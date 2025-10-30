진주시, '상상리메이크센터 건립' 착공

큰사진보기 ▲진주시, ‘상상리메이크센터 건립’ 착공식. ⓒ 진주시청 관련사진보기

큰사진보기 ▲진주시, ‘상상리메이크센터 건립’ 착공식. ⓒ 진주시청 관련사진보기

AD

진주시는 29일 중앙동 논개시장 주차장에서 중앙지구 도시재생사업의 거점 복합시설인 '진주 상상리메이크센터' 착공식을 갖고 본격적인 공사에 돌입한다고 밝혔다.이날 착공식에는 조규일 진주시장, 백승흥 진주시의회 의장을 비롯해 김영 진주시 도시재생지원센터 센터장, 전통시장 관계자 등 시민 100여 명이 참석한 가운데 원도심 활성화의 새로운 전환점이 될 이번 사업에 대한 높은 관심을 방증했다.상상리메이크센터는 진주시가 추진 중인 중앙지구 도시재생사업의 핵심 거점시설이다. 총사업비 260억 원을 투입해 논개시장 공영주차장 부지에 연면적 9786㎡, 지하 1층에서 지상 6층 규모로 건립되며, 오는 2026년 말 준공을 목표로 공사를 추진하게 된다.이곳은 '상권과 연계한 창업활동 지원공간', '전통시장과 연계한 편의시설', '다목적 강당' 등 다양한 주민 소통공간과 지역의 경제·창업·생활분야를 아우르는 복합시설로 전통시장 내 특산품을 홍보할 수 있는 홍보관과 공유주방 등이 들어설 예정이며, 이와 함께 다양한 도시재생 소프트웨어 프로그램이 병행돼 추진될 계획이다.