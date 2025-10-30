광주 교통약자 이동서비스 '만족도 높지만 배차시간 불만'

큰사진보기 ▲광주광역시의회 전경 ⓒ 안현주 관련사진보기

광주광역시 교통약자 전용 이동수단 '새빛콜' 이용자들이 서비스에 대한 높은 만족도를 보였지만 1시간 가까이 걸리는 배차 대기 시간에는 여전히 불만인 것으로 나타났다.30일 광주시의회 환경복지위원회가 광주 새빛콜 이용자 350여 명을 대상으로 한 설문조사 결과에 따르면, 응답자의 82.9%가 교통약자 전용 이동수단 서비스에 '만족한다'고 답했다.운전기사의 친절도(92.5%)와 차량 청결도(96.7%) 등 서비스 품질에 대한 전반적인 만족도가 높았다.반면, 배차 대기 시간 만족도를 묻자 응답자 61.9%가 '불만족'이라고 답했다.차량 도착 소요 시간은 '30분 이상~1시간 미만'이 58.6%로 가장 많았으며, '1시간 이상 소요된다'고 응답한 비율도 41.4%에 달했다.현행 배차시스템의 만족도를 묻는 물음에는 '만족' 60.2%, '불만족' 39.8%로 나타나 배차 지연 문제 등 일부 불편이 여전히 해소되지 않은 것으로 나타났다.이용 빈도는 '월 1~2회'가 38.1%로 가장 많았으며, 주 1회 이상 이용하는 시민이 58.6%로 나타나 새빛콜 서비스 이용이 활발히 이뤄지는 것으로 조사됐다.이용 목적으로는 '병원 방문'(56.8%)이 가장 많았으며 '문화 여가 활동'(21.7%), '장보기 등 생활 편의'(14.8%), '출퇴근·등하교'(6.5%) 등이 뒤를 이었다.배차 방식에 대해서는 상담원 배차를 100% 이용한다는 응답이 57.7%로 가장 많았고, 자동 배차를 100% 이용한다는 응답은 22.9%로 나타나 AI 자동 배차시스템이 충분히 활성화되지 못한 것으로 확인됐다.최지현 광주시의회 환경복지위원장은 "이번 여론조사 결과는 교통약자들의 실질적인 이용 불편을 보여주는 구체적 지표"라며 "광주시는 자동 배차시스템의 기술적 개선과 상담원 역량 강화, 실시간 대응체계 구축 등 이용자 중심의 서비스 품질 향상에 나서야 한다"고 말했다.