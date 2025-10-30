국힘 '당협위원장 공모'에 실형 전력자 신청... '우려' 목소리

큰사진보기 ▲국민의힘 당사. ⓒ 이정민 관련사진보기

AD

2026년 지방선거를 앞두고 국민의힘이 사고지구당을 중심으로 당협위원장 공모를 진행하고 있는 가운데, 비리 전과를 가진 인사들이 신청해 논란이다. 일각에선 당의 인사 검증 시스템과 정치적 윤리 기준을 재점검해야 한다는 지적이 제기되고 있다.이번 공모는 지방선거를 앞두고 조직을 재정비와 지역 기반 강화를 위해 진행됐다. 그러나 참여 인물 가운데 일부는 과거 정치자금법 위반, 뇌물수수 등으로 실형을 선고받고 복역한 이력이 있다.홍문종 전 새누리당(현 국민의힘) 의원은 경기도 의정부을 지역구에 당협위원장 공모와 입당 신청을 진행했다. 경기도당 심사를 통과해 현재 중앙당에 신청이 접수된 상태다. 홍 전 의원은 과거 친박계 핵심 인사로 활동했으며, 정치자금법 위반 등으로 실형을 선고받은 바 있다. 그는 이재명 정부의 첫 광복절 특별사면(특사) 명단에 포함되면서 정치 활동을 할 수 있게 됐다.이기하 전 오산시장 역시 오산 지역구에 당협위원장 공모를 신청했으며, 면접까지 마친 것으로 확인됐다. 이 전 시장 또한 뇌물 수수 혐의로 실형을 받 전력이 있다. 그는 2024년 광복절 특사 당시 복권됐다.당내에서는 이 같은 인사들이 공모에 참여한 사실 자체가 당의 도덕성과 공천 기준을 무너뜨리는 일이라며, 공천 과정의 투명성과 윤리적 기준을 강화해야 한다는 목소리가 커지고 있다. 특히 수도권과 청년층의 지지를 회복하려면 '깨끗한 정치'를 실현할 확고한 기준이 필요하다는 지적이 나온다.익명을 요구한 국민의힘 책임당원은 "비리로 실형이 확정되어 감옥에 갔다 온 사람들이 다시 당의 중심에 서려는 것은 후안무치한 일"이라고 비판했다. 그는 이어 "이러니 국민의힘이 국민들로부터 지지를 받지 못하는 것"이라고 강조했다.정치권에서도 "공천은 단순한 인사 문제가 아니라 정당의 철학과 가치가 드러나는 과정"이라며 "국민의힘이 이번 기회를 통해 쇄신 의지를 보여줄 수 있을지 지켜봐야 한다"고 말했다.한편 지방선거는 2026년 6월 3일 수요일에 실시된다. 이 선거에서 광역자치단체장(시·도지사), 광역시도의회의원, 기초자치단체장(시장·군수·구청장), 기초의회의원 등을 선출한다.