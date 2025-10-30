트럼프-김정은 만남 불발, 오히려 다행이다

트럼프-김정은 만남 불발은 오히려 다행이다. ‘한반도 평화’ 새 전환점이 다가오고, APEC 의장국 한국이 국제위상을 높여야 한다. 불발 뒤 숨겨진 의미를 함께 살펴보자.

큰사진보기 ▲'천마총 금관 모형'과 한미 정상이재명 대통령이 지난 29일 경북 경주박물관에서 도널드 트럼프 미국 대통령에게 '천마총 금관 모형'을 선물한 뒤 악수하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"2025년 APEC 의장국인 한국은 'Connect–Innovate–Prosper'를 축으로 AI·공급망·포용성 의제를 선도하겠다는 구상을 공식화했다. 연중 다자 회의 트랙을 통해 아시아·태평양에서 '분쟁해결 절차 최우선' 원칙을 재확인하고, 비상권한 남용을 통상정책에서 억제하는 가이드라인을 회원국 합의문에 반영할 창구를 확보했다. 의장국의 조정력은 규범 이행을 '정치적 선택'이 아니라 '경제적 확실성'의 조건으로 재정의하는 데 쓰일 수 있다."

"APEC 의장국으로서 한국이 미중 정상회담을 주선하고, 북미 정상회담을 주동해야 한다는 단순한 외교적 야심은 오사카의 실패를 반복할 뿐이다. 대신 한국이 해야 할 일은 세계무역 질서의 위기 속에서 '대화의 가능성'을 담보하되, 국제제도 자체의 정당성과 효율성을 재정의하는 것이다. 2019년 판문점의 극적 순간이 결국 국제기구의 역할을 축소시켰다면, 2025년 경주의 APEC은 오히려 국제규범의 필요성을 재확인시키는 무대가 되어야 한다."

