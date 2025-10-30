[주장] 용인 반도체 산단 갈등, 정부의 현명한 선택이 필요하다

AD

언제인지 정확하지는 않습니다. 하지만 그리 오래된 것도 아닙니다. 용인시 정체성을 알리고 이미지를 표현하는 용어 중 가장 우선에 자리 잡는 것은 에버랜드나 한국민속촌, 혹은 난개발이라고 예상하십니까.그렇다면 시대에 조금 늦게 적응하는 것일 수 있습니다. 지금이야 말로 용인은 곧 반도체입니다. 솔직히 시민 중 반도체와 관련한 무엇이라도 현실에서 실감하는 경우는 얼마나 있는지 모르지만 말입니다.이런 가운데 최근 용인 반도체 국가산업단지 건설을 둘러싼 지역 간의 갈등이 드러나고 있는 모양입니다. 정부 차원의 현명하고 조속한 해소 방안 마련이 절실해지고 있습니다. 이 사업은 윤석열 정부에서 추진돼 현재 이재명 정부가 이어받아 진행하는 대형 국가 전략사업으로 약 727만㎡ 부지에 대규모 반도체 생산 공장과 60개 이상의 협력기업 입주를 목표하고 있습니다.하지만 이 거대한 사업이 필요로 하는 막대한 전력 수요를 충당하기 위해 34만 5천 볼트 초고압 송전선로를 건설하는 계획이 추진되면서 비수도권 지역 시민사회의 강력한 반발에 직면해 있습니다.광주경제정의실천시민연합을 비롯한 광주·전남 지역 50여 개 시민사회단체는 용인 반도체 국가산단 건설 중단을 촉구하며, 이 사업이 수도권 일극 집중을 심화시키고 비수도권을 전력 식민지로 고착하는 것과 다름없다고 주장합니다.이들의 지적도 근거가 있습니다. 용인 산단의 전력 수요를 맞추기 위해 서남해안이나 강원도 등 비수도권에서 생산된 전력을 끌어와야 하며 이는 전국 곳곳을 송전탑 갈등으로 몰아넣는 중앙 집중식 전력 시스템의 폐해를 심화시킬 것을 우려합니다.시민단체들은 수도권이 전력 소비의 혜택(기업, 좋은 일자리 집중)을 누리지만, 비수도권은 전기를 생산하며 미세먼지, 대기오염, 전자파, 경관 훼손, 지역 발전 기회 박탈 등의 막대한 부담을 떠안는다고 비판합니다. 이는 지역 간 격차를 키워 결국 지역 소멸을 부추기는 최악의 결정이 될 수 있다는 것을 강하게 지적하고 있는 셈입니다.특히 장거리 송전을 위해 한전이 2038년까지 초고압 송전선과 변전소 건설 등에 계획한 투자 비용은 무려 72조 8천억 원에 달하며 10월 1일 제1회 국가전력망위원회에서는 345kV 고압 송전선 70개 노선과 변전소 29개 등 대규모 전력망 건설이 결정됐습니다.시민사회는 이 비용이면 오히려 재생가능에너지를 대량 생산하는 광주·전남 등 호남 지역에 산단을 조성하는 것이 실현 가능성과 효율성, 그리고 지역 균형 발전 면에서 더 나은 대안이라고 강조합니다.이러한 비수도권 시민사회의 문제 제기와 합당한 비판을 인식하면서도 정작 사업이 추진되는 용인시민들의 입장에서는 국가 전략사업의 차질 없는 진행을 바라는 마음이 사실입니다. 용인 반도체 산단은 삼성전자 공장 입주가 예정된 대형 프로젝트이며, 수도권에 기업과 일자리가 집중될 수 있는 경제적 파급 효과를 기대하고 있기 때문입니다.국가 첨단 산업의 핵심축을 담당할 이 프로젝트가 지연되거나 무산된다면 한국 반도체 경쟁력 확보라는 국가적 목표에 부정적인 영향을 미칠 수 있다는 우려 또한 존재합니다. 따라서 정부는 사업의 경제적 시급성과 지역 균형 발전이라는 가치 사이에서 현명한 균형점을 찾아야 하는 중대한 과제에 직면해 있습니다.용인시민 누구도 우리만 잘 살겠다는 생각은 하지 않을 것입니다. 무엇보다 누군가에게 막대한 피해를 주면서 나만 배부른 것이 정의라고 여기지도 않을 것이라 믿습니다. 그런 심정을 모아 정부에 큰 숙제를 내줘야 하지 않을까요.용인 반도체 국가산단의 성공은 단순한 공장 건설을 넘어 국토의 지속 가능한 발전 모델을 정립하는 시험대가 될 것입니다. 정부는 비수도권 지역의 희생을 전제로 한 '에너지 식민지화'라는 비판을 넘어 용인시민이 염원하는 미래 먹거리 산업과 국가 경쟁력 확보라는 얽히고설킨 난제를 슬기롭게 풀어낼 방안을 적극 마련해야 할 것입니다.