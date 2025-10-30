이 대통령 국정지지율 56%... "10.15 대책 효과 없을 것" 53%

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 29일 경북 경주예술의전당에서 열린 'APEC CEO(최고경영자) 서밋'에서 특별연설을 하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲마포구의 한 부동산에 매물 정보가 써붙어 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 대통령의 국정수행 긍정평가가 30일 전국지표조사(NBS) 10월 5주차 조사에서 56%로 나타났다. 직전 조사(10.13~15) 대비 변화 없는 결과다. 국정수행을 잘 못하고 있다는 부정평가 역시 직전 조사 대비 변화 없는 35%로 나타났다.엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치가 지난 27~29일 전국 만 18세 이상 1001명(총통화 6002명, 응답률 16.7%)에게 휴대전화 가상번호를 활용한 전화면접조사 방식으로 이 대통령 국정수행 긍· 부정평가 여부를 물은 결과다(오차범위는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p).조사시점 상 관세협상 타결 등 한미정상회담 결과에 대한 여론반응은 일부만 반영된 것으로 보인다. 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에 등록된 조사일시를 보면 이번 조사는 27일 13시 15분부터 21시까지, 28일 10시부터 21시까지, 29일 10시부터 20시 18분까지 진행됐다.▲ 18·19세 포함 20대(2%p↓, 33%→31%, 부정평가 41%) ▲ 60대(6%p↓, 54%→48%, 부정평가 46%) ▲ 70대 이상(3%p↓, 49%→46%, 부정평가 43%) ▲ 대구/경북(-, 39%→39%, 부정평가 47%) 외 대다수 연령·지역별 응답층에서 긍정평가가 과반을 넘겼다.연령별로는 30대(3%p↓, 58%→55%, 부정평가 35%)와 40대(2%p↑, 73%→75%, 부정평가 22%)에서 직전 조사 대비 소폭 등락이 발생했고, 상대적으로 50대(7%p↑, 65%→72%, 부정평가 24%)의 긍정평가가 크게 올랐다.지역별로는 대전/세종/충청(6%p↑, 50%→56%, 부정평가 37%)과 서울(2%p↑, 52%→54%, 부정평가 37%)의 긍정평가가 직전 조사 대비 상승했고, 인천/경기(4%p↓, 61%→57%, 부정평가 33%)와 광주/전라(1%p↓, 82%→81%, 부정평가 13%)의 긍정평가는 하락했다. 부산/울산/경남(-, 51%→51%, 부정평가 38%)의 긍정평가는 변화가 없었다.더불어민주당 지지층(n=393)과 국민의힘 지지층(n=252)의 긍정평가는 모두 소폭 상승했다. 민주당 지지층의 긍정평가는 직전 조사 대비 2%p 오른 95%(부정평가 3%), 국민의힘 지지층의 긍정평가는 직전 조사 대비 3%p 오른 17%(부정평가 75%)로 조사됐다.이념성향 진보층(n=279)과 중도층(n=317)의 긍정평가는 각각 88%(2%p↑, 부정평가 10%), 57%(1%p↓, 부정평가 33%)로 부정평가보다 높았다. 보수층(n=295)의 긍정평가는 직전 조사 대비 1%p 하락한 30%(부정평가 65%)로 나타났다.정당 지지도 조사 결과도 직전 조사와 유사한 편이었다. 민주당 지지도는 직전 조사 대비 변화 없는 39%로 조사됐다. 국민의힘 지지도는 같은 기간 2%p 오른 25%였다. 그 외는 조국혁신당 3%, 개혁신당 3%, 진보당 1%의 순으로 나타났다. 지지정당 없음 혹은 모음/무응답으로 태도를 유보한 응답층은 25%였다.한편, NBS는 이번 조사에서 서울 전역 및 경기도 12개 지역을 토지거래허가구역으로 지정하고 주택담보대출 조건을 강화한 10.15 부동산 대책 관련 여론도 조사했다.10.15 부동산 대책 효과 여부 전망을 물은 결과, "효과가 없을 것"이라는 응답이 53%(별로 없을 것 30%＋전혀 없을 것 22%)로 나타났다. "효과가 있을 것"이라는 응답은 37%(매우 있을 것 7%＋다소 있을 것 30%)에 그쳤다(모름/무응답 11%).연령별로는 40대(긍정 47%-부정 49%)와 50대(46%-47%)을 제외하고 모든 연령층에서 부정평가가 높았다. 지역별로도 광주/전라(50%-30%)를 제외한 대다수 지역에서 부정평가가 높았다.다만, 대다수 응답자가 현 부동산 시장 불안정 원인을 "과도한 투기성 수요" 때문이라고 봤다."주택 공급 부족"과 "과도한 투기성 수요" 중 무엇이 더 상대적으로 큰 문제라고 보냐는 질문에 "주택 공급 부족"을 꼽은 응답은 22%, "과도한 투기성 수요"를 꼽은 응답은 69%로 조사됐다(모름/무응답 9%). 특히 이념성향별로는 진보층과 중도층에서 "과도한 투기성 수요"를 지적한 응답 비중이 각각 80%, 72%로 높게 나타났다.자세한 조사개요와 결과는 NBS 및 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.