미 언론 "한국 무역협상, 일본보다 더 많은 양보 얻어내"

이재명 대통령이 29일 경북 경주박물관에서 도널드 트럼프 미국 대통령에게 '천마총 금관 모형'을 선물한 뒤 악수하고 있다.

한국이 미국과의 무역 협상에서 일본보다 더 많은 양보를 얻어냈다는 평가가 나왔다.미국 일간 뉴욕타임스(NYT)는 29일(현지시각) 한국과 미국이 수개월간 협상 끝에 합의를 이뤄냈다며 이같이 보도했다.그러면서 "한국은 일본보다 더 많은 양보를 얻어냈고, 전반적으로 부담이 덜한 협상을 성사시켰다"라고 전했다.한국의 대미 투자금은 3500억 달러(약 500조 원)로 일본의 5500억 달러(약 791조 원)보다 규모가 작고, 연간 투자 상한을 200억 달러로 설정했다. 또한 원리금 상환 전까지 한미가 수익을 50%씩 배분하고 20년 이내에 원리금을 전액 돌려받지 못하면 수익 배분 비율을 조정하기로 했다.반면에 일본에 대해서는 "트럼프 대통령이 모든 투자 방식을 결정하고 미국이 수익의 대부분을 가져간다"라며 "이를 따르지 않을 경우 미국은 일본에 더 높은 관세를 부과할 수 있다"라고 지적했다.NYT는 "트럼프 대통령이 한국에 오기 전까지도 무역 협정 체결에 대한 기대감이 낮았고, 트럼프 대통령이 합의를 도출했다고 밝혔을 때까지도 최종 타결 여부에 대한 혼선이 있었다"라고 설명했다.앤드루 여 브루킹스연구소 한국 석좌는 "이번 협정이 한국 정부에 큰 안도감을 줄 것"이라며 "이재명 대통령의 중요한 외교 정책상 승리(major foreign policy win)"라고 평가했다.월스트리트저널(WSJ)은 "한국 당국자들은 얼마 전까지만 해도 협상이 타결될 가능성을 낮게 봤고, 트럼프 행정부 관계자들도 의구심을 품고 있었다"라며 "이번 협정은 수개월간 팽팽한 협상 끝에 나온 놀라운 진전"이라고 분석했다.또한 미국의 다른 무역 상대국들이 이번 한국과의 무역 협상을 자신들의 미해결 협상이 어떻게 진행될지 가늠하는 '바로미터'로 삼고 예의주시해 왔다고 덧붙였다.AP통신은 "한국은 트럼프 대통령이 전용기에서 내릴 때 레드카펫을 깔고, 그가 대선 유세에서 활용한 'YMCA'를 연주했다"라며 "신라 금관을 선물하고 훈장을 수여했으며 이 대통령은 '당신이 정말 미국을 다시 위대하게 만들고 있다'는 찬사를 건넸다"라고 전했다.그러면서 "트럼프 대통령은 한국의 환대에 깊은 인상을 받았다"라며 "평소 국제 무역이 미국을 속이고 약탈한다고 주장했던 트럼프 대통령도 이날은 부드럽게 말했다"라고 설명했다.다만 워싱턴포스트(WP)는 "한국이 트럼프 대통령에게 좋은 인상을 심어주기 위해 온갖 노력을 하고 있지만, 그 화려함 뒤에는 다른 문제가 숨어 있다"라며 안보 문제를 지적했다.이어 "한국은 트럼프 대통령이 방위비 분담금 증액을 요구하는 것을 경계하고 있다"라며 "조지아주 배터리 공장에서 벌어진 이민 단속 사건에 대해서도 충격은 다소 누그러졌으나, 일부 국회의원과 시민단체는 여전히 좌절감을 느끼고 있다"라고 전했다.