특검 사무실 달려가 해체 요구한 국힘... "특검이 내란 하수인"

"사법정의 파괴집단 불법특검 해체하라!"

"정의파괴 정치보복 조은석을 수사하라!"

"불법수사 정치공세 특검수사 중단하라!"

"불법탄압 정치보복 국민들은 분노한다!"

큰사진보기 ▲국민의힘 추경호 전 원내대표, 피의자 신분으로 내란특검 출석국민의힘 추경호 전 원내대표가 30일 오전 서울 서초구 내란특검에 피의자 신분으로 출석하고 있다. 추 전 원내대표는 내란중요임무종사 및 직권남용 혐의를 받고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

30일 오전, 서울 서초구 조은석 특별검사팀 사무실 앞에 모인 국민의힘 국회의원들이 구호를 외쳤다. 이들의 손에 "정의 파괴집단 불법특검 해체!" "정치보복 불법수사 특검규탄"이라고 쓰인 피켓이 하나씩 들렸다. 국민의힘 의원들이 특검 사무실까지 달려가 해체를 요구한 것이다.이날 소집된 긴급 현장 의원총회에 모습을 드러낸 의원들 앞에는 "사법정의 살려내라! 불법 조은석특검 OUT!"이라고 쓰인 현수막이 내걸렸다. 사회를 맡은 박충권 원내부대표는 "조은석 특검이 정의를 파괴하고 야당 탄압에 앞장서는 역사적 과오를 보이고 있음에 깊은 유감을 표하며 이를 강력히 규탄하기 위해 이 자리에 모였다"라고 강조했다.12.3 비상계엄 관련 내란 및 외환 의혹을 수사 중인 조은석 특검팀의 수사가 보수 야당을 겨누자, 이를 '정치보복'으로 규정하고 극렬하게 반발하는 모양새이다. 이들은 결기를 내세우며 날 선 말들을 쏟아냈지만, 의원총회는 지도부 등 모두발언과 구호를 외치는 것으로 20분도 채 되지 않아 마무리됐다. 현장에 참석한 의원들은 전체 107명 중 40명 남짓이었다.송언석 국민의힘 원내대표는 "이재명 정권 150일 만에 자유도, 번영도, 그리고 민주주의도 모두 무너지고 있다"라며 "집권 세력이 목표를 세워두면 수단과 방법을 가리지 않고 무고한 사람을 무차별 소환하고 수사를 꿰어맞추고 영장을 만들어내서 야당을 기어이 궤멸시키겠다는 조작 특검이 대한민국 민주주의의 숨통을 끊어놓으려 하고 있다"라고 주장했다.그는 "조은석 특검의 추경호 전 원내대표 수사는 개인에 대한 수사가 아니다"라며 "원내 2당인 국민의힘을 내란 세력으로 엮어서 말살하겠다는 시도이다. 대한민국에서 야당의 존재를 지워버리겠다는 무도한 책동이다"라고 날을 세웠다. "107석 소수당이 계엄 해제를 방해했다는 말도 안 되는 궤변을 늘어놓고 있다"라며 "어떻게든 그럴싸하게 꿰어맞추겠다는 조작 수사"라고도 반발했다.송 원내대표는 "국민 여러분, 누가 내란 세력인지 한번 살펴보시라"라며 "입법 권력을 마구잡이로 휘두르면서 대법원의 대법정 법대를 짓밟은 자들, 위헌이든 말든 대법관을 자기들 입맛에 맞는 사람을 갖다 심겠다는 사람들, 헌법에도 없는 40년을 만들겠다는 사람들, 그들이 바로 내란 세력"이라고 여권에 화살을 돌렸다.또한 "검찰을 없애겠다고 하면서 검찰보다 100배 무도한 특검과 경찰의 칼로 야당을 말살하려는 자들, 경제 질서를 무너뜨리고 사법부를 장악하고 야당을 죽여서 일당 독재의 길로 가고자 하는 자들 그들이 바로 내란 세력"이라고도 주장했다. "조은석 조작 특검, 민중기 위선 특검, 이명현 무능 특검이 위험한 내란 세력의 하수인들"이라며 3대 특검을 싸잡아 비난하기도 했다."특검과 경찰, 두 마리 맹견을 내세워서 야당 말살, 정치 보복의 혈안이 된 이재명 정권은 독재 정권"이라며 "끝까지 맞서 싸우겠다"라고도 외쳤다.마이크를 이어 받은 장동혁 국민의힘 대표는 "이재명 정권의 특검은 이미 생명이 다 했다"라며 "그런데도 특검은 손잡이 없는 칼날을 휘두르며 자신이 죽는 줄 모르고 아직도 무도한 수사를 계속하고 있다"라고 직격했다.그는 "3명의 특검이 천리 밖에서 먼지 몇 개를 모아다가 호랑이를 만들려 하고 있다"라며 "그러나 말씀드린다. 쥐꼬리도 만들지 못할 것"이라고 조롱했다. 특히 "국회의원의 표결권은 국회의원 각자에게 부여된 헌법이 부여한 가장 고유한 권한이다. 그것을 사후적·사법적으로 재단하는 것은 가능하지 않다"라고도 강조했다."이재명 대표를 기다리면서 이미 의결 정족수가 찼는데도 불구하고 시간을 기다리면서 표결을 했는데 국민의힘에서 무엇을 막았고 무엇을 막을 수 있었다는 것인가?"라고 따져 물은 것이다.장 대표는 "지금 국민이 바라는 것은 특검에 대한 특검"이라며 "지금 해산되어야 될 정당은 진작 해산되었어야 할 정당은 민주당"이라고 날을 세웠다. "그리고 진정 지금 국민이 바라는 것은 이재명에 대한 5개의 재판을 즉시 재개하는 것"이라며 "지금 국민의 명령은 이재명이 다시 법정에 서는 것"이라고도 목소리를 높였다.그는 "이곳 법원 앞에서 법관들에게 법관들의 양심에 다시 한 번 호소한다"라며 "사법부를 지키려면 대한민국을 지키려면 지금 즉시 이재명에 대한 5개의 재판을 속개하기 바란다"라고도 요구했다.이날 국민의힘은 국민의힘 소속 지방자치단체장들이 최근 수사를 받는 데 대해서도 공개적으로 불만을 드러냈다. 손범규 대변인은 "사법부 겁박에 이어 지방정부에 대한 탄압이 거세지고 있다. 결과는 참담하다"라며 "어제 인천경찰청은 유정복 인천시장을 포함한 12명을 공직선거법 위반 혐의로 인천지검에 송치했다"라고 지적했다."이번 수사는 객관적 증거에 근거한 법 집행이라기보다, 민주당의 정치적 압박에 따른 표적·과잉수사로 의심받고 있다"라며 "인천시청에 대한 무리한 압수수색까지 벌였지만, 경찰은 구체적인 증거 제시 없이 '법의 판단'을 검찰로 넘겼다"라고도 강조했다.손 대변인은 "이번 사안은 최근 인천시 국정감사에서의 민주당 의원들의 노골적 '수사 압박', 그리고 서울시 국정감사에서 오세훈 시장을 겨냥한 '한강버스' 공세와 닮아 있다"라며 "내년 지방선거를 앞두고 야당 소속 단체장들을 겨냥한 정치공작이라는 비판이 나오는 이유"라고 의구심을 표했다.그는 "국민의힘은 법치와 공정을 가장한 정치보복, 그리고 지방자치 장악 시도를 결코 좌시하지 않겠다"라며 "사법부와 사정기관은 정치의 도구가 아니라 국민의 정의를 지키는 기관이어야 한다"라고 꼬집었다.