로운 장을 열었다"고 밝혔다. 지난 29일 한미정상회담을 통해 타결한 관세 및 안보협상에 대한 평가다.
이 대통령은 이날 본인 페이스북에 "위대한 정상회담의 아름다운 시작"이라며 트럼프 대통령과의 정상회담 모습을 담은 사진들과 정상 간 합의 내용들을 함께 전했다.
이 대통령은 먼저 "(저와 트럼프 대통령은) 급변하는 안보, 경제 환경에 대응하고 한미 관계를 미래형 포괄적 전략동맹으로 심화시켜 나가야 한다는 데 깊이 공감하며, 한미동맹의 현대화를 더욱 강화하기로 뜻을 모았다"라고 밝혔다.
그러면서 "트럼프 대통령은 대한민국의 핵추진 잠수함 건조 계획을 강력히 지지했다"며 "앞으로 자주국방력 증진을 통해 동맹을 보다 호혜적으로 발전시켜 나갈 수 있을 것"이라고 기대했다.
관세협상 타결에 대해서는 "이번 합의로 양국 간 첨단기술 개발, 대규모 투자, 우수 인재 고용 창출 등 미래 산업 분야 협력도 더욱 확대될 전망"이라고 짚었다.
아울러 "에너지 안보 또한 양국 협력의 중요한 분야"라며 "우라늄 농축과 사용후 핵연료 재처리에도 실질적 진전을 이루며 에너지 안보 강화를 위한 공동 노력을 이어갈 계획"이라고 밝혔다.
무엇보다 이 대통령은 "트럼프 대통령의 북미 정상회담 개최 제안은 한반도에 평화의 물결을 일으키는 희망의 신호라고 생각한다"고 평했다.
이어 "'피스메이커'이자 '페이스메이커'로서 한반도 평화와 안정을 위한 외교적 노력을 내실 있게 이어가겠다"라며 "한반도의 새로운 역사를 써 내려갈 '위대한 여정'은 계속된다. 더욱 튼튼하고 평화로운 미래를 향해 굳건히 나아가겠다"고 다짐했다.