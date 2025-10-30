트럼프 "한국, 핵추진 잠수함 건조할 수 있도록 승인"

큰사진보기 ▲이재명 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령이 29일 경북 경주박물관에서 열린 공식 환영식에서 의장대를 사열하고 있다. 2025.10.29 [대통령실통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲도널드 트럼프 미국 대통령은 30일 본인의 SNS '트루스 소셜'을 통해 "한미군사동맹은 어느 때보다도 강력하다"며 "그것에 기반해 나는 그들(한국)이 현재 보유한 구식이고 기동성이 떨어지는 디젤 잠수함 대신 핵추진 잠수함을 건조할 수 있도록 승인했다"고 밝혔다. ⓒ 트럼프 대통령 SNS 갈무리 관련사진보기

도널드 트럼프 대통령이 30일 한국의 핵추진 잠수함 건조를 승인했다고 밝혔다.이재명 대통령이 지난 29일 정상회담에서 "핵추진잠수함의 연료를 공급받을 수 있도록 대통령께서 결단해주시면 좋겠다"고 요청한 것에 대해 즉시 응답한 것.참고로 위성락 국가안보실장은 전날 기자들과 만나 "트럼프 대통령은 동맹에 대한 한국의 적극적 역할을 높이 평가하고 북한 핵잠수함 건조에 따라 한국이 핵추진 잠수함을 필요로 하는 데 공감을 표하면서 후속 논의를 이어가기로 했다"고 밝힌 바 있다.트럼프 대통령은 본인의 SNS '트루스 소셜'을 통해 "한미군사동맹은 어느 때보다도 강력하다"며 "그것에 기반해 나는 그들(한국)이 현재 보유한 구식이고 기동성이 떨어지는 디젤 잠수함 대신 핵추진 잠수함을 건조할 수 있도록 승인했다"고 밝혔다.또 다른 게시물을 통해서는 "한국은 핵추진 잠수함을 바로 여기 훌륭한 미국 필라델피아 조선소에서 건조할 것"이라며 "미국의 조선업은 곧 대대적인 부활을 맞을 것"이라고 적었다. 한화오션이 지난 2023년 인수해 운영하고 있는 필라델피아 조선소는 현재 한미 조선업 협력 프로젝트, 이른바 '마스가(MASGA)'의 대표적 상징으로 통한다.한편, 한국이 핵추진 잠수함을 건조하게 된 것은 약 20여년 만의 성과다. 2003년 노무현 정부 때 이를 추진했다가 좌초한 바 있다. 문재인 전 대통령도 2017년 트럼프 1기 행정부에 핵추진 잠수함 건조 승인을 요청해서 긍정적인 반응을 이끌어 냈지만 후속 논의가 진척되지 않았다.