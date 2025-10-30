극우단체, 양산 평화의소녀상 앞 집회 예고... 시민단체 "지키겠다" 맞불

큰사진보기 ▲김복동평화공원양산시민추모위원회는 2024년 8월 경남도교육청 양산도서관 입구에서 평화의소녀상 제막식을 가졌다. ⓒ 이준구 관련사진보기

큰사진보기 ▲전교조 경남지부 "경찰과 교육청은 학교 앞 극우단체 집회에 엄중 대응하라" 성명 발표. ⓒ 전교조 경남지부 관련사진보기

일본군 '위안부' 피해자들을 '매춘'으로 규정하는 극우 성향 단체가 경남 양산의 평화의소녀상 앞에서 집회를 열겠다고 예고했다.위안부법폐지국민행동은 오는 31일 오전 경남 양산시 물금읍에 있는 경남도교육청 양산도서관 평화의소녀상 앞에서 '위안부 사기 중단 촉구 집회'를 열겠다며 경찰에 집회 신고를 했다.이 단체는 그동안 서울에서 집회를 신고했으나 실제로 진행한 적은 없으며, 지역에서는 양산에서 처음으로 열겠다고 한 것이다.양산도서관 앞 평화의소녀상은 시민 모금으로 지난 2024년 8월 14일 세워졌다. 경남도교육청은 올해 이 도서관을 '김복동도서관'으로 명명했다. 소녀상 주변에는 초등학교와 유치원이 위치해 있다.이에 시민·교육단체는 해당 단체의 집회에 적극 대응하기로 했다. 평화의소녀상을 세운 김복동평화공원 양산시민추진위 내 '평화의소녀상지킴이단'은 이날 아침부터 평화의소녀상 지키기 행동에 나설 예정이다. 전국교직원노동조합(전교조) 경남지부는 교육청과 경찰의 엄정 대응을 촉구했다.인근 초등학교의 한 관계자는 30일 <오마이뉴스>와의 통화에서 "경찰서와 교육청에도 연락을 했다. 집회가 열릴 때 학생들이 아무도 밖으로 나가지 못하도록 하고, 창문도 모두 닫기로 했다"고 말했다. 이어 "경찰서에 공문을 보내 집회 소리가 학교에 들리지 않도록 요구했다.집회로 인한 여파가 교육현장에 끼치지 않도록 해달라고 요청했다"고 전했다.평화의소녀상지킴이단 관계자는 "내일(31일) 아침부터 오후까지 평화의소녀상 지키기 집회를 신고해 둔 상태"라며 "우리는 매주 수요일마다 이곳에서 관련 활동을 벌이고 청소를 해오고 있다"고 말했다.그는 "극우단체의 주장과 집회를 이해할 수 없다"며 "우리는 평화의소녀상을 지키기 위한 활동을 계속 이어갈 것이며, 교육청과 경찰은 이번 극우단체의 집회에 대해 적극적으로 대응해야 할 것"이라고 강조했다.그러면서 그는 "지난해 이 단체가 양산에 와서 평화의소녀상에 테러를 가하려고 해서 우리가 막았던 적이 있다"며 "그 일로 우리가 오히려 고발을 당해 검찰이 약식기소를 했고, 이에 정식재판을 청구해 현재 진행 중"이라고 설명했다.전교조 경남지부는 성명을 통해 "극우 성향 단체가 양산 지역 초등학교와 유치원 앞에서 '평화의 소녀상 철거 시위'를 예고한 것에 깊은 우려와 분노를 표한다"며 "학교는 학생이 배우고 성장하는 교육의 장이자 평화와 인권, 민주주의를 보호하고 가르치는 곳이다. 학생의 학습권과 인권을 침해하는 반교육적 행위를 결코 좌시하지 않을 것이며, 경찰과 교육당국의 즉각적이고 엄정한 대응을 강력히 촉구한다"라고 밝혔다.이들은 "전국 여러 지역에서 반복되고 있는 극우단체의 학교 앞 집회는 역사 왜곡과 혐오 표현을 통해 학생들에게 거짓과 폭력을 학습시키려는 시도"라며 "이번 집회를 예고한 단체들은 '소녀상은 흉물', '위안부는 자발적 매춘'이라는 망언을 반복하며 일본군 '위안부' 피해자의 명예를 훼손해 왔다"고 비판했다.이어 "이들의 극우적 언사와 혐오 표현은 단순한 의견의 표현이 아니라 역사적 사실을 부정하고 학생들에게 거짓과 폭력을 학습시키는 행위"라며 "학교를 대상으로 한 모욕과 선동을 당장 멈추고 집회를 즉각 취소해야 한다"라고 주장했다.전교조 경남지부는 평화의소녀상에 대해 "학생 자치와 경남 교육공동체의 활동이 만들어 낸 소중한 결과물"이라며 "지역사회와 함께 경남 지역 학교들이 평화의소녀상을 세우고, 그 앞에서 전쟁과 폭력의 역사를 배우며 평화의 가치를 되새기고 있다. 이는 교육의 본질이자 민주 시민으로 성장하기 위한 소중한 과정"이라고 밝혔다.이어 "이러한 상징물을 '철거하라'는 주장은 학생 자치의 성과를 짓밟고, 역사교육 자체를 부정하는 폭력이다"라고 강조했다.이들은 "이번 사태는 몇몇 학교만의 문제가 아니다. 전국의 모든 학교가 역사교육과 인권교육의 현장으로서 외부의 정치적 공격으로부터 보호받아야 한다"며 "경남의 교직원, 학생, 학부모뿐만 아니라 모든 시민이 혐오와 역사 왜곡에 침묵해서는 안 된다. 교육의 자율성을 훼손하려는 시도에 우리 사회 전체가 단결해 대응해야 한다"고 촉구했다.김지성 전교조 경남지부장은 "학교는 혐오가 아닌 진실을, 분열이 아닌 평화를 가르치는 곳이다. 그 원칙은 누구도 흔들 수 없다"며 "우리는 평화와 인권의 학교를 지켜내기 위해 교직원, 학생, 학부모, 시민들과 함께 연대하여 끝까지 투쟁할 것"이라고 말했다.한편 위안부법폐지국민행동은 지난 27일 양산경찰서에 오는 30일부터 11월 25일까지 이곳에서 집회를 열겠다고 신고했다. 신고 인원은 9명이다.