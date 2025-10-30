시장 출마 선언 서원 "스포츠타운으로 논산 경제에 새 바람, 시민이 중심 되는 시정 만들 것"

큰사진보기 ▲논산시의회 서원 의원이 논산시장 출마를 선언하며 기자회견을 하고 있다 ⓒ 서준석 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 논산포커스에도 실립니다.

2026년 6월 제9회 전국동시지방선거를 앞두고 논산시장 선거전이 본격화되고 있다.더불어민주당 소속 서원 논산시의회 의원은 지난 28일 시의회 1층 회의실에서 기자회견을 열고 시장 출마를 공식 선언했다. 이번 선언은 민주당 후보군 가운데 첫 공식 출마다.서 의원은 이날 기자회견에서 "행정은 계획이 아니라 시민이 체감하는 결과로 증명돼야 한다"며 "논산시 행정을 시민 중심으로 전환하겠다"고 밝혔다.그는 현재 논산의 상황을 "결정적 시기"로 규정하며 인구 유출, 지역경제 둔화, 청년 이탈, 교통 정체, 돌봄 격차 등을 주요 과제로 꼽았다.서 의원은 행정의 방향성을 '시민 체감형 변화'에 두겠다고 강조했다. 그는 "정치는 상대를 이기는 기술이 아니라 시민의 문제를 끝까지 해결하는 능력"이라며 "회의실보다 현장이 답을 주고, 말보다 데이터가 다툼을 줄인다"고 말했다.또한 "의사결정의 근거와 예산의 흐름, 정책의 성과를 시민과 공유하겠다"며 정책 투명성을 강화하겠다는 의지를 밝혔다.서 의원은 "시민·전문가·공무원이 함께 정책을 설계하는 시스템을 만들어, 작은 성공을 빠르게 확산시키는 구조로 바꾸겠다"고 덧붙였다.지역경제 활성화를 위한 대안으로는 대규모 스포츠타운 조성을 제시했다. 그는 "제조업 일자리 창출에 동의하지만, 그것이 전부는 아니다"며 "각종 대회와 전지훈련을 유치할 수 있는 스포츠타운을 조성해 중부권의 새로운 성장 거점으로 만들겠다"고 밝혔다.재정 운영 방향과 관련해서는 "정치는 성인에게 쓰는 예산을 '투자', 아동·청소년에게 쓰는 예산을 '비용'으로 보는 왜곡된 인식부터 바꿔야 한다"고 지적했다.그는 "복지와 돌봄, 접근성 개선은 사람을 남게 하고 기업을 오게 하는 성장 인프라"라며 "도시의 돈은 도시의 미래를 위해 쓰이도록 하겠다"고 강조했다.서 의원은 끝으로 "논산의 내일은 시민의 선택에 달려 있다"며 "과거를 답습하는 행정보다 미래를 설계하고 행동으로 증명하는 시정이 필요하다"고 말했다.이어 "머무는 도시, 일하는 도시, 함께 사는 도시를 만드는 것이 목표"라며 "시민이 믿을 수 있는 행정을 만들겠다"고 밝혔다.서원 의원은 재선의원으로 고려대학교 행정대학원 행정학과를 수료했으며, 민주당 전국청년위원회 기본소득분과위원장, 논산시기업유치특별위원장, 제9대 시의회 전반기 의장을 지냈다.더불어민주당에서는 오인환 충남도의원, 김진오 전 시의회 의장, 김형도 전 도의원, 권오성 당 정책위원회 부의장 등이 출마를 검토 중인 것으로 알려졌다.