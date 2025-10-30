광주연합기술지주, 중기부 '팁스' 운영사 선정

큰사진보기 ▲광주연합기술지주 로고. ⓒ 광주연합기술지주 관련사진보기

광주연합기술지주는 중소벤처기업부의 민간투자 주도형 기술창업 지원 프로그램 '팁스(TIPS)' 운영사로 새롭게 선정됐다고 30일 밝혔다.팁스는 민간 투자사가 발굴한 유망 스타트업에 정부가 강력한 연구개발(R&D)과 사업화 자금을 더해 주는 국내 최고의 창업 집중 지원 사업이다.팁스 운영사로 선정된 광주연합기술지주는 앞으로 광주지역 대학과 공공연구기관의 뛰어난 기술을 발굴해 투자로 연결하고, 지역의 혁신적인 아이디어가 국내 시장을 넘어 글로벌 무대로 날아오를 수 있도록 든든한 버팀목 역할을 하게 된다.또한 그동안 축적해온 투자 네트워크와 맞춤형 창업지원 혁신프로그램인 '프리즘 플랫폼'을 통해 지역 기술창업기업의 기술력을 사업 성과로 연결하는 데 속도를 낼 예정이다.특히 미래모빌리티, 친환경에너지, 바이오·헬스분야와 인공지능(AI)을 융합하는 등 지역 신산업군을 중심으로 발굴·육성에 집중, 광주를 '미래 기술 벤처 허브'로 만든다는 계획이다.김요수 광주연합기술지주 대표는 "광주는 오랜 기간 예술과 문화, 기술이 융합하는 혁신 도시로 자리 잡아왔으며 이번 팁스 운영사 선정은 광주 고유의 창의성과 도전 정신이 대한민국 창업 지원의 중심 무대에 올라선 것과 같다"며 "앞으로 더 많은 혁신가와 도전자들이 광주에서 꿈을 키우고, 그 꿈이 현실이 되는 과정을 함께할 것"이라고 말했다.이에 대해 강기정 광주시장은 "지역 창업생태계가 나아갈 방향에 대한 강력한 신호탄"이라며 "지금까지 수도권에 집중됐던 우수 기술창업기업 발굴과 투자 지원이 광주를 중심으로 이뤄져, 차별화된 혁신 전략과 지역 일자리 창출 효과는 물론 창업실증 표준도시 광주로 한 걸음 더 나아갈 것"이라고 밝혔다.한편 광주연합기술지주는 올해 1월 과학기술정보통신부 기술사업화대상을 수상했으며, 6월에는 한국벤처투자 모태펀드(교육계정)에 선정돼 25억5000만 원의 투자금을 확보했다. 지난해에는 광주연합기술지주가 투자한 회사인 에스오에스랩이 코스닥에 상장하기도 했다.