학생 독립운동으로 졸업 못한 항일투사 87명, 정부에 포상 신청

큰사진보기 ▲추경화 독립운동사료연구가가 남해지역 항일투사의 자료를 모아 국가보훈처에 서훈 추서를 신청한다. ⓒ 추경화 관련사진보기

▲강찬주-진주시 봉래동 출신, 사상문제로 졸업 못함. ▲문일생-산청군 금서면 출신, 백지동맹으로 졸업 못함. ▲이용무-창녕군 계산면 출신, 백지동맹 주도로 졸업 못함. ▲김복수-진주시 문산면 출신, 백지동맹으로 졸업 못함. ▲이승종-진주시 중안동 출신, 백지동맹으로 졸업 못함. ▲정시암-사천군(시) 서포면 출신, 백지동맹으로 졸업 못함. ▲김영원-진주시 내성동 출신, 백지동맹으로 졸업 못함. ▲이정용-사천 사천면(읍) 출신, 백지동맹으로 졸업 못함. ▲이진상-고성군 송계 출신, 백지동맹으로 졸업 못함. ▲강진수-진주시 금산면 출신, 백지동맹으로 졸업 못함.

▲이차갑-고성군 동해면 출신, 백지동맹으로 졸업 못함. ▲이기원-사천군(시) 사천면(읍) 출신, 백지동맹으로 졸업 못함. ▲박남호-사천군(시) 사천면 출신, 백지동맹, 동맹휴교로 졸업 못함. ▲박병두-전북 남원군 산내면 출신, 동맹휴교 시위로 졸업 못함. ▲황성팔-동맹휴교 시위로 정학 처분, 백지동맹 사건으로 졸업 못함. ▲조용오-산청군 단성면 출신, 동맹휴교 시위로 졸업 못함. ▲조순제-하동군 옥종면 출신, 동맹휴교 시위로 졸업 못함. ▲김맹주-고성군 고성면(읍) 출신, 동맹휴교 시위로 졸업 못함. ▲장호관-경북 칠곡군 출신, 동맹휴교로 일경에 체포. 졸업 못함. ▲정재순-거창군 위천면 출신, 동맹휴교 시위로 졸업 못함.

▲이종근-산청군 산청면(읍) 출신, 동맹휴교 시위로 졸업 못함. ▲강선구-의령군 의령읍 출신, 동맹휴교 시위로 퇴학 처분, 졸업 못함. ▲김수범-광양군 진월면 출신, 동맹휴교 사건으로 졸업 못함. ▲성훈영-창녕군 직교면 출신, 사상단체 조직으로 졸업 못함. ▲박상태-창녕군 상암면 출신, 사회과학 연구 등으로 졸업 못함. ▲박진팔-진주시 대곡면 출신, 백지동맹 사건으로 졸업 못함. ▲정재권-남해군 남해읍 출신, 백지동맹 시위로 졸업 못함. ▲이봉순-의령군 유곡면 출신, 동맹휴교 시위로 졸업 못함. ▲김기영-김해군 진례면 출신, 시위로 퇴학, 서울로 전학해 졸업 못함. ▲김복전-진주시 평안동 출신, 백지동맹 시위로 졸업 못함.

▲박진영-진주시 대안동 출신, 백지동맹 시위로 졸업 못함. ▲장지원-사천군(시) 선구동 출신, 백지동맹 시위로 졸업 못함. ▲박용대-진주시 중안동 출신, 백지동맹 시위로 졸업 못함. ▲정화표-고성군 하일면 출신, 동맹휴교로 졸업 못함. ▲박용규-창원시 진동면 출신, 백지동맹 시위로 졸업 못함. ▲정성수-남해군 창선면 출신, 동맹휴교 시위로 졸업 못함. ▲황숙주-사천군(시) 정의 출신, 동맹휴교 시위로 졸업 못함. ▲윤봉곤-창녕군 교하면 출신, 동맹휴교, 백지동맹 시위로 졸업 못함. ▲김호배-산청군 생초면 출신, 동맹휴교로 퇴학 처분. 졸업 못함. ▲김환기-사천군(시) 동동 출신, 동맹휴교 시위로 퇴학. 졸업 못함.

▲전창현-의령군 정곡면 출신, 동맹휴교 시위로 졸업 못함. ▲조동규-창원시 웅천면 출신, 동맹휴교 시위로 졸업 못함. ▲권태익-진주시 중안동 출신, 동맹휴교 시위로 졸업 못함. ▲최응제-진주시 평거동 출신, 동맹휴교 시위로 졸업 못함. ▲조방제-함안군 군북면 출신, 동맹휴교 시위로 졸업 못함. ▲심점협-창녕군 서동 출신, 동맹휴교 시위로 졸업 못함. ▲최윤철-진주시 비봉동 출신, 동맹휴교 시위로 졸업 못함. ▲김병호-산청군 단성면 출신, 동맹휴교 시위로 졸업 못함. ▲정한영-산청군 동동 출신, 동맹휴교 시위로 졸업 못함. ▲심근복-진주시 집현면 출신, 동맹휴교 시위로 졸업 못함.

▲허맹수-산청군 신안면 출신, 백지동맹으로 졸업 못함. ▲김영곤-하동군 금남면 출신, 백지동맹으로 졸업 못함. ▲최학조-진주시 평거동 출신, 백지동맹으로 졸업 못함. ▲윤창학-마산시 표동 출신, 백지동맹으로 졸업 못함. ▲정인국-진주시 대평면 출신, 백지동맹으로 졸업 못함. ▲김명진-함안군 북촌면 출신, 백지동맹으로 졸업 못함. ▲김용근-진주시 대안동 출신, 사상연구 등으로 졸업 못함. ▲김남진-사천군(시) 축동면 출신, 백지동맹으로 졸업 못함. ▲이인화-하동군 적량면 출신, 백지동맹으로 졸업 못함. ▲정기영-진주시 동성동 출신, 백지동맹으로 졸업 못함.

▲오사봉-함양군 하동 출신, 백지동맹으로 졸업 못함. ▲이종면-충주시 교현동 출신, 백지동맹, 동맹휴교 시위로 졸업 못함. ▲김종주-하동군 읍내동 출신, 백지동맹으로 졸업 못함. ▲박태을-남해군 설천면 출신, 백지동맹, 동맹휴교 시위로 졸업 못함. ▲김여원-진주시 옥봉동 출신, 동맹휴교와 백지동맹으로 졸업 못함. ▲민영락-산청군 금서면 출신, 동맹휴교와 백지동맹으로 졸업 못함. ▲김무훈용-진주시 금동 출신, 동맹휴교와 백지동맹으로 졸업 못함. ▲박우현-창원시 진동면 출신, 동맹휴교와 백지동맹으로 졸업 못함. ▲엄종현-창녕군 서포 출신, 동맹휴교와 백지동맹으로 졸업 못함. ▲조필제-하동군 옥종면 출신, 동맹휴교와 백지동맹으로 졸업 못함.

▲정지환-진주시 내동 출신, 동맹휴교와 백지동맹으로 졸업 못함. ▲이찬수-고성군 상리면 출신, 사상 연구 등으로 졸업 못함. ▲강수식 하동군 악양면 출신, 백지동맹으로 졸업 못함. ▲박인규-사천군(시) 축동면 출신, 동맹휴교, 백지동맹으로 졸업 못함. ▲최봉상-고성군 마암면 출신, 백지동맹 등으로 졸업 못함. ▲노병현-함양군 백전면 출신, 백지동맹 등으로 졸업 못함. ▲허점오-함양군 지곡면 출신, 백지동맹 등으로 졸업 못함. ▲김해수-고성군 하이면 출신, 백지동맹 등으로 졸업 못함. ▲박재성-남원군 아영면 출신, 백지동맹 등으로 졸업 못함. ▲서남수-통영시 원양면 출신, 백지동맹 등으로 졸업 못함.

▲전용규-진주시 금동 출신, 동맹휴교, 백지동맹으로 졸업 못함. ▲김봉오-진주시 내성동 출신, 백지동맹 등으로 졸업 못함. ▲강대범-사천군(시) 축동면 출신, 사상 연구로 졸업 못함. ▲김낙권-진주시 집현면 출신, 백지동맹 등으로 졸업 못함. ▲장지현-삼천포 동동 출신, 사상 연구, 동맹휴교로 졸업 못함. ▲황성열-사천읍 정의동 출신, 학교 재학중 중퇴. 졸업 못함. ▲황순주-사천읍 정의동 출신, 학생운동으로 엄중 조사, 졸업 못함.

학생의 날을 앞두고 일본제국주의에 맞서 1929년 11월 3일 광주에서 일어났던 학생독립운동의 영향으로 경남 진주에서 항일투쟁에 나섰던 진주고, 진주여고 출신 독립투사들이 대거 발굴되었다.독립운동사료연구가인 추경화 진주문화원 향토사연구실장 겸 충효실천운동본부 본부장은 진주 학생항일투사 87명과 남해 출신 항일투사 9명을 포함해 96명의 공적을 조사해 국가보훈처에 포상신청한다고 30일 밝혔다.학생독립운동에 대해 추경화 본부장은 "1929년 11월 3일 일제강점기 광주(나주)에서 일어난 광주학생의 독립운동을 계승, 발전시켜 애국심을 드높이기 위해 매년 11월 3일은 각기 기념행사를 거행한다"라고 설명했다.그는 "1953년 10월 국회에서 '학생의 날'이란 이름으로 정식기념일이 되었으나 정부에 의해 기념일이 폐지되었다가 1982년 건의에 따라 1984년 부활했으며 2006년에 학생독립운동 기념일로 명칭이 변경되었다"라며 "1929년 11월 당시 전국 320개 학교 6만 4천여 명의 학생들이 시위에 참여한 최대 학생운동이 전개되었다"라고 소개했다.추 본부장은 "진주에서는 한국전쟁 때 진주법원, 교도소, 시청, 면사무소 문서가 소실되어 겨우 남은 학적부와 신문자료만으로 포상 신청한다"라고 밝혔다.그는 "광주학생항일운동의 영향으로 진주고보 학생을 포함한 500여 명이 만세 시위를 벌였고, 시위 주동한 학생 6명이 징역형을 선고 받았으며, 시위에 참여한 100여 명의 학생들이 퇴학 또는 무기정학을 당하였다"라고 했다.추 본부장은 "11월 3일 학생의날을 맞아 진주고, 진주여고 학생 항일투사 96명에 대한 정부 포상을 신청한다"라며 "퇴학생과 무기정학생들은 평생 동안 회복할 수 없는 치명상을 당한다. 보훈처에서 포상기준에 포함된다고 발표했기 때문에 신청하면 포상이 가능하다"라고 강조했다.진주 학생 독립투사 관련한 포상신청 대상자 명단은 다음과 같다.또 추 본부장은 남해 출신 항일투사 가운데 미포상자 56명의 재판기록, 신문 자료, 신분장 지문 조회 등을 확인해 이들 중 1차로 9명을 우선 포상신청하고 나머지 47명은 올해 안에 신청 예정이라고 밝혔다.이번 포상 신청자는 강성주, 강학우, 김두관, 박태을, 유한주, 임충규, 정재권, 정화표, 최해선 항일투사다.추경화 본부장은 독립운동사료 발굴을 통해, 진주고 재학 중 항일투쟁으로 옥중 사망한 하일봉, 조정래 선생에 대해 건국훈장 애족장, 재학 중 광명회를 조직해 투쟁한 정규섭, 김용실, 박노근 선생 등에 대해 2008년부터 2010년 사이에 대통령표창을 추서케 하기도 했다.