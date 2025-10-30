"중년 여자 냄새 난다" 갱년기 폭언에 상처받는 여성들

지난 28일 여성환경연대는 온라인으로 '완경기 사회적 돌봄을 위한 토론회'를 개최했다. 이번 토론회는 인구 고령화로 인해 갱년기 인구가 증가함에 따라, 갱년기 여성의 경험을 다층적으로 조사하고 이에 대한 사회적 돌봄 방안을 논의하기 위해 마련됐다. 2025년 40~60세 여성은 약 845만 명으로, 전체 여성 인구 중 약 33.01%가 완경을 앞두거나 겪고 있다. 완경기는 중장년 여성의 삶의 질에 큰 영향을 미치는 전환기이다. 그러나 여성건강 및 돌봄 정책은 임신·출산 등 가임기 여성을 중심으로 이루어져 완경기 정책은 현재 공백 상태에 놓여있다.
완경기 여성 64.9% 일상생활에 지장 겪어
발제를 맡은 서정희 여성환경연대 활동가는 1443명이 참여한 '완경기 경험 및 돌봄 필요성 설문조사' 결과를 발표했다. 조사 응답자의 평균 연령은 49.8세로, 응답자들은 완경기로 인해 더위·열감(14.5%), 월경량 변화(과다출혈, 부정출혈, 월경량 감소 등)(12.4%), 수면의 어려움(12.4%)과 같은 신체적 변화를 겪고 있으며 완경 이후에도 지속해서 중첩된 증상으로 생활에 부담을 겪고 있었다. 피로감(15.8%), 우울감(11.7%), 무기력(11.1%), 감정 기복(10.5%)과 같은 정서적 변화에 대한 어려움도 조사됐으며 완경기 여성의 65.0%가 신체적 변화를, 63.6%가 정서적 변화를 받아들이기 어려우며 일상생활에 지장을 겪고 있다고 답했다.
이러한 변화는 인간관계에도 영향을 미치고 있었다. 완경기 여성들은 '내 변화를 이해받지 못해 외로움을 느꼈다'(28.8%), '가족과 다투는 일이 잦아졌다'(20.8%), '대인 관계가 줄어들었다'(18.1%)와 같은 고충을 토로했다. 서정희 활동가는 "완경기 여성이 겪는 갈등의 원인은 완경에 대한 타인의 이해 부족이 원인이 되는 경우가 크며 이 때문에 완경기 여성들은 신체적 증상으로 말미암은 어려움과 더불어 정서적 고립을 함께 경험하고 있다"고 지적했다.
이에 토론을 맡은 김새롬 인제대학교 의과대학 교수는 "산부인과·비뇨기과 방문을 어려워하는 문화적·심리적 장벽, 환자 중심적이지 않은 의료 체계 등의 한계로 '갱년기' 같은 이슈는 의료적 접근만으로는 해결이 어렵다. 그룹 자조 모임과 같은 공동체적 해결방법도 모색되어야 한다"고 제언했다.
온열 질환에 취약한 완경기 여성노동자 대책 마련 필요
더위·열감을 겪는 완경기 여성은 온열 질환에 취약하며 특히 불을 사용하는 식당·급식 조리사, 냉방이 불가능한 일터, 야외에서 일하는 여성노동자의 어려움은 가중될 수밖에 없다. 김주희 중랑구성평등활동센터 센터장은 "더운 날씨도 아닌데 땀이 줄줄 흘러 난감했다. 열감, 발한 증상은 예고 없이 불쑥불쑥 나타나 사람을 긴장하게 하는데 늘 고객을 대면하는 서비스직 노동자 등은 이런 상황이 더욱 괴로울 수밖에 없다"며 4050대 여성 노동자들의 고충을 토로했다.
나영 성적권리와 재생산정의를 위한 센터, 셰어 대표는 "완경은 스트레스, 유해물질, 노동 시간·형태, 환경, 돌봄 관계망과 같은 요소가 개인의 건강에 어떤 영향을 미치는지 전체적인 맥락 속에서 고려되어야 한다"고 지적하며 "완경 정책이 당사자들의 필요를 넘어, 성·재생산 건강권으로써 논의되어야 한다"고 강조했다.
"사춘기도 이기는 갱년기" 부정적 편견이 완경기 어려움 가중시켜
김주희 센터장은 "완경기 증상으로 휴가를 사용할 때 이해받지 못하거나, 직장 동료에게 '사춘기도 이기는 갱년기', '갱년기라 오늘 예민하네'와 같은 조롱을 듣기도 한다"는 상담 사례를 공유하며 완경기 여성의 경제활동 참여를 위해서는 남성과 2030 여성에게도 완경에 대한 정보가 필요하다고 발언했다.
영국에서는 BBC Worklife 조사를 통해 "70% 이상의 여성이 '완경기 증상 때문에 직장에서 어려움을 겪었지만 말하지 못했다'는 사실이 밝혀지며 완경 정책 도입을 위해 보건부, 고용부, 평등국 등 다부처 협력 완경 태스크포스(TF)가 구성됐다.
현재 영국은 완경기 호르몬 치료 비용을 인하하고 온도·복장·유연 근무에 대한 내용을 포함한 '직장 내 완경 지침Menopause at Work Guidance)'을 법으로 규정하고 있다. 영국과 아일랜드의 완경 정책 사례를 발표한 이지원 런던열대의학위생대학 개발보건학 석사는 "무엇보다 중요한 것은 사회적 대화의 시작이다. 한국에서는 여전히 완경이 대화하기 어려운 주제로 남아있다. 영국에서는 BBC와 같은 언론이 완경을 중요한 사회적 이슈로 다루며 이 문제가 정책화되었다. 한국 또한, 완경이 개인의 생애사적 이슈가 아니라, 노동권·돌봄·평등의 문제로 공론화 되기를 바란다"고 기대를 밝혔다.
완경기 돌봄, 이제는 본인과 가족의 책임을 넘어설 때
이번 설문조사에서는 응답자 대다수(92.9%)가 완경기 돌봄의 필요성을 느끼고 있다는 사실이 드러났지만, 당사자들의 인식과 달리 '완경기 돌봄 주체가 본인'이라고 응답한 비율이 높았다. 이러한 현실을 고려할 때 완경기 자기관리 생활 가이드라인을 제공해 정확한 정보와 돌봄 방안을 확산해야 한다는 주장이 공감을 얻었다.
마지막으로 서정희 여성환경연대 활동가는 "완경기 동안 일상에서 경험하는 불편 중 가장 크게 지적된 요소가 '더위'였던 만큼, 기후위기로 인한 온도 상승과 완경기 여성이 받는 영향에 관한 연구와 적극적인 대책을 마련해야 한다"고 덧붙였다.
여성환경연대는 '완경은 개인이 혼자 감내할 문제가 아니라, 사회가 적극 개입해 함께 해결할 문제'라고 토론회 개최 취지를 재차 강조하며 완경기 돌봄은 개인, 가족만으로는 한계가 있으며 공공기관·전문기관·민간의 적극적인 개입과 참여의 필요성을 강조했다. 여성환경연대에서 진행된 완경기 경험 및 돌봄 필요성 설문조사 결과 보고서와 토론회 자료집은 여성환경연대 홈페이지
에서 다운로드 할 수 있다.