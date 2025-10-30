창원서 신고된 집회 관련 현수막 철거 요구 두고 논란

큰사진보기 ▲민주노총 경남본부는 30일 창원시청 앞에서 기자회견을 열어 집회현수막에 대해 “헌법이 보장하는 언론?출판?집회?결사의 자유, 즉 표현의 자유를 정면으로 침해하는 행정 폭거이며, 정당한 노동조합 활동 탄압이다”라고 강조했다. ⓒ 윤성효 관련사진보기

큰사진보기 ▲국민의힘 박승엽 창원시의원, 30일 창원시청 기자회견. ⓒ 윤성효 관련사진보기

창원시가 노동조합이 집회 신고 후 거리에 건 펼침막(현수막)을 철거하라고 요구해 논란이다. 창원시의 요구는 최근 창원시의회에서 개정된 조례에 근거하고 있지만, 노동단체는 "헌법이 보장한 표현의 자유 침해이자 명백한 노동탄압"이라며 반발하고 있다.창원시의회는 지난 9월 30일 '옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 조례'를 개정했다. 조례는 "적법한 행사 또는 집회 등에 사용하기 위하여 현수막을 표시‧설치하는 경우에는 행사 또는 집회 등이 실제로 열리는 기간에만 표시‧설치해야 한다"라고 개정되었다.이에 최근 창원시 성산구청은 민주노총 금속노조 현대위아비정규직지회가 현대위아 창원공장 인근에 내건 펼침막을 철거하라고 요구했다. 비정규직 노동자들은 '불법파견'이라며 집회, 선전전 등 투쟁을 계속해오고 있다.이에 대해 민주노총 경남본부는 30일 창원시청 앞에서 기자회견을 열어 "집회 현수막은 노동자들의 의사를 표현하고, 사회적 메시지를 전달하는 기본적인 수단이다"라며 "이를 단속하거나 철거하는 것은, 헌법이 보장한 표현의 자유를 억압하는 행위이며, 행정권이 헌법 위에 서겠다는 위험한 발상이다"라고 설명했다.이어 "창원시가 단속의 근거로 제시하는 조례 개정의 주장 역시 명백히 잘못된 법 해석이다"라며 "옥외광고물법(제8조 제1항 제4호, 제5호)에 해당되는 경우에는, 허가·신고 및 금지·제한 규정을 적용하지 않도록 하고 있다. 그럼에도 불구하고 창원시가 법률의 상위 효력을 무시하고 철거를 강요하는 것은 위법이며, 헌법 질서에 대한 도전이다"라고 주장했다.펼침막 철거에 대해, 이들은 "창원시가 조례를 근거로 행정대집행을 강행하려는 것도 법적 근거가 없다"라며 "옥외광고물법(제10조의2, 행정대집행의 특례)는 '추락 등 급박한 위험이 있는 광고물 등 또는 불법 입간판·현수막·벽보·전단 등에 대해 긴급히 제거할 필요가 있을 때'만을 그 대상으로 하고 있다. 이번 집회현수막은 어떠한 안전상 위험도 없으며, 불법 광고물에 해당하지도 않는다"라고 밝혔다.민주노총 경남본부는 "창원시는 집회현수막 철거 강요를 즉각 중단하라", "창원시는 조례의 위법·부당한 해석을 철회하라", "창원시의회는 헌법에 위배되는 조례 개정을 즉시 재검토하고, 헌법에서 보장한 표현의 자유에 맞게 재개정하라"라고 촉구했다.기자회견에 함께 한 김기동 금속법률원 경남사무소 변호사는 "헌법은 표현행위에 대한 사전검열이나 허가제의 설정을 절대적으로 금지함으로써, 표현의 자유를 다른 기본권보다 훨씬 두텁게 보호하고 있다"라며 "따라서 노동운동을 위해 설치한 집회 현수막은 옥외광고물법에 따른 허가 등의 규제를 받지 않도록 예외를 인정한 옥외광고물(제8조)는 헌법(제21조 제2항)을 확인하는 규정에 불과하며, 없던 권리를 신설한 것이 아니다. 옥외광고물법이 없더라도 헌법에서 금지한 사전허가 내지 검열은 당연히 금지된다고 해석되어야 한다"라고 말했다.이어 "그럼에도 불구하고 창원시의회는 이번 조례는 노동운동을 위한 현수막이더라도 집회를 하지 않는 시간에 현수막을 설치하면 옥외광고물법의 사전허가대상이 된다는 취지의 규정을 신설하였다. 이는 사전허가 내지 검열을 절대적으로 금지한 헌법(제21조 제2항)에 위반된다"라고 해석하며 "창원시 의회는 해당 신설조례를 폐지하여야 한다"라고 주장했다. 또 강제철거 시도 또한 멈추라고 촉구했다.김은형 민주노총 경남본부장은 "해당 조례 개정안을 대표발의했던 창원시의원은 지난 12.3 불법계엄을 옹호했다. 불법계엄을 옹호했던 국민의힘이 시민 안전을 운운한다는 게 말이 안된다"라며 "창원시의회와 창원시의 주장대로라면, 아직 시작도 하지 않은 마산(가고파)국화축제 관련 현수막부터 철거해야 할 것이다. 노동조합의 정당한 집회현수막을 철거하라는 압박을 계속 한다면 투쟁으로 맞설 것"이라고 말했다.국민의힘 박승엽 창원시의원은 이날 오전 창원시청 브리핑에서 기자회견을 열어 "실제 집회 시간과 장소 이외 현수막 즉시 철거하라"라고 주장했다. 그는 "현수막을 포함한 모든 옥외광고물은 옥외광고물법에 따라 지방자치단체장의 신고 또는 허가를 받아야 하며, 쾌적한 생활환경 조성을 위해 대통령령으로 정한 장소에는 광고물 등의 설치가 금지된다. 특히 보행자의 통행을 방해하거나 교통안전을 저해할 우려가 있는 광고물은 더욱 엄격히 규제되고 있다"라고 말했다.이어 "실제 집회가 이루어지지 않는 시간에 설치된 현수막임에도 철거나 행정대집행에 소극적인 모습을 보여 왔다. 그 결과 창원시민은 난립한 현수막으로 인한 시각적 피로, 안전 위협을 그대로 감내하고 있다"라며 "집회 외 시간‧장소의 현수막에 대하여 적극적인 행정대집행이 가능하도록 조례를 개정하였다"라고 설명했다.그는 "집회는 하루 몇 회, 짧은 시간 개최되고, 그 지역 또한 아주 국한된 곳에서 이루어지지만 집회 현수막은 365일, 아주 넓은 범위에 설치되어 있다. 심지어 주말에는 집회가 이루어지지 않지만 집회 현수막은 철거되지 않고 있다"라며 "일부 단체가 실제 집회 없이 현수막만 게시하고 사라지는 행태는 법의 취지를 훼손하는 행위이다. 이는 표현의 자유라는 권리 뒤에 숨어 공공질서를 해치는 결과를 초래하고 있으며, 더 이상 묵과해서는 안 될 문제이다"라고 말했다.