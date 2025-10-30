메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기
동신대 한의대-정저우대 기초의과대 업무협약

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

사회

광주전라

25.10.30 10:46최종 업데이트 25.10.30 10:46

동신대 한의대-정저우대 기초의과대 업무협약

"학생 교류·공동 연구 체계 마련"

원고료로 응원하기
동신대학교 한의과대학, 중국 정저우대학교 기초의과대학 업무협약 체결
동신대학교 한의과대학, 중국 정저우대학교 기초의과대학 업무협약 체결 ⓒ 동신대학교

동신대학교 한의과대학(학장 정현우)은 최근 학내 대정4관에서 중국 정저우대학교 기초의과대학(학장 류강동)과 교육 및 연구 분야 협력을 위한 협약을 체결했다.

이번 협약에 따라 양 기관은 학생 교류와 공동 연구 체계 마련, 연구 인력의 상호 교류, 연구과제의 공동 발굴 및 수행 등 다양한 협력을 추진할 계획이다.

특히 교육 및 행정 직원과 학생 교환, 공동 연구 및 연구 결과 발표, 학술 자료와 간행물 등 과학 정보 교환, 도서관 및 기타 보조 서비스 분야의 자원 협력, 양 기관이 참여하는 교육 및 학술 교류 활성화 등 보건 의료분야 연구·네트워크를 강화할 방침이다.

AD
동신대 정현우 한의과대학장은 "이번 협약은 한국과 중국 전통 의학의 학문적 가치를 알리고, 새로운 치료법과 연구 방법을 개발하는 중요한 계기가 될 것"이라며 "한의학과 현대 의학 융합을 촉진하고 네트워크를 강화하고 이를 통해 양교의 공동 발전을 가져올 수 있도록 적극 협력해가자"고 말했다.

중국 정저우대학교 류강동 기초의과대학장은 "우리가 가진 풍부한 연구 인프라와 동신대의 뛰어난 한의학 교육이 결합한다면 양국 기초의학 발전에 큰 기여가 될 것"이라며 "앞으로 동신대와의 지속적인 협력을 기대한다"고 말했다.

#동신대#동신대한의대#한의학#정저우대

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

김형호 (demian81) 내방

광주·전라본부 상근기자. 제보 및 기사에 대한 의견은 ssal1981@daum.net

이 기자의 최신기사광주고법, 청산가리 막걸리 살인사건 부녀 '재심 무죄'

독자의견0

연도별 콘텐츠 보기

오마이TV

톡톡 60초