'해환이 난치병' 보도 후, 복지부 "만성장부전 포함해 장애 검토"

보건복지부가 희귀난치질환 단장증후군과 만성장부전을 새로운 장애 인정 대상으로 검토하겠다는 뜻을 밝혔다.
단장증후군·만성장부전 환아와 가족이 겪는 어려움을 다룬 <오마이뉴스> 보도 이후, 장애 인정 검토 대상을 향후 단장증후군에서 나아가 만성장부전까지 확대하겠다는 답을 내놓은 것이다(관련 기사: [국회에 온 '당신의 이야기'] 가슴에 주렁주렁 달린 줄, 통계조차 없는 8살 해환이의 난치병
).
만성장부전도 장애 인정? 복지부 "포함해 검토하겠다"
보건복지부는 지난 21일 국회에 제출한 서면질의 답변서에서 '단장증후군뿐 아니라 만성장부전도 소화·흡수 기능 장애에 포함할 계획이 있는가'라는 서미화 더불어민주당 의원 질의에 "2024년 '장애인정기준 연구 2차'에서 소장 이식과 단장증후군을 중심으로 소화·흡수 장애(가칭) 신설 필요성을 검토한 바 있다"라며 "연구 결과 및 질의 취지를 반영해 향후 소화·흡수 장애에 대한 검토 과정에서 만성장부전 등을 포함해 검토하도록 하겠다"라고 밝혔다.
2024년 보건복지부 의뢰로 한국보건사회연구원이 실시한 '장애인정기준 개선 연구(2차)'를 보면, '소장이식 환자와 단장증후군이 있는 사람들 중 소화·흡수 기능이 극히 저하된 사람을 중심으로 소화기 관련 장애 인정이 필요하다'는 전문가 의견이 제시돼 있다. 복지부는 이 연구에 나오는 단장증후군에서 나아가 만성장부전까지 장애 인정 대상으로 검토하겠다는 뜻을 밝힌 것이다.
단장증후군은 선천적으로 혹은 장 절제 수술 등으로 소장이 짧아져 충분한 영양소를 흡수하지 못하는 상태를 말한다. 이는 성장과 발달에 필요한 영양소를 공급받지 못해 TPN(Total Parenteral Nutrition·총정맥영양법)에 의존해야 하는 만성장부전의 주된 원인으로 꼽힌다.
앞서 14일 <오마이뉴스>는 단장증후군·만성장부전 환아 김해환(8)군 어머니 허문영(43)씨가 국회를 찾아온 이야기를 보도했다. 해환군은 태어난 지 한 달 만에 괴사성 장염을 판정받아 십이지장을 포함한 소장을 10㎝만 남기고 잘라냈다. 이후 단장증후군과 만성장부전에 더해, 패혈증으로 인한 뇌 손상으로 뇌병변장애를 갖게 됐다.
부족한 영양 공급을 위해 오른쪽 가슴 정맥에 삽입된 카테터(의료용 관)로 정맥영양 주사를 맞는 TPN 줄을 하루 11시간씩 달고 있어야 하는 해환이의 삶을 전하며 허씨는 '단장증후군·만성장부전 장애 인정'과 'TPN 환자들을 지원·관리하는 정부 컨트롤타워'를 요구한 바 있다.
서미화 의원은 30일 국회 보건복지위원회(복지위) 종합 국정감사에서 정은경 보건복지부 장관을 상대로 관련 내용을 질의할 예정이다. 이날 복지위 국정감사는 오전 10시 시작된다.