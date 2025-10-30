이 대통령 "한중 양국민 체감할 수 있는 성과 만들어갈 것"

큰사진보기 ▲이재명 대통령(좌)과 시진핑 중국 주석(우). ⓒ 오마이뉴스 관련사진보기

이재명 대통령은 중국 신화통신과 서면 인터뷰를 갖고 "시 주석과 함께 한중간 상호 협력을 추진하고 양국 국민이 체감할 수 있는 성과를 만들어나갈 것"이라고 말했다.시진핑 주석은 이 대통령의 초청으로 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 참석 차 30일부터 11월 1일까지 2박 3일간 한국을 방문한다. 시 주석은 30일 도널드 트럼프 미국 대통령과 한미정상회담, 1일에는 이재명 대통령과 한중정상회담을 가질 계획이다.이 대통령은 "시 주석의 이번 APEC 정상회의 참석은 APEC을 매개로 미래지향적 역내 지역 협력을 강화해 나간다는 차원에서 중요한 의미가 있다"고 말했다. 또 "시 주석이 11년 만에 한국을 국빈방문하여 우리 새 정부 출범 이후 처음으로 한중정상회담을 가질 예정이어서 양자 차원에서도 각별한 의미를 가진다"고 평가했다.또 두 정상이 모두 지방에서부터 일반 국민과 함께 호흡하면서 '민생이 가장 중요하다'는 철학을 실천하면서 국가지도자로 성장해온 만큼 이러한 공통의 경험과 인식을 바탕으로 양국 국민의 삶에 실질적으로 기여하고, 국민이 피부로 체감할 수 있는 한중관계의 성과를 만들어 나가기 위해 상호 협력을 추진해나가고자 한다고 밝혔다.이 대통령은 한국과 중국은 세계 주요경제국으로서 역내 발전과 번영을 함께 이끄는 협력파트너라면서 오늘날 중국은 여전히 한국의 최대교역국이자 공급망 안정을 위한 핵심파트너라고 강조했다.이 대통령은 한반도 정세와 관련, "한반도의 평화와 안정이 한중 양국의 공동이익이라는 공감대를 바탕으로 전략적 소통을 강화하고, 한반도 비핵화와 평화를 실현해 나가겠다"고 밝히고 '평화의 문제'에 있어서도 한반도 핵문제의 실질적 해결과 평화 구축을 위해 중국의 건설적 역할이 절실히 필요하다고 강조했다.아울러 APEC 회원국들이 공통적으로 직면한 인공지능(AI) 혁신과 인구구조 변화 문제에 대해 해법과 협력 방안을 모색하고자 한다면서 "AI 혁신이나 인구구조 대응은 어느 한 나라의 노력만으로는 한계가 있기 때문에, 모두 한자리에 모여 서로의 모범정책을 공유하고, 다양한 정책적 해법을 논의할 때 비로소 최적의 해법이 도출될 수 있다"는 견해도 밝혔다.이 대통령은 이어 중국이 내년(2026년) APEC 정상회의 의장국을 맡게 된 데 대해 "매우 기쁘다"며 한국이 내년 중국의 성공적인 APEC 개최를 위해 협력할 것이라고 말했다. 특히 한국이 제기한 AI 협력 및 인구구조 변화 대응 의제를 중국이 이어받아 발전시킬 수 있도록 지원할 뜻도 밝혔다.이 대통령은 성남시장과 경기도지사 재임 시 여러 차례 중국을 방문한 경험을 언급하기도 했다. 2016년 성남시와 중국 광둥성 후이저우시 간 우호도시 협약 체결, 2017년 다롄 하계 다보스포럼, 2019년 충칭 방문 등 "기억에 남는 일이 많았다"며 "중국의 찬란한 문화와 경제 발전이 깊은 인상을 주었으며, 이를 통해 한중 관계의 밝은 미래를 볼 수 있었다"고 말했다.이 대통령은 아울러 "한중관계 발전 방향을 올바르게 설정하고 호혜적 협력의 모멘텀을 이어나가기 위해서는 양국 정상 간 상호방문을 통해 정치적 신뢰를 심화하고 전략적 소통의 흐름을 유지하는 것이 무엇보다 중요하다"며 "기회가 된다면 가급적 조속히 중국을 답방하여 시 주석과 긴밀한 대화를 재차 나누기를 희망한다"고 강조했다.