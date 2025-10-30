울산에 세계 두 번째 '수소연료전지 공장' 문 연다

큰사진보기 ▲30일 오전 9시 50분 현대자동차㈜ 울산공장에서 열린 '울산 수소연료전지 신공장 기공식'에 김두겸 울산시장, 김성환 기후에너지환경부 장관, 김기현 국회의원, 박성민 국회의원, 윤종오 국회의원, 박천동 북구청장, 장재훈 현대자동차㈜ 부회장과 이동석 현대자동차㈜ 대표이사, 문용문 전국금속노동조합 현대자동차지부장과 수소 부품사 관계자가 사진촬영을 하고 있다. ⓒ 울산시 관련사진보기

울산 북구 현대자동차㈜ 울산공장에 중국 광저우에 이어 세계(글로벌) 2번째이자 국내에서는 처음인 수소연료전지 공장이 들어선다.30일 오전 9시 50분 현대차 울산공장에서 '울산 수소연료전지 신공장 기공식'이 열렸다. 수소연료전지 공장은 약 4만 3000㎡ 부지에 연면적 9만 1000㎡ 규모로 총 공사비 9300억 원이 투입된다. 오는 2027년에 공장 건설을 완료하고 시운전 및 시험생산 등을 거쳐 2028년부터 양산에 들어간다.공정은 화학 공정(스택 제조)과 조립 공정(시스템 제조)을 통합하는 원팩토리(One Factory) 형태로 추진되며, 연간 3만기 연료전지 생산 능력을 갖출 예정이다.특히 울산시의 각종 인허가 등 속도감 있는 행정절차로 인해 당초보다 빠른 착공이 가능하게 된 것으로 나타났다. 앞서 울산시는 지난 4월 9일 울산 수소연료전지 공장 신설 투자 지원을 위해 현대자동차와 투자양해각서를 체결한 바 있다.울산시는 "시의 적극적 친기업 정책에다 북구청 등 관계기관의 협조, 그리고 현대자동차㈜의 지역경제 활성화를 위한 신속한 투자 결정 덕분에 빠른 착공이 가능했다"고 밝혔다.이처럼 울산에 수소연료전지 공장이 들어서면서 '수소산업 선도 도시 울산'이 더 공고해졌다. 울산시는 지난해 9월 국토교통부 주관 '수소도시 조성사업' 공모사업에도 선정돼 국비 147억 5000만 원을 포함한 총 295억 원을 4년간 투입해 사업을 진행하고 있기 때문이다.울산 북구 및 울산미포국가산업단지일원에 수소 배관망 구축(11.9㎞), 수소충전소에 수소 직공급 추진(3곳), 국내 최초 수소트랙터의 혁신적 기술 실증을 위한 지역 특화사업, 맞춤형 통합 안전․운영 체계(시스템) 고도화 등 타 도시와는 차별화된 울산형 수소도시를 조성할 계획이다.아울러 현대자동차㈜와 협력을 통해 수전해 기반 청정수소 생산 기술 개발, 수소 이동수단(모빌리티) 보급 확대, 그리고 국내 최초 수소 트랙터 도입 등 다양한 사업을 추진하고 있다.30일 오전 9시 50분 현대자동차㈜ 울산공장에서 열린 '울산 수소연료전지 신공장 기공식'에는 김두겸 울산시장을 비롯해 김성환 기후에너지환경부 장관, 김기현 국회의원, 박성민 국회의원, 윤종오 국회의원, 박천동 북구청장 그리고 장재훈 현대자동차㈜ 부회장과 이동석 현대자동차㈜ 대표이사, 문용문 전국금속노동조합 현대자동차지부장 및 수소 부품사 관계자 등 250여 명이 참석했다.행사는 전시관람 후 내빈소개, 환영사, 축사, 사업보고(브리핑), 단추 누름(버튼터치 세레모니) 의식 순서로 진행됐다.장재훈 현대자동차㈜ 부회장은 "울산에 신규 투자를 할 수 있도록 적극적으로 지원해 주신 울산시 관계자들의 열정에 감사드린다"라며 "울산이 수소산업 도시의 중심이 될 수 있도록 지속적인 투자 및 협력을 적극 모색하겠다"라고 말했다.김두겸 울산시장은 "울산은 대한민국을 대표하는 수소산업 도시이며, 수소에너지의 생산부터 저장, 운송, 공급, 활용까지 전 주기를 아우르는 수소 가치사슬(밸류체인)을 구축하고자 노력하고 있다"라며 "앞으로도 수소산업 생태계 조성에 박차를 가해, 청정 수소에너지 선도 도시로서의 위상을 확고히 하겠다"라고 말했다.