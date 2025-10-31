광주전남기협 '막내기자 최저임금 보장' 빛봤다

광주전남기자협회가 소속 기자들의 열악한 처우 개선을 위해 언론사 경영진을 상대로 '초임 기자 기준 최저임금의 1.5배 보장' 규약 준수를 압박한 지 1년여 만에 첫 임금인상 사례가 나왔다.
언론계 최초로 시·도기자협회가 경영진에게 제시한 회원들의 적정 임금 보장 요구가 성과를 거두면서 기준을 충족하지 못한 다른 언론사들의 연쇄 인상으로 이어질지, 아니면 '버티기'로 일관해 실질적 징계가 이뤄질지 주목된다.
또 한 달여 앞으로 다가온 차기 광주전남기자협회장 선거를 앞두고 적정 임금 보장과 미이행 언론사에 대한 조치 등이 주요 이슈로 떠오를 것으로 보인다.
A 신문사 '최저임금 1.5배' 규약 충족…타 언론사, 앞다퉈 정보보고
31일 <오마이뉴스> 취재를 종합하면, 협회 임금 규약을 맞추지 못했던 지역 A 신문사가 이달 25일 취재기자를 비롯한 임직원들에게 전월보다 대폭 인상된 임금을 지급했다.
구체적인 금액과 인상률은 공개하지 않았으나, 초임 기자 기준 협회 규약에 명시된 '최저임금의 1.5배'를 다소 넘는 수준으로 알려졌다.
이에 따라 협회 18개 회원사 중 임금 규약을 충족한 언론사는 기존 9곳에서 10곳으로 늘어날 전망이다.
익명을 요구한 A 신문사 한 기자는 "임금 수준이 많이 개선됐다고 느낀다. 기자들에게도 동기 부여가 되고 있다"고 말했다.
적정 임금 미충족 언론사들의 현장 기자들은 A 신문사의 임금인상 내용을 회사 구성원과 공유하거나 정보보고를 올리며 사실상 경영진을 압박하고 있는 것으로 전해졌다.
한 신문사 기자는 "A 신문사 사례만 보더라도 경영진의 의지와 결단만 있다면 기자들의 낮은 임금은 충분히 해결할 수 있는 문제"라며 "특히 낮은 임금에 더해 취재활동비까지 오롯이 감당하고 있는 저년차 기자들의 잦은 이·퇴직 문제 등을 해결하기 위해 적정 임금 수준을 반드시 맞춰야 한다"고 말했다.
다른 신문사 기자는 "최저임금의 1.5배를 받아도 현장 취재가 많은 저년차 기자들의 경우 매달 들어가는 유류비와 취재비 등을 제외하면 최저임금에 미치지 못하는 수준"이라며 "협회가 제시한 '1.5배 규약'은 사실상 최저임금 보장과 다르지 않다"고 강조했다.
적정 임금 미충족 8개 언론사, 11월 26일 징계 심의 예정
현재까지 적정 임금을 충족하지 못한 광주전남기자협회 회원사는 8곳으로 대부분 신문사들로 알려졌다.
이들은 협회의 요구에 따라 오는 11월 25일까지 ▲임금인상 시한 ▲임금인상 수준 등을 담은 개선안을 제출해야 한다.
개선안을 제출하지 않거나 구체적인 규약 이행 계획을 담지 못한 언론사는 협회의 징계 대상에 오른다.
애초 제출 대상이었던 A 신문사의 경우 이달 임금인상을 반영한 개선안을 내면 징계 논의 대상에서 제외될 것으로 보인다.
협회는 11월 26일 운영위원회를 열고 개선안 등을 검토한 뒤 징계 여부를 판단할 방침이다.
'최저임금 1.5배' 규약을 준수하려면 초임 기자에게 2024년 기준 최저임금을 연봉으로 환산한 2472만원(최저시급 9860원·주 근로시간 40시간)보다 1236만원이 많은 3708만원(세전)을 지급해야 한다.
광주전남기협 관계자는 "현재 개정안을 제출한 언론사는 없다"며 "다음 운영위원회까지 남은 시간이 있어 개선안 제출을 전제로 징계 여부 등 심의 안건을 마련할 계획"이라고 말했다.
현장 기자들 "반드시 징계해야", "차기 협회장 후보 공약으로 견해 밝혀야"
일선 현장 기자들은 실제 징계로 이어질 수 있을지 '반신반의'하면서도, 협회의 적정 임금 규약이 힘을 받기 위해서는 미충족 언론사에 대한 분명한 징계가 뒤따라야 한다고 강조했다.
또 다른 신문사 기자는 "솔직히 A 신문사 임금인상이 나온 이후 편집국 분위기가 술렁이긴 했지만, 사측은 별다른 관심을 보이는 것 같지 않다"며 "'설마 진짜 징계하겠냐'는 느낌이 강하게 든다. 협회가 성과를 거둔 이상, 성과를 확대하기 위한 의지를 징계로 분명하게 보여줘야 한다"고 말했다.
한 저년차 기자는 "선배 운영위원들이 저년차 후배들의 어려움을 모르지 않을 거로 생각한다"며 "사주들 눈치만 보지 말고 후배와 동료들의 처우 개선을 위해 적극적으로 의견을 냈으면 좋겠다"고 했다.
일부 기자들은 현 광주전남기협 집행부 임기가 한 달여 뒤 끝나는 데다, 차기 협회장 물밑 선거전이 시작된 시점에서 징계 여부를 결정하기 쉽지 않다는 시각을 내비치며 차기 협회장 선거 후보자들이 공약으로 적정 임금 규약과 언론사 징계에 대한 견해를 밝혀야 한다고 촉구하기도 했다.
한편 협회 규약 제31조(징계 사항)에는 임금 요건을 충족하지 못한 회원사는 운영위 결의로 '3개월간의 소명기회 부여', 이후 개선이 안 되면 '6개월간의 자격정지'를 결의할 수 있도록 하고 있다.
또 자격정지 기간을 포함해 1년간 규약 조건을 충족하지 못하면 운영위 의결로 '제명'할 수 있다.
