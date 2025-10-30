APEC의 화려한 잔치 뒤, '치워지는' 사람들

'2025 APEC 반대 국제민중행동 조직위원회' 참여단체인 '이주노동자평등연대' 에서 작성한 글입니다. '국제민중행동'은 APEC에 대한 국내외 인사의 목소리를 연재합니다.

미등록 이주노동자에 대한 반인권적, 폭력적 정부합동단속 규탄 공동기자회견전국의 이주인권단체들은 10월17일 용산 대통령실 앞에서 미등록 이주민에 대한 반인권적, 폭력적 2차 정부합동단속 규탄 공동기자회견을 개최했다.

미등록 이주노동자 폭력 단속의 오래된 역사2008년 11월 12일, 마석가구단지에서 오전 법무부 출입국관리소 직원과 경찰들이 미등록 이주노동자들에 대해 폭력을 동원한 토끼몰이식 단속을 벌여 부상자들이 속출했던 경기도 남양주시 마석가구단지의 한 골목길에 'I WANT GO BACK!' 'I ♡ 대한민국'가 적혀 있다.

인종차별 철폐 촉구 손도장세계인종차별철폐의 날(3월21일)을 사흘 앞둔 2018년 3월 18일, 서울 종로구 보신각 앞에서 외국인이주·노동운동협의회와 난민네트워크, 이주공동행동, 차별금지법제정연대 공동주최로 열린 '2018 세계 인종차별철폐의 날 공동행동'에서 참석자들이 '인종차별(racism)'이라고 적힌 대형 천막에 손도장을 찍고 있다.

2025 APEC 반대 국제민중행동 조직위원회 참여조직(38개 단체, 10월 29일자) 국제전략센터, 균형사회를여는모임, 금속노조한국옵티칼하이테크지회, 너머서울, 노동자계급정당건설추진위원회, 노동당, 녹색당, 다극화포럼, 서대문은평시민연대, 서울여성회, 서울지역대학 인권연합동아리, 시민권력직접행동, 시민영화제작소 발언시간, 민주노총 서울본부, 아시아반전평화단체 AWC, 영등포시민연대 피플, 오월달빛동맹, 용산시민연대, 우주군사화와로켓발사를반대하는사람들, 이주노동자노동조합 (MTU), 이주노동자평등연대, 인권운동네트워크 바람, 일터와 삶터의 예술공동체 마루, 전국농민회총연맹 강원도연맹, 전국농민회총연맹 경북도연맹, 전국장애인차별철폐연대, 정의당, 좌파활동가 전국결집, 체제전환운동조직위원회, 팔레스타인과 연대하는 한국 시민사회긴급행동, 평화를만드는여성회, 포항시민단체연대회의, 플랫폼C, 함께노동, 함께노원, 함께서울, 행동하는지역공동체동서울시민의힘, 국제민중총회(IPA)

덧붙이는 글 | 글쓴이는 '이주노동자 평등연대' 집행위원으로, '이주민센터 친구'의 센터장입니다.