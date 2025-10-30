한미관세협상 타결에 우왕좌왕 국힘, 공식입장도 못 정했나

큰사진보기 ▲국민의힘 장동혁 대표가 30일 국회에서 열린 최고위원회의에서 한미 관세협상 합의와 관련한 발언하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"이재명 대통령의 핵추진 잠수함 핵연료 공급 요청과 트럼프 대통령의 한국 핵추진잠수함 건조 승인 결정을 환영한다." - 유용원 국민의힘 국회의원

"핵추진 잠수함 역시 성과로 볼 수 없다. 꼼수에 불과할 수 있다." - 김민수 국민의힘 최고위원

"확인되는 대로 공식 입장을 말씀드리겠다." - 최보윤 국민의힘 수석대변인

국민의힘이 한미관세협상 타결을 놓고 교통 정리를 못하고 있다. 전반적으로 비판적인 의견이 주를 이루기는 했지만, 비판의 '온도'를 놓고는 지도부 안에서도 말이 엇갈리고 있다. 특히 '각론'으로 들어갔을 때는 같은 사안을 두고도 당내 정반대 평가가 나오는 등 어수선한 모습만 노출하고 있다.대표적으로 핵추진잠수함 건조 승인을 둘러싸고, 군사전문기자 출신이자 국방위원회 소속 유용원 의원이 '환영' 의사를 밝힌 반면, 김민수 최고위원은 '꼼수'라고 비난했다. 기자들로부터 질문을 받은 국민의힘 수석대변인은 '공식 입장'을 정하지 못했음을 시인했다.30일 국민의힘 최고위원회의에서 보수 야당 지도부는 이번 한미관세협상을 향해 쓴소리를 쏟아냈다. 하지만 표현 수위와 비판의 정도는 제각각이었다. 일단 당 지도부는 일정 부분 성과를 인정하되, 전반적인 아쉬움을 지적하며 향후 정부의 적극적인 대책을 주문하는 식이었다.장동혁 국민의힘 대표는 "오랫동안 기다려 왔던 우리 기업들에게는 그나마 한숨을 돌릴 수 있는 소식이었다. 그리고 불확실성이 해소되게 된 것에 대해서는 다행스럽게 생각한다"라며 "그러나 관세 협상의 타결은 이제부터 그 부담의 시작이라고 하는 것을 말해주는 것"이라고 지적했다.그는 "협상 내용대로 이행하려면 우리 정부가 그리고 우리 기업들이 부담해야 될 많은 내용들이 있다. 이제부터의 관리가 더욱 중요하다"라며 "무엇보다 지금 공개된 내용이 합의된 내용의 전부인지에 대해서도 국민들께 정확히 밝혀야 할 것"이라고 강조했다. 장 대표는 "관세 협상에 따라서 이제 발생할 여러 문제에 대해서 정부가 잘 관리해 줄 것을 당부드린다"라는 정도로 관련 모두발언을 마무리했다.송언석 원내대표 역시 "늦었지만 우리 경제의 불확실성을 일부 해소한 것은 다행"이라며 "쉽지 않은 외교적 여건 아래 최선의 노력을 다한 데 대해서 우리 정부 협상단과 기업체 관계자 여러분께 감사하다는 말씀을 드린다"라고 말했다.송 원내대표는 "합의문이 아직 나오지 않았고 디테일한 부분이 정확히 알려지지 않은 상황이라서 평가는 신중해야 할 것 같다"라며 "정부에서는 여러 가지 안전 장치를 마련했다라고 하는데, 이것은 외환시장이 받을 극단적인 충격을 완화했다는 것이지 국민 부담을 줄였다는 뜻은 아니다"라고 세세한 부분들을 열거하며 아쉬움을 토로했다.그는 미국 조선업 부흥을 위한 대미 투자 및 협력에 대해 "우리 경제가 해외에 진출할 수 있는 기회도 될 수 있지만, 국내 제조업 공동화라고 하는 위기도 초래할 수 있는 양날의 검"이라며 "기업들이 대미 투자를 넘어서 아예 대한민국을 떠나는 일이 없도록 정부에서는 여러 가지 지원책을 지금부터 세세하게 준비해야 될 것"이라고 주문했다.또한 "아울러 지지부진했던 협상 과정에서 희생을 감내해 온 자동차 및 부품 업계에 대한 지원 방안도 정부가 선제적으로 마련해야 한다"라고도 강조했다.반면, 개별 최고위원들 발언은 들쑥날쑥이었다. 매번 강경 발언으로 논란의 중심에 있는 김민수 최고위원은 "겉으로는 국익 외교, 실상은 탄핵감 굴종 외교"라고 직격했다.그는 "'3500억 달러 대미 투자 조건에 동의했다면 탄핵 당했을 것이다' 불과 한 달 전 이재명의 말"이라며 "어제 협상에서 여전히 통화 스와프 체결은 빠졌다. 외환보유고를 침범치 않기에는 어려운 조건"이라고 꼬집었다. "국민 혈세와 우리 기업 자본으로 이루어지는 거대한 투자에 구체적 자금 계획도 없고, 투자 회수 계획도 없다면 국익이 아닌 위험한 도박에 불과하다"라는 혹평도 이어졌다.더구나 "핵추진 잠수함 역시 성과로 볼 수 없다"라며 "완패한 3500억 달러 한미 딜(Deal)을 가리기 위한 꼼수에 불과할 수 있다"라고 꼬집었다. 그러면서 "핵(추진)잠수함 건조를 필라델피아 건조소에서 해야 한다는 조건부 승인, 이는 이재명 정권에 대한 미국의 낮은 신뢰를 방증한다"라며 평가절하했다.김 최고위원은 "필라델피아 조선소 정상 가동을 위한 복구 기간만도 상당하다"라며 "국민이 묻는다. 이번 한미 딜로 핵 잠수함 제조 현실 가능한 일인가? 아니면 또다시 국민을 기만하는 것인가?"하고 따져 물었다. "결국 한미 딜을 통해 얻어낸 실체는 없다. 외교라 하기엔 비싸고, 성과라 하기에는 속이 비었다"라는 이야기였다.그런데 우재준 청년최고위원은 "특히 국민의힘의 정책을 적극적으로 받아들인 부분에 있어서는 높게 평가해 주고 싶다"라며 "핵(추진) 잠수함은 지난 대선 김문수, 한동훈 후보가 적극적으로 주장했던 정책이기도 하다"라고 긍정적인 평가를 내어 놓았다. 그는 "최악을 피했다는 안도감이 현실을 왜곡하지도 않았으면 한다"라며 세부적인 검증을 예고했지만 "한미 관세 협정을 위해서 고생한 협상단과 기업인들의 노고에 치하와 위로를 전한다. 많은 국민들이 느끼셨을 마음은 '다행'이라는 마음일 것"이라고 이야기했다.양향자 최고위원 또한 "어제 타결된 관세 협상을 환영한다"라며 "이번 합의는 부담을 덜고 예측 가능성을 높이는 출발점"이라고 고평가했다. "야당이지만 국익 앞에 정쟁은 없다"라며 "잘 된 협상에는 힘을 보태고 빈틈은 냉정하게 메워야 한다"라는 이야기였다. 다만 "환영이 곧 환호는 아니다. 성과는 불확실성을 제거한 이행으로 증명된다"라며 정부가 후속 대책에 만전을 기해야 한다고 강조했다.유용원 국회의원도 이날 보도자료를 통해 "이재명 대통령의 핵추진 잠수함 핵연료 공급 요청과 트럼프 대통령의 한국 핵추진잠수함 건조 승인 결정을 환영한다"라며 "이번 조치는 한미동맹이 군사·기술 협력의 새로운 단계로 진입하는 역사적 전환점이며, 정부는 이를 계기로 한미조선협의체(SCG)·핵추진 잠수함 국책사업단을 구성해 관련 협정을 합리적이고 신속하게 추진해야 한다"라고 강조했다.유 의원은 "이 결정은 단순한 군사협력의 범위를 넘어 한국의 국방 역량을 회복하겠다는 정치적 결단이자, 한미동맹의 전략 협력 구도가 새로운 국면으로 진입했음을 보여주는 상징적 조치"라며 "트럼프 대통령의 이번 승인은 한국이 기술동맹으로 도약할 결정적 계기"라고도 전했다.최보윤 수석대변인은 이날 회의를 마치고 기자들과 만난 자리에서 관련 질문이 나오자 관련해서 아직 공식 입장이 없다는 취지로 해명했다. "확인되는 대로 공식 입장을 말씀드리겠다"라며 구체적인 답을 피했다.이번 협상 비준에 국민의힘이 협조할 것인지 묻자, 그는 "협조할 부분이 있으면 당연히 해야 하는 부분이지만, 합의된 내용에 대한 정보 공개가 선행돼야 한다"라고 답했다. 여당이 관세 협상의 후속대책을 위한 특별법을 추진하는 데 대해서도 "민주당이나 정부 입장을 들어본 후에 검토 후 말씀드리겠다"라며 말을 아꼈다. "일부 불확실성이 해소된 건 안도하는 부분이 있지만, 아직 합의문이 공개된 적 없고, 구체적 부분에서 미국과 우리나라가 다른 내용이 나오는 거 아닌가 하는 우려가 큰 상황"이라는 지적이었다.