국정감사 등장한 '해환이 이야기'... 정은경 "정부 실태조사 검토"

▲정은경 보건복지부 장관이 30일 국회에서 열린 보건복지위원회 종합감사에서 단장증후군과 만성장부전 환우들이 겪는 어려움에 관한 서미화 더불어민주당 의원 질의에 답변하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기