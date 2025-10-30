한강버스가 지나갈 때마다 '무섭다'는 사람들... 왜?

큰사진보기 ▲한강버스 한 대가 한강을 가로질러 운항 중이다. ⓒ 김지현 관련사진보기

"한강버스가 이런 식으로 계속 운영되면 인명사고가 날 가능성이 큽니다. 위험해요."

큰사진보기 ▲한강버스가 지나며 생긴 강한 항주파(파도) 때문에 압구정 선착장 인근의 한 수상레저업체는 이웃 바지선 간 충격 흡수 시설(가운데 노란색 동그라미)이 파손되는 등 피해를 입었다. 굵은 볼트가 끊어질 정도의 세기였다. ⓒ 김지현 관련사진보기

[사례 ①] 2025년 9월 23일(한강버스 정식운항 중), 시설물 이용객 3명이 바지선에 설치된 부력체(폰툰 Pontoon) 위를 걷다가 항주파 때문에 균형을 잃고 넘어질 뻔했다. 사람이 파랑에 휩쓸려 부력체 아래에 들어가게 되면 다시 나오기 어려워 목숨을 잃을 수 있다.

[사례 ②] 2025년 9월 19일(한강버스 정식운항 중), 한강버스가 지나간 뒤 파랑이 크게 일어 한 수상시설 바지선이 흔들리고, 사람이 다니는 도교(바지선 접안을 위한 다리 시설물)가 굉음을 내며 들썩였다. 다행히도 보행자는 없었다. 다만 이 수상시설은 옆 바지선과의 누적된 충돌로 인해 충격을 흡수하는 부품이 파손됐다. 부품에 사용된 굵은 볼트가 끊어질 정도였다.

10월 2일 <오마이뉴스>가 확인한 이촌동 주변의 한 바지선은 육지와 연결된 철제 도교가 지속된 흔들림으로 인해 파손됐고, 육지에서 바지선과 도교를 지탱하는 철기둥은 한강 쪽으로 휘었다.

큰사진보기 ▲서울 이촌 부근, 한강에 설치된 한 바지선의 모습. 바지선과 육지를 연결한 철제 구조물이 휘어져 있다(왼쪽 동그라미). 항주파 때문에 바지선이 출렁거리면서 충격이 발생했기 때문이다. 가까이 가보니 철제 다리가 끊어졌음을 확인할 수 있었다(오른쪽 동그라미). ⓒ 복건우 관련사진보기

[사례 ③] 한강버스 항주파는 수상시설물에 정박해놓은 보트 등 소형 선박들까지 흔들었다. 한 업체에선 오리보트가 서로 부딪혀 파손됐고, 또 다른 업체는 수억 원에 달하는 고가의 보트가 부력체와 계속 충돌해 손잡이 부분에 균열이 생겼다. 일부는 피해 보상 창구를 찾다가 결국 자비로 수리했다.

[사례 ④] 수상시설에서 하루종일 근무하는 B씨는 한강버스 운항 이후 어지럼증이 생겨 약을 챙겨 먹는다. 이 시설은 이용객이 많은 편인데 행사가 열릴 때는 100명 이상이 바지선에 오르기도 한다. 같은 시설 근무자 C씨는 "많은 사람이 행사에 참가했을 때 바지선이 흔들리면 큰일"이라면서 "한강버스 급행 노선 운항 때 특히 파랑이 거세다"라고 알려줬다.

큰사진보기 ▲서울 광진구 한강버스 뚝섬 선착장(분홍 동그라미) 인근에서 본 청담대교. 노란색 동그라미 속 표식 구간으로 한강버스가 오간다. ⓒ 김지현 관련사진보기

큰사진보기 ▲한강의 마곡-잠실 구간 속 대교에 붙어 있는 표식. 이 표식 아래가 한강버스의 운항로다. ⓒ 복건우 관련사진보기

"서울시 미래한강본부가 됐든 주식회사 한강버스가 됐든 제발 좀 현장에 와서 우리를 만나 항주파 피해 상황을 확인하면 좋겠어요. '살려달라'고 말하고 싶은 심경입니다."

11월 1일 한강버스 승객 탑승 운항 재개를 앞두고 한강변에서는 걱정과 우려가 새어나오고 있다. 선박이 지나가면서 생기는 파랑, '항주파' 때문이다.한 척에 169톤짜리 선박이 한강을 수시로 오가면서 발생하는 파랑이 한강변에 있는 수상시설물을 문자 그대로 '흔들고' 있다. 대부분의 시설 관계자들은 "재산 피해도 문제지만 수상시설물을 이용하는 시민의 안전에 적신호가 켜졌다"라고 지적했다.채현일 더불어민주당 의원이 서울시로부터 받은 자료에 따르면 한강버스 운행 구간(마곡~잠실, 7개 선착장, 28.9km) 내에는 유선사업(수상 관광 선박사업)·도선사업(사람 운송 선박사업) 16개 업체, 수상레저사업 16개 업체, 기타 5개 업체의 시설물이 있다. 이중에는 종교시설뿐만 아니라 어린이·청소년이 방문하는 곳도 있다. 이들 시설은 통상 한강변에 띄워놓은 바지선 위에 있다. 무거운 앵커와 와이어 등으로 바지선을 고정한다. 바지선과 육지 사이에는 다리(도교)를 설치해 잇는다.<오마이뉴스>는 한강버스가 정식운항 중이던 9월 말부터 무승객 시범운영으로 전환한 10월 말까지 복수의 시설 관계자들로부터 항주파로 인한 시설물 파손, 이용객 위험 등의 제보 영상·증언을 확인하고 현장을 취재했다. 시설 관계자들은 피해 사례를 증언하면서도 향후 하천·건축·영업 관련 인허가 상 불이익이 생길까 우려해 업체명과 소재지 공개를 꺼렸다.한강변 수상시설 관계자들이 항주파 피해에 촉각을 곤두세우기 시작한 때는 9월 18일 정식운항 한참 이전인 올해 3월 시범운행 이후다. 수상시설 관계자 A씨는 5월 중순부터 시설과 가까운 항로로 운항 중인 한강버스를 촬영하고 CCTV 영상 확인을 통해 피해 사례를 모으기도 했다. <오마이뉴스>가 복수 시설로부터 확인한 대표적 피해 사례는 다음과 같다.서울시 측도 한강버스 항주파 문제를 알고 있었다. <오마이뉴스>가 채현일 의원실을 통해 확인한 한강버스 시범운항 TF 회의 내용(9월 정식운항 전 개최)을 보면, 복수 위원들은 '항주파 민원에 대한 조치 필요(항주파 저감장치 설치, 항로 조정 등)' '항주파로 인한 수상레저 이용객의 안전사고 예방을 위한 감속운항 및 안전지도 선박 배치 등 대책 검토' 의견을 제시했다. 이에 "한강의 유도선 사업자에 대한 정기적인 교육(수상안전과) 실시"가 조치 현황으로 나왔다.전문가들은 한강버스 항주파 문제의 근본 원인을 '속도'와 '항로'에서 찾았다. 한 수상업체 관계자 D씨는 "오세훈 서울시장이 내건 '새로운 대중교통'이란 명분을 충족하기 위해 선박들이 운항과 정박 직전까지 폭주족처럼 속도를 내니 항주파가 커질 수밖에 없다"라며 "한강변 수상시설과 이용객의 안전을 위해 한강버스 운항 속도를 더 낮춰야 한다. 대중교통 정체성을 내려놓고 관광 유람선으로 사용하면 된다"라고 조언했다.한강버스의 평균 운항 속도는 12노트(시속 22km)다. 참고로 경인아라뱃길은 통항 속도가 10노트 이하다. 활처럼 휜 만곡부(커브)에선 8노트 이하고 배가 교차로 다닐 때와 수상구조물 부근 통과 시에는 6노트 이하로 제한된다.한 선박회사 운항감독을 맡고 있는 E씨는 '항주파 문제 방치시 인명 사고 발생 가능성'을 걱정했다. 그는 "한강버스가 설정해놓은 운항 시간 계획과 항로를 보니 배들이 선착장 주변 수상시설 가까이로 지나면서 선착장에 빨리 정박하려 한다"라며 "이럴 때는 항주파 영향을 최소화하기 위해 우회 경로로 항로를 바꿔 천천히 정박하는 게 바람직하다"고 진단했다.이어 그는 "한강버스 설계상의 문제도 있어 보인다"라며 "(정박시) 배를 좌우로 움직이게 하는 사이드 트러스트 같은 장치를 달았다면 한결 나았을 것 같다. 지금 상태에서 그런 장치를 추가 설치할 수는 없을 것"이라고 덧붙였다.채현일 의원은 "한강은 한강버스만을 위한 전용도로가 아니며, 시민 모두가 이용하는 공공재다. 따라서 한강버스를 대중교통으로 활용하기 위해서는 기존에 한강을 이용하는 구성원들의 안전 등이 세밀하게 점검됐어야 함에도 이를 등한시했다"라고 지적했다.채 의원은 "안전성, 접근성, 속도까지 어느 것 하나 제대로 점검되지 못한 한강버스 운행을 강행한 것은 한강을 통한 성과내기에 급급한 오세훈 시장의 조급함 때문"이라며 "서울시는 한강을 찾는 시민들의 안전을 담보할 수 있는 실질적·실효적 대안을 즉각 마련해야 하며, 이미 한강을 이용하고 있는 구성원들이 한강버스 운행으로 인해 발생한 피해 사례 등 현황 파악을 조속히 해야 한다"라고 강조했다.서울시는 11월 1일 한강버스 운항 재개 소식을 알리면서 "(무탑승 운항 기간 중) 300번 이상 반복운항을 하며 실제 운항 여건과 동일한 훈련을 거쳤다"고 자신했다. 그런데 한강변 수상시설들은 '300번 이상 반복운항'에 따른 항주파를 그대로 맞아왔다. B씨는 11월 1일 이후가 무섭다면서 취재진에게 이렇게 말했다.