동신대 한의대-정저우대 기초의과대 업무협약

큰사진보기 ▲동신대학교 한의과대학, 중국 정저우대학교 기초의과대학 업무협약 체결 ⓒ 동신대학교 관련사진보기

AD

동신대학교 한의과대학(학장 정현우)은 최근 학내 대정4관에서 중국 정저우대학교 기초의과대학(학장 류강동)과 교육 및 연구 분야 협력을 위한 협약을 체결했다.이번 협약에 따라 양 기관은 학생 교류와 공동 연구 체계 마련, 연구 인력의 상호 교류, 연구과제의 공동 발굴 및 수행 등 다양한 협력을 추진할 계획이다.특히 교육 및 행정 직원과 학생 교환, 공동 연구 및 연구 결과 발표, 학술 자료와 간행물 등 과학 정보 교환, 도서관 및 기타 보조 서비스 분야의 자원 협력, 양 기관이 참여하는 교육 및 학술 교류 활성화 등 보건 의료분야 연구·네트워크를 강화할 방침이다.동신대 정현우 한의과대학장은 "이번 협약은 한국과 중국 전통 의학의 학문적 가치를 알리고, 새로운 치료법과 연구 방법을 개발하는 중요한 계기가 될 것"이라며 "한의학과 현대 의학 융합을 촉진하고 네트워크를 강화하고 이를 통해 양교의 공동 발전을 가져올 수 있도록 적극 협력해가자"고 말했다.중국 정저우대학교 류강동 기초의과대학장은 "우리가 가진 풍부한 연구 인프라와 동신대의 뛰어난 한의학 교육이 결합한다면 양국 기초의학 발전에 큰 기여가 될 것"이라며 "앞으로 동신대와의 지속적인 협력을 기대한다"고 말했다.