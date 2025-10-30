진보당 "한-미 관세 굴욕협상, 원점에서 재검토하라"

큰사진보기 ▲진보당 울산시당 방석수 시당위원장이 30일 울산시의회 프레스센터에서 기자회견을 갖고 한-미 관세협상 타결에 대해 "굴욕협상" 이라며 "원점에서 재검토할 것을 촉구한다"고 밝혔다. ⓒ 울산시의회 제공 관련사진보기

AD

진보당 울산시당이 '총액 2000억 달러 투자, 마스가 프로젝트로 1500억 달러 투자' 등의 내용을 담은 한-미 관세협상 타결에 대해 "굴욕협상" 이라며 "원점에서 재검토할 것을 촉구한다"고 밝혔다.방석수 울산시당위원장은 30일 울산시의회 프레스센터에서 기자회견을 갖고 "정부는 잘했다고 하고, 경제계는 안도하는 분위기며 일본에 비해서 잘된 내용이고, 다른 나라보다 더 나쁜 조건이 없다는 것도 선방했다는 주장의 이유인데, 그러나 과연 잘된 협상인가"며 이같이 요구했다.방 시당위원장은 "한국이 미국에 대규모 투자해야 할 합리적 이유는 없고 단지 미국의 강요로 투자하는 것"이라며 "원금을 회수할 수 있을지, 수익을 남길 수 있을지, 어떻게 자금을 조달할 것인지 분명한 것이 아무것도 없다. 분명한 것은 한국이 현금을 투자하는 것이고, 이에 대한 책임과 부담은 한국이 진다는 것"이라는 주장도 내놨다.그러면서 "투자 자금을 확보하기 위해 외환보유고를 손대거나, 부족한 달러를 대출하거나, 산업은행이 책임지고 정부가 보증하거나 어떻게 하건 결국 대한민국 국부, 대한민국 경제가 그 부담을 다 지는 것"이라며 "국가경제의 미래에 엄청난 부담을 주는 이 협상을 잘된 협상이라고 할 수 없다"고 지적했다.또한 마스가 프로젝트 교섭과 관련 "조선 협력을 위한 마스카 프로젝트를 위해 1500억 달러를 투자하는 것도 민간이 투자한다고 하지만, 결국 국내 조선업을 위한 것이 아니라 미국 조선업을 위한 것"이라며 "미국으로 기술이 이전되고, 미국 노동자 일자리가 늘어나는 것인데 그만큼 국내 조선업 노동자의 일자리가 줄어들게 된다"고 주장했다.이어 "결국 미국의 강요에 의한 대규모 현금 강탈, 국부 유출, 경제 부담 지우기라는 본질은 변하지 않는다"며 "강도의 부당한 요구에 맞서 강도가 요구한 것보다 적게 빼앗겼다고 잘했다고 할 사람은 아무도 없다"고 반대 입장을 분명히 했다.한편 진보당은 트럼프 대통령을 대한 정부의 입장도 비판했다. 방 시당위원장은 "트럼프를 대하는 정부의 저자세를 더욱 이해할 수 없다"며 "무슨 공적이 있어 무궁화 대훈장을 수여하고, 미국에서는 'NO KINGS!' 시위에 700만이 나서는데, 한국에서는 왕관을 수여한단 말인가. 트럼프 비위를 맞추는 것이 국민의 자존심을 무너뜨리고 큰 박탈감을 주면서까지 해야 할 일인가"고 비판했다.그러면서 "진보당은 그동안 일관되게 날강도 행각을 하는 트럼프에 맞서 국민을 믿고 정부가 당당하게 임할 것을 촉구해 왔다"며 "그러나 정부는 결국 국민을 믿지 못하고 트럼프에 굴복했다. 이것을 잘했다고 할 수 없다. 국회 비준 과정에서 국회는 책임을 다해야 한다"고 요구했다.