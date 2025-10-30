메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기
[영상] 서산 '보원사지 오층석탑' 국보 승격, 63년 만의 쾌거

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

사회

대전충청

25.10.30 13:59최종 업데이트 25.10.30 13:59

[영상] 서산 '보원사지 오층석탑' 국보 승격, 63년 만의 쾌거

백제계와 신라계 석탑 양식 조화된 고려시대 대표 석탑, 12월 국보 지정 예정

원고료로 응원하기
서산 보원사지 오층석탑 국보 된다 30일 보원사지 오층석탑 앞에서 기자회견을 연 이완섭 시장은 “이번 국보 지정 예고는 지역 문화유산의 위상과 품격, 시민의 문화 자긍심을 한층 높이는 계기가 될 것이다. 앞으로도 문화유산의 보존과 가치 조명을 위해 최선을 다하겠다”고 약속했다. 방관식

충남 서산시에 국보가 하나 더 생긴다. 63년 만에 '서산 보원사지 오층석탑'이 국보로 승격됐다.

30일 보원사지 오층석탑 앞에서 기자회견을 연 이완섭 서산시장은 "이번 국보 지정 예고는 지역 문화유산의 위상과 품격, 시민의 문화 자긍심을 한층 높이는 계기가 될 것"이라며 "앞으로도 문화유산의 보존과 가치 조명을 위해 최선을 다하겠다"고 약속했다.

30일 기자회견을 진행하고 있는 이완섭 시장.
30일 기자회견을 진행하고 있는 이완섭 시장. ⓒ 방관식


AD
시에 따르면, 보원사지 오층석탑의 국보 승격은 오는 12월로 예정돼 있다. 지난 1962년 서산 용현리 마애여래삼존상이 국보로 지정된 후 63년 만이다.

이번 승격으로 서산시는 국보 2점, 보물 21점, 사적 3곳 등을 보유하게 됐다. 시는 앞으로 서산 개심사 목조아미타여래좌상 국보 승격과 명종대왕 태실 유네스코 잠정 목록 등재 등에 힘을 쏟을 계획이다.

보원사지 오층석탑은 백제계 석탑의 간결한 형식과 신라계 석탑의 조형 감각이 조화를 이루는 고려시대의 대표적인 석탑이다.

특히 고려 전기 석탑으로서 기단부에 새겨진 팔부중상은 충청 지역에서 유일한 사례로, 통일신라 시대에서 고려시대로 이어지는 석탑의 양식을 반영하고 있다.

1968년 해체·보수 당시에는 사리함과 사리병, 납석제 소탑 등이 발견돼 불교 의식과 조성 시기를 밝히는 귀중한 자료로 평가 받고 있다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.


#서산시#국보#보원사지오층석탑#이완섭시장

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

추천 영상뉴스

영상뉴스 전체보기
방관식 (afgm502) 내방

지역 소식을 생생하게 좀 더 많은 사람들에게 전달해 언론의 중앙화를 막아보고 싶은 마음에 문을 두드립니다.

이 기자의 최신기사당진시의회서 나온 '말 말 말'

독자의견0

연도별 콘텐츠 보기

오마이TV

톡톡 60초