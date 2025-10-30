국정감사 등장한 '해환이 이야기'... 정은경 "정부 실태조사 검토"

정은경 보건복지부 장관이 단장증후군·만성장부전 환아 김해환군 이야기를 다룬 <오마이뉴스> 보도와 관련해 단장증후군·만성장부전 장애 인정과 정부 차원의 실태조사를 검토하겠다고 밝혔다(관련 기사: [국회에 온 '당신의 이야기'] 가슴에 주렁주렁 달린 줄, 통계조차 없는 8살 해환이의 난치병
).
정 장관은 30일 국회 보건복지위원회(복지위) 종합 국정감사에서 단장증후군·만성장부전 장애 인정 필요성을 제기하는 서미화 더불어민주당 의원의 질의에 "의료계나 전반적인 제도를 검토하겠다"라고 답했다. 정 장관은 정부 차원의 실태조사와 제도 개선이 뒷받침돼야 한다는 서 의원의 지적에도 "실태조사와 장애 유형 분류에 대해 검토하겠다"라고 밝혔다.
정은경 "TPN 장부전 규모, 공식 통계 없어... 실태조사 검토"
단장증후군은 선천적으로 혹은 장 절제 수술 등으로 소장이 짧아져 충분한 영양소를 흡수하지 못하는 상태를 말한다. 이는 성장과 발달에 필요한 영양소를 공급받지 못해 TPN(Total Parenteral Nutrition·총정맥영양법)에 의존해야 하는 만성장부전의 주된 원인으로 꼽힌다.
앞서 14일 <오마이뉴스>는 단장증후군·만성장부전 환아 김해환(8)군 어머니 허문영(43)씨가 국회를 찾아온 이야기를 보도했다. 가슴 정맥에 삽입된 카테터(의료용 관)로 정맥영양 주사를 맞는 TPN 줄을 하루 11시간씩 달고 있어야 하는 해환이의 삶을 전하며 허씨는 '단장증후군·만성장부전 장애 인정'과 'TPN 환자들을 지원·관리하는 정부 컨트롤타워'를 요구한 바 있다.
이날 서 의원은 정 장관에게 "소아 만성장부전과 단장증후군은 장을 통한 영양 흡수가 불가능해 정맥으로 영양을 공급해야 하는 TPN이 필수다. 현재 TPN으로 영양을 공급받는 장부전 환자 규모를 파악하고 있나"라고 물었다. 정 장관은 "현재 공식 통계는 없다"라면서도 "200여 명으로 추정하고 있다"라고 답했다. 서 의원은 "만성장부전은 상병코드조차 없다"라며 "환자마다 서로 다른 유사 질환 코드로 진단·처방을 받고 있다"라고 지적했다.
서 의원은 정 장관에게 "저희가 만난 환아의 사례를 말씀드리겠다"라며 "해환이라고 하는 어린아이는 27주 미숙아로 태어나 괴사성 장염과 패혈증을 겪으며 세 차례 수술 끝에 소장을 약 10cm만 남기고 모두 잘라냈다. 해환이는 매일 저녁 8시부터 아침 7시까지 하루 평균 12시간을 가슴에 삽입된 카테터로 TPN을 평생 공급받아야만 살 수 있다"라고 말했다.
서 의원은 "그럼에도 해환이는 다른 아이들처럼 학교에도 가고, 장난감도 조립하고, 집에서 물놀이도 하면서 하루하루 TPN으로 버티고 있다"라며 "정부가 나서서 어린 해환이의 '버팀'을 제도적으로 뒷받침해야 하지 않겠나"라고 질의했다. 정 장관은 "연구에서 소화·흡수 장애에 대한 것들을 검토한 바 있다"라며 "(단장증후군·만성장부전을) 장애로 지정할지에 대해 의료계나 전반적인 제도를 검토하겠다"라고 답했다.
정 장관은 "TPN이 필수인 경우 만성장부전 장애 인정 검토가 필요하다", "정부 차원의 실태 방안을 모색할 필요가 있다"라는 서 의원의 질의에도 "질병 분류 기준을 어떻게 할지 의료계나 기존 코드를 살펴봐야 할 부분이 있다"라며 "실태조사는 건보(건강보험) 자료를 이용해서도 확인해 볼 수 있어서 실태조사와 장애 유형 분류에 대해 검토하겠다"라고 답했다.
서 의원은 또 "환우회와 의원실이 함께 조사한 결과 TPN을 포함한 연평균 의료비는 1400만 원 정도"라며 "가계 살림이 갈수록 취약해지고 가족들은 지쳐가고 있으나 어떠한 지원도 못 받고 있다. (만성장부전·단장증후군) 아이들이 10대를 넘어 생존할 수 있도록 정부가 적극적으로 제도적 기반을 마련해야 한다"라고 말했다. 정 장관은 "검토하겠다"라고 답했다.
서 의원은 "장애 인정이 그 시작이 될 것"이라며 "아울러 지속적인 면역 손상과 치료 의존성으로 평생 면역장애가 생기는 HIV(인체면역결핍바이러스)도 장애 인정 범위에 포함돼 국제 기준에 부합할 수 있도록 검토가 필요하다"라고 말했다. 정 장관은 "검토해보겠다"라고 답했다.