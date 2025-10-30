큰사진보기 ▲압구정로데오페스타로데오거리 축제 ⓒ 이용민 관련사진보기

큰사진보기 ▲압구정로데오페스타로데오 거리축제 ⓒ 이용민 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 강남내일신문에도 실립니다.

지난 29일 압구정로데오 거리와 도산공원 일대에서 가을 감성이 묻어나는 예술축제가 열렸다. '펜과 종이로 감성을 나누다'라는 주제로 기획된 공연과 체험을 하는 참여형 예술행사다(압구정동 주민센터 주최, 압구정로데오 페스타 추진위원회 주관). 이번 축제는 시민과 관광객 그리고 MZ세대 유튜버와 인플루언서가 함께 관객들과 소통하며 창의적인 콘텐츠를 만들어가는 행사로 진행되었다.로데오 거리는 프리마켓 부스와 공예체험존, 아트 스트리트 등 다양한 공간이 마련되었다. '아트 스트리트'에서는 백일장, 사생대회, 펜 드로잉, 사진 인화, 종이공예 등 시민 누구나 참여할 수 있는 프로그램이 진행되었고, '크래프트 스트리트'에서는 지승공예, 오렌지 접기, 편지지·에코백 만들기 등 친환경 공예 체험이 이어졌다. 아이들과 함께한 가족 방문객이 많아 현장 분위기는 한층 따뜻했다.도산공원 특설무대인 뮤직&아트 스테이지에서는 인디밴드의 공연이 펼쳐져 압구정로데오 거리의 감성을 제대로 느낄 수 있었다. 유튜버 팻두, 오삼일일(5311)의 라이브 드로잉 공연과 신미나 시인의 시 낭독, 감성 인디밴드의 무대가 이어지며 시민들의 박수가 쏟아졌다. 잔잔한 음악과 함께 종이 위에 펼쳐지는 그림들은 마치 '도심 속 예술 산책'을 보는 듯했다. 또 한 편에서는 MZ 유튜버들이 현장에서 직접 드로잉을 시현하는 모습을 볼 수 있었다.해가 저물 무렵, 도산공원 잔디밭 위에는 아이들의 웃음소리와 인디밴드의 기타 선율이 어우러졌다. 시민들은 따뜻한 차 한 잔을 들고 공연을 즐기며 "올가을 가장 기억에 남는 하루였다"라고 입을 모았다. 이번 '압구정로데오 페스타'는 단순한 전시나 판매 행사를 넘어 '지역과 예술이 함께 만든 문화축제'로 자리 잡았고, 종이와 펜으로 그려진 감성의 온기가 늦가을 밤을 부드럽게 채웠다.거리 곳곳에서는 버스킹과 포토존, 아트웍 전시 등이 이어졌고, 로데오 거리에는 주변지역 상권 소상공인들이 참여한 플리마켓도 운영되어 지역경제 활성화에도 기여했다. 도산공원 입구의 한 상인은 "이런 행사가 꾸준히 이어진다면 로데오거리가 다시 문화의 중심으로 살아날 것 같다"고 전했다.한 학부모는 "아이와 함께 종이로 나만의 작품을 만드는 시간이 정말 소중했다. 도심 한복판에서 이런 체험을 즐길 수 있다니 신선한 경험이다"라고 말했다. 아이들은 자신이 만든 색종이꽃을 흔들며 환하게 웃었고, 그 옆에서 부모들은 스마트폰으로 그 순간을 담았다.가을의 정취 속에서 주민과 예술가가 함께 어우러졌고, 참여한 주민과 관광객은 로데오 거리에서 펜과 종이라는 아날로그적인 감성에 젖어 깊어가는 가을을 마음껏 만끽하며 축제를 즐겼다.