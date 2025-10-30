민주당 "한미 관세협상 타결 환영, 경제·안보 두 토끼 다 잡았다"

큰사진보기 ▲김병기 더불어민주당 원내대표가 30일 서울 여의도 국회에서 열린 국정감사 대책회의에서 발언하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

전날(29일) 타결된 한미관세협상을 두고 여당인 더불어민주당은 큰 환영과 함께 훌륭한 결과라고 치켜세웠다.정청래 민주당 대표는 전날 심야에 "관세협상 타결은 대한민국 외교사에 길이 빛날 금자탑"이라는 논평을 냈고, 김병기 원내대표는 30일 '트럼프 미국 대통령의 한국 정부의 핵추진 잠수함 건조 승인'을 두고 "경제에 이어 안보까지 두 마리 토끼 잡았다"고 상찬했다.김 원내대표는 30일 오전 국회에서 진행된 국정감사대책회의에 참석해 "이번 (한미간) 합의로 외환시장 안정과 우리 기업 수출 경쟁력을 동시에 지킬 수 있게 됐다"면서 "연간 투자 상한(200억 달러)을 둬 시장의 충격을 최소화했고 환율변동에도 대비할 안전 장치를 마련했다. 원금 회수를 위한 다층적 장치를 마련하고 원금 보전이 가능한 사업에 투자하기로 명시했다"라고 타결안을 설명했다.그는 "무엇보다 관세 인하는 큰 성과"라며 "자동차, 반도체, 조선 등 주력산업이 공정하게 경쟁할 수 있는 환경을 확보했다"라고 덧붙였다. 또한 "관세협상을 성공적으로 이끈 이재명 정부의 노고에 깊이 감사하며 민주당은 이번 합의가 우리 기업의 미국 진출 확대와 산업공급망 안정으로 이어질 수 있도록 적극 뒷받침하겠다"는 다짐도 잊지 않았다.김병기 원내대표는 전날 한미정상회담에서 이재명 대통령의 '핵추진 잠수함 연료 공급 가능 조치' 요청을 트럼프 대통령이 '승인'한 것을 두고서는 "기술 주권, 에너지 안보를 비롯해 한미동맹 현대화와 국가 미래가 걸린 중대한 전환점"이라고 평가했다. 그는 "우리 원자력 기술과 운영 경험은 세계 최고 수준이고 잠수함 건조 능력과 운용 전력 역시 세계적"이라며 "이 두 가지가 결합된다면 국방 안보와 미래산업에서 새로운 도약의 문이 열릴 것"이라고 기대했다.앞서 정청래 당대표는 29일 심야에 박수현 수석대변인을 통해 별도의 논평을 냈다. 정 대표는 "관세협상 타결은 대한민국 외교사에 길이 빛날 금자탑"이라면서 "굳은 믿음으로 기다려주신 국민께 감사드린다. 탁월한 지도력을 보여주신 이재명 대통령과 뚝심 있는 협상력을 보여준 대통령실과 정부에도 찬사를 보낸다"고 환영했다.민주당은 국회로 넘어올 비준안 통과에 당력을 집중한다는 방침이다. 박수현 수석대변인은 30일 오전 MBC라디오 '김종배의 시선집중'과 한 인터뷰에서 "야당도 초당적으로 이 부분에 대해 함께 머리를 맞대고 협력해줄 것이라고 믿는다"고 말했다.