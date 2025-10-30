이 대통령 국정지지율 56%... "10.15 대책 효과 없을 것" 53%

이재명 대통령의 국정수행 긍정평가가 30일 전국지표조사(NBS) 10월 5주차 조사에서 56%로 나타났다. 직전 조사(10.13~15) 대비 변화 없는 결과다. 국정수행을 잘 못하고 있다는 부정평가 역시 직전 조사 대비 변화 없는 35%로 나타났다.
엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치가 지난 27~29일 전국 만 18세 이상 1001명(총통화 6002명, 응답률 16.7%)에게 휴대전화 가상번호를 활용한 전화면접조사 방식으로 이 대통령 국정수행 긍· 부정평가 여부를 물은 결과다(오차범위는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p).
조사시점 상 관세협상 타결 등 한미정상회담 결과에 대한 여론반응은 일부만 반영된 것으로 보인다. 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에 등록된 조사일시를 보면 이번 조사는 27일 13시 15분부터 21시까지, 28일 10시부터 21시까지, 29일 10시부터 20시 18분까지 진행됐다.
60대와 인천·경기서 하락, 50대와 충청권에서 상승... 민주 39%-국힘 25%
▲ 18·19세 포함 20대(2%p↓, 33%→31%, 부정평가 41%) ▲ 60대(6%p↓, 54%→48%, 부정평가 46%) ▲ 70대 이상(3%p↓, 49%→46%, 부정평가 43%) ▲ 대구/경북(-, 39%→39%, 부정평가 47%) 외 대다수 연령·지역별 응답층에서 긍정평가가 과반을 넘겼다.
연령별로는 30대(3%p↓, 58%→55%, 부정평가 35%)와 40대(2%p↑, 73%→75%, 부정평가 22%)에서 직전 조사 대비 소폭 등락이 발생했고, 상대적으로 50대(7%p↑, 65%→72%, 부정평가 24%)의 긍정평가가 크게 올랐다.
지역별로는 대전/세종/충청(6%p↑, 50%→56%, 부정평가 37%)과 서울(2%p↑, 52%→54%, 부정평가 37%)의 긍정평가가 직전 조사 대비 상승했고, 인천/경기(4%p↓, 61%→57%, 부정평가 33%)와 광주/전라(1%p↓, 82%→81%, 부정평가 13%)의 긍정평가는 하락했다. 부산/울산/경남(-, 51%→51%, 부정평가 38%)의 긍정평가는 변화가 없었다.
더불어민주당 지지층(n=393)과 국민의힘 지지층(n=252)의 긍정평가는 모두 소폭 상승했다. 민주당 지지층의 긍정평가는 직전 조사 대비 2%p 오른 95%(부정평가 3%), 국민의힘 지지층의 긍정평가는 직전 조사 대비 3%p 오른 17%(부정평가 75%)로 조사됐다.
이념성향 진보층(n=279)과 중도층(n=317)의 긍정평가는 각각 88%(2%p↑, 부정평가 10%), 57%(1%p↓, 부정평가 33%)로 부정평가보다 높았다. 보수층(n=295)의 긍정평가는 직전 조사 대비 1%p 하락한 30%(부정평가 65%)로 나타났다.
정당 지지도 조사 결과도 직전 조사와 유사한 편이었다. 민주당 지지도는 직전 조사 대비 변화 없는 39%로 조사됐다. 국민의힘 지지도는 같은 기간 2%p 오른 25%였다. 그 외는 조국혁신당 3%, 개혁신당 3%, 진보당 1%의 순으로 나타났다. 지지정당 없음 혹은 모음/무응답으로 태도를 유보한 응답층은 25%였다.
"부동산 시장 불안정은 과도한 투기성 수요 때문" 69%
한편, NBS는 이번 조사에서 서울 전역 및 경기도 12개 지역을 토지거래허가구역으로 지정하고 주택담보대출 조건을 강화한 10.15 부동산 대책 관련 여론도 조사했다.
10.15 부동산 대책 효과 여부 전망을 물은 결과, "효과가 없을 것"이라는 응답이 53%(별로 없을 것 30%＋전혀 없을 것 22%)로 나타났다. "효과가 있을 것"이라는 응답은 37%(매우 있을 것 7%＋다소 있을 것 30%)에 그쳤다(모름/무응답 11%).
연령별로는 40대(긍정 47%-부정 49%)와 50대(46%-47%)을 제외하고 모든 연령층에서 부정평가가 높았다. 지역별로도 광주/전라(50%-30%)를 제외한 대다수 지역에서 부정평가가 높았다.
다만, 대다수 응답자가 현 부동산 시장 불안정 원인을 "과도한 투기성 수요" 때문이라고 봤다.
"주택 공급 부족"과 "과도한 투기성 수요" 중 무엇이 더 상대적으로 큰 문제라고 보냐는 질문에 "주택 공급 부족"을 꼽은 응답은 22%, "과도한 투기성 수요"를 꼽은 응답은 69%로 조사됐다(모름/무응답 9%). 특히 이념성향별로는 진보층과 중도층에서 "과도한 투기성 수요"를 지적한 응답 비중이 각각 80%, 72%로 높게 나타났다.
자세한 조사개요와 결과는 NBS 및 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.