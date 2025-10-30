김윤덕 "가덕신공항 속도보단"... 박형준 "시간만 허비 답답"

큰사진보기 ▲박형준 부산시장. ⓒ 김보성 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲김윤덕 국토교통부 장관이 13일 국회에서 열린 2025년도 국토교통위원회 국정감사에 출석해 의원 질의에 답하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

가덕도신공항 건설에서 속도를 내는 것도 중요하지만 이견 조정이 먼저라는 김윤덕 국토부장관의 최근 국정감사 발언을 두고 박형준 부산시장이 공개적으로 "답답하다"라는 반응을 보였다. 부지조성 사업에 참여했던 현대건설의 이탈로 사업이 표류하고 있는데, 이재명 정부가 이를 해결하지 않고 있다는 불만의 표현이다.박 시장은 29일 페이스북에 "가덕도신공항 사업의 신속한 정상화는 대통령도, 국토부 장관도 약속한 사안"이라며 "그런데도 뚜렷한 이유 없이 재입찰이 이뤄지지 않은 채 아까운 시간만 허비되고 있다"라고 글을 올렸다. 그는 "국토부가 지체없이 재입찰 공고만 내면 되는 것을, 답답하기 이를 데 없다"라고 각을 세웠다.공사 지연 사태가 무엇보다 신공항과 이어질 교통망, 배후도시 구축까지 영향을 주고 있다고 우려했다. 박 시장은 자신이 공을 들여온 부산형 급행철도(BuTX) 추진도 거론하며 신공항이 늦춰진다면 이 역시 제 기능을 발휘할 수 없다고 지적했다. 거듭 국토부의 적극적인 대응을 요청한 그는 "부산시민에겐 일각이 여삼추"라는 말도 남겼다.박 시장이 이처럼 문제를 제기한 건 지난 13일 국회 국토교통위 국정감사에서 김 장관이 한 발언 때문이다. 당시 국민의힘 김도읍 국회의원이 더딘 가덕도신공항 재입찰 과정에 대해 "어떻게 하자는 거냐"라고 질의를 던지자 김 장관은 "속도를 내는 것도 중요하지만, 좀 더 이견을 충분히 조정한 것도 큰 의미가 있다"라고 답변했다.공항 건설 관련 전문가와 관계 부처별로 의견 차이가 있는 조건에서 이를 먼저 정리하는 게 시급하다는 설명이었다. 김 장관은 "속도를 너무 낼 경우 마찰과 갈등으로 비화할 수 있다(이런 부분을 고려해달라)"라고 이해를 당부했다. 그러나 고개를 저은 김 의원은 지지부진에 더해 혼란만 가중하고 있다며 "신속하게 로드맵을 만들어야 한다"라고 해법을 압박했다.10조 원이 넘는 예산이 투입되는 대규모 국책 사업인 가덕도신공항은 특별법 제정과 정부 기본계획 고시로 본궤도에 오르는 듯했으나 현대건설이 발을 빼면서 현재 답보 상태가 장기화하고 있다. 네 차례 유찰 끝에 우선협상대상자로 선정된 현대건설 컨소시엄은 애초 입찰조건(84개월)보다 더 긴 108개월의 기본설계를 제출했고, 국토부가 보완을 지시하자 사업에서 이탈했다.사업 차질 논란이 커지자 지역에선 조속한 정상화가 필요하다는 목소리가 이어졌다. 이를 인지한 이재명 대통령도 지난 부산 타운홀미팅에서 "좌초되지 않게, 지연되지 않게 하겠다"라고 밝혔다. 하지만 다시 활주로 등 부지조성 공사 업체를 선정 하는 과정은 좀처럼 앞으로 나아가지 못했다.연내 재입찰이 불투명한 분위기 속에 지방분권균형발전부산시민연대, 부산경제살리기시민연대, 부산시민단체협의회 등 지역 단체도 박 시장처럼 빠른 재입찰을 요구하는 모양새다. 이들 단체가 꾸린 '신공항·거점항공사 추진 부산시민운동본부'는 올해 안에 절차 완료, 내년 초 착공 내용을 담은 공문을 최근 국토부에 전달했다. 이들은 공기 또한 원안 준수를 원칙으로 하되 연장이 불가피하다면 최소 수준으로 진행해야 한다고 주장한다.하지만 가덕도신공항 백지화 소송을 제기한 환경단체는 지금 속도와 이견 조정이 중요한 게 아니라며 김 장관과 박 시장 등 모두를 강하게 비판했다. 신공항반대시민행동의 김현욱 활동가는 "대형 건설사마저 기본계획대로 공사가 쉽지 않다고 하는 상황이다. 최소한 사업을 원점으로 돌려 재검토라도 해야 하는 게 아니냐"라며 "공항을 만드는 것보다 중요한 건 안전이고 환경파괴를 막는 것"이라고 말했다.