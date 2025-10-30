큰사진보기 ▲네이버 인공지능 대화 서비스 하이퍼 클로바X에 '일본 영토'를 물어본 결과. 독도가 부속 도서에 해당한다는 답을 내놨다. ⓒ 클로바X 갈무리 편집 관련사진보기

큰사진보기 ▲네이버 검색창에 '일본 영토' 검색어를 입력하면 독도가 포함돼 있다는 답변을 받을 수 있다. 30일 오후 기준 이를 뒤늦게 확인한 네이버가 AI 검색이 노출되지 않도록 조처한 것으로 나타났다. ⓒ 서경덕 교수 제공 관련사진보기

포털사이트 인공지능(AI) 검색에서 독도를 분쟁 지역으로 표현해 논란이 일자 네이버가 노출 차단 등의 대응에 나섰지만, 클로바X에서도 여전히 비슷한 결과가 나오고 있다. 하이퍼 클로바X(엑스)는 네이버가 업그레이드 버전으로 출시한 대화형 인공지능 서비스로 한국형 챗지피티(ChatGPT)라고 불린다.30일 오후 1시 기준 네이버 클로바X에서 추론에 특화된 답변 모델(THINK, 씽크)을 선택해 검색어로 '일본 영토'를 입력하면 모두 본토 4개 섬과 그 부속 도서로 구성돼 있다는 결괏값이 나온다. 문제는 홋카이도와 혼슈, 시코쿠, 규슈, 오키나와 제도, 센카쿠(중국명 댜오위다오) 열도에 이어 독도까지 일본의 영역에 포함된다고 설명했다는 점이다.'일본명 죽도(다케시마)는 동해에 위치한 작은 섬으로 한국과 일본의 영유권 분쟁 대상'이라는 부연도 곁들였다. 클로바X는 1905년 시네마현으로 편입했다는 일본의 주장과 신라 시대부터 울릉도가 한국 영토로 기록됐단 내용을 나열하며 동시에 "양측이 국제사법재판소 회부를 두고 대립 중"이라고 소개했다. 한마디로 독도가 다툼의 영역이란 얘기다. 이를 찾는 과정에서도 '모델(AI)의 생각'을 띄워 "중립적 설명을 준비하고 있고, 독도 관련 분쟁을 포함할 예정"이라고 미리 알렸다.이는 이날 오전 여론의 질타를 받은 네이버 포털 검색창 AI 브리핑과 크게 다르지 않은 결과다. 앞서 성신여대 서경덕 교수는 "네이버 검색 AI 답변에서 독도를 일본 영토로 간주하고 있다는 제보를 받았다. 국내 대표 사이트가 국가적 중요한 사안을 확인하지 않았다는 건 있을 수 없는 일"이라며 소셜미디어에 비판 글을 올렸다. 뒤늦게 이를 인지한 네이버도 "주의하겠다"라며 부랴부랴 '일본 영토' 검색어 AI 브리핑을 막는 등 후속 조처를 했다. 하지만 그 기반인 클로바X 수정으론 연결되진 않은 셈이다.눈여겨볼 부분은 클로바X 추론 모델 THINK와 일반 Standard(스탠다드) 모델이 일본 영토를 각각 다르게 규정한다는 것이다. 같은 검색어라고 하더라도 일반 모델에서는 독도를 일본의 영토에 포함하지 않고 "국제법상 근거가 없는 주장"이라고 일축했다. 일반 모델은 "역사적, 지리적, 국제법적으로 대한민국의 영토임이 명백하다"라며 아예 단정적 표현을 가져다 썼다.반면 클로바X THINK는 모호한 답을 계속 내놨다. "독도는 분쟁의 대상이 아니다"라고 추가로 질문을 던져보니 약간의 차이가 있지만 "한국 정부는 확고한 영토로 규정하나 외교적 갈등 요소가 남아있고, 분쟁 여부는 국제사회의 인식에 따라 해석이 달라질 수 있다"라고 지속적으로 응답했다. 소위 깊이있는 분석과 중립을 강조하면서 발생한 사태다. 네이버는 최근 개발 완료한 클로바X THINK에 대해 "고급 추론 능력을 갖춘 생성형 인공지능 모델"이라고 홍보해 왔다.이번 사태는 네이버 AI만의 일이 아니라는 지적도 있다. 퍼플렉시티 프로, 구글 제미나이(2.5) 딥 리서치 등을 활용해 같은 검색어를 입력하면 일본의 부속 도서엔 해당하지 않으나 이 역시 '독도=분쟁 사안'이라고 표기하기 때문이다. 챗지피티의 경우엔 심지어 네이버 AI브리핑과 비슷한 결과물을 보여줬다.일본의 역사왜곡에 대응하는 단체는 적극적으로 이를 바로 잡을 필요가 있다고 꼬집었다. 부산소녀상을지키는시민행동 관계자는 <오마이뉴스>와 한 전화통화에서 "일본이 국제사회에서 독도 영유권 망언이나 과거사 왜곡을 강화하는 상황에서 국내 최대 포털사이트의 AI마저 이런 답을 한다면 심각한 문제"라며 "이건 결코 중립이 아니다. 제대로 대응해야 한다"라고 말했다.