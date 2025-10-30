내란특검 출석한 추경호 "무도한 정치 탄압, 당당히 맞서겠다"

큰사진보기 ▲국민의힘 추경호 전 원내대표, 피의자 신분으로 내란특검 출석국민의힘 추경호 전 원내대표가 30일 오전 서울 서초구 내란특검에 피의자 신분으로 출석하고 있다. 추 전 원내대표는 내란중요임무종사 및 직권남용 혐의를 받고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

"무도한 정치 탄압에 굴하지 않고 당당히 맞서겠습니다."

"계엄 당일 총리, 대통령과 통화하고 의총 장소를 당사에서 국회로 바꾸고 다시 국회로 이동했습니다. 만약 대통령과 공모하여 표결을 방해하려 했다면 계속 당사에 머물지 왜 국회로 의총 장소를 바꾸고 국회로 이동했겠습니까. 오늘 당당하게 특검에 임하겠습니다."

지난해 '내란의 밤' 당시 국회의 비상계엄 해제 의결을 방해했다는 의혹을 받는 추경호 국민의힘 국회의원이 30일 오전 내란특검(조은석 특별검사)에 출석하며 첫마디로 내놓은 말이다.추경호 의원은 이날 오전 9시 52분경 내란특검 사무실이 마련된 서울고등법원 앞에서 취재진과 만나, 자신을 둘러싼 비상계엄 해제 의결 방해 의혹을 전면 부인했다. 검은색 정장에 분홍색 넥타이를 하고 입을 꾹 다문 채 차에서 내린 그는 이번 의혹을 "무도한 정치 탄압"이라고 규정했다.한편, 이번 의혹의 장본인인 추 의원이 내란특검에 출석한 건 이번이 처음이다. 그동안 내란특검은 추 의원이 지난해 '내란의 밤' 당시 국민의힘 원내대표로서 의원총회 소집 장소를 국회·당사 등으로 세 차례 변경해 동료 의원들 동선에 혼선을 주는 방식으로 표결을 방해했다고 의심한다. 추 의원의 결정 번복으로, 실제 표결에 참여한 국민의힘 의원 수가 전체 의원 수 108명 중 18명에 불과했다는 것이다.특검은 의혹의 실체를 밝히기 위해 앞서 김예지, 조경태, 이종욱, 신동욱 국민의힘 의원 등을 조사했고 한동훈 전 당대표 등에 대한 공판기일 전 증인신문을 법원에 청구하기도 했다.