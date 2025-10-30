이 대통령이 본 트럼프와 만남... "한미 협력, 새로운 장 열었다"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 30일 "천년고도 경주에서 도널드 트럼프 대통령을 국빈으로 맞이하여 한미 양국 간 협력의 새로운 장을 열었다"고 밝혔다. ⓒ 대통령실 제공 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 30일 본인 페이스북에 "천년고도 경주에서 도널드 트럼프 대통령을 국빈으로 맞이하여 한미 양국 간 협력의 새로운 장을 열었다"고 평했다. ⓒ 대통령실 제공 관련사진보기

이재명 대통령이 30일 "천년고도 경주에서 도널드 트럼프 대통령을 국빈으로 맞이하여 한미 양국 간 협력의 새로운 장을 열었다"고 밝혔다. 지난 29일 한미정상회담을 통해 타결한 관세 및 안보협상에 대한 평가다.이 대통령은 이날 본인 페이스북에 "위대한 정상회담의 아름다운 시작"이라며 트럼프 대통령과의 정상회담 모습을 담은 사진들과 정상 간 합의 내용들을 함께 전했다.이 대통령은 먼저 "(저와 트럼프 대통령은) 급변하는 안보, 경제 환경에 대응하고 한미 관계를 미래형 포괄적 전략동맹으로 심화시켜 나가야 한다는 데 깊이 공감하며, 한미동맹의 현대화를 더욱 강화하기로 뜻을 모았다"라고 밝혔다.그러면서 "트럼프 대통령은 대한민국의 핵추진 잠수함 건조 계획을 강력히 지지했다"며 "앞으로 자주국방력 증진을 통해 동맹을 보다 호혜적으로 발전시켜 나갈 수 있을 것"이라고 기대했다.관세협상 타결에 대해서는 "이번 합의로 양국 간 첨단기술 개발, 대규모 투자, 우수 인재 고용 창출 등 미래 산업 분야 협력도 더욱 확대될 전망"이라고 짚었다.아울러 "에너지 안보 또한 양국 협력의 중요한 분야"라며 "우라늄 농축과 사용후 핵연료 재처리에도 실질적 진전을 이루며 에너지 안보 강화를 위한 공동 노력을 이어갈 계획"이라고 밝혔다.무엇보다 이 대통령은 "트럼프 대통령의 북미 정상회담 개최 제안은 한반도에 평화의 물결을 일으키는 희망의 신호라고 생각한다"고 평했다.이어 "'피스메이커'이자 '페이스메이커'로서 한반도 평화와 안정을 위한 외교적 노력을 내실 있게 이어가겠다"라며 "한반도의 새로운 역사를 써 내려갈 '위대한 여정'은 계속된다. 더욱 튼튼하고 평화로운 미래를 향해 굳건히 나아가겠다"고 다짐했다.