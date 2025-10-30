부동산 작전 세력이 노리기 좋은 한국부동산원 주간통계

取중眞담은 <오마이뉴스> 상근기자들이 취재과정에서 겪은 후일담이나 비화, 에피소드 등을 자유로운 방식으로 돌아가면서 쓰는 코너입니다.
아파트 가격이 불안정해질 때면, 부동산 작전 세력들이 활개를 쳤다. 업자들끼리 거래를 주고받는 자전 거래를 하거나, 신고가를 거래한 후 등기를 하지 않고 해제하는 등 작전 세력들은 다양한 방식으로 '집값'을 부풀려 왔다.
2023년 국토교통부 조사에 따르면, 집값 상승기였던 지난 2021년 1월부터 2023년 2월까지 자전거래와 허위신고(신고가 등 허위신고) 의심거래 32건이 적발됐다. 지난 5월에도 서울 성동구 30평대 아파트가 22억에 거래됐다가 취소되면서, 정부 당국이 시세 조작 행위 조사에 착수한 바 있다.
부동산 작전 세력들이 노리는 것은 '실수요자들의 불안 심리'다. 집값을 부풀리면 가격이 단기간 급등하고, 실수요자들은 '지금 아니면 이 가격에도 못산다'는 압박감에, 과도한 대출을 받아 높은 가격에 집을 사게 된다. 그러면서 부풀려진 아파트 가격 폭탄은 실수요자들이 고스란히 떠안게 되고, 작전 세력들은 막대한 이득을 챙겨 썰물처럼 빠져나간다. '전세사기'에 버금가는 '시세 조작 사기'다.
자전거래와 신고가 거래 취소 등 부동산 작전 세력의 시세 조작 방법은 여러가지다. 그런 의미에서 최근 '아파트 폭등' 통계를 연이어 발표하는 한국부동산원의 '주간 아파트 가격 동향'에도 부동산 작전 세력이 들어가지 않았나 의심해볼 필요가 있다. 한국부동산원이 발표하는 주간아파트 통계는 통계 검증 시스템이 갖춰지지 않아, 부동산 작전 세력의 대상이 되기 쉬운 조건이다.
한국부동산원은 '아파트 호가', '아파트 실거래가', '주변 거래 사례' 등을 혼용해 시군구 단위로 주간 아파트 가격 변동률을 산출하고 있다. 그런데 표본으로 활용되는 아파트 위치 정보나 산출식 정도만 공개하고, 변동률 산출에 활용되는 구체적인 아파트 가격 정보에 대해선 철저하게 '비공개' 방침을 유지하고 있다. 가령 서울 광진구의 이번주 아파트 가격 상승률이 1.0%였다면, 1.0% 산출에 쓰인 가격 정보가 집주인이 부른 호가인지, 실제 거래된 가격인지, 구체적인 금액대는 어떻게 되는지 알 길이 없는 것이다. 실제 가격 변동률 조사에 활용되는 아파트 표본도 3만 호 정도에 불과하다.
작전세력들이 '아파트 값 부풀리기' 통계를 유도하기 최적의 조건이 아닐까 싶다. 아파트 거래는 주식처럼 빈번하게 이뤄지지 않는다. 대단지 아파트라도 일주일에 1회 이상 거래되는 경우가 드물고, 몇 년씩 실거래가 없는 아파트 단지들도 있다. 그렇기 때문에 한국부동산원의 조사는 '호가'에 의존하기 쉽다는 합리적 추정이 가능하다.
그렇다면 '호가'를 조작하면 된다. 작전세력들이 모여, 서울 동일 자치구 내 몇몇 대단지 아파트 가격을 직전 거래보다 수억 원 높은 '호가'를 부르는 방식으로 부동산원 통계에 관여할 수 있다. 서울 시내 동일 자치구라면, 대단지 아파트는 손으로 꼽을 수 있는 수준이고, 부동산원 주간 조사 표본에 속할 확률도 높다. 작전세력의 '호가'를 통계조사원들이 이용하면, 해당 자치구의 '아파트 가격 폭등' 여론을 조성할 수 있다.
한국부동산원이 매주 발표하는 주간 아파트 가격 동향은 보수언론과 경제지, 방송사까지 인용할 정도로 파급력이 크다. 최근 이들 언론들이 '집값 폭등'이라는 제목을 달아 쓰는 기사의 상당수가 한국부동산원의 가격 동향 자료다. 거기에 정부 당국의 감독도 피할 수 있다. 애초에 한국부동산원이 통계 정보를 숨기고 있으니, 조사 자체가 이뤄지기도 쉽지 않고, 한국부동산원이 집계 정보를 부실하게 관리했다면 아예 추적이 불가능하다. 그리고 조사가 들어오기 전에 중개업소에 전화를 걸어 매물을 회수하면 그만이다. 자전거래나 실거래 부풀리기 수법에 비해 적발될 가능성이 작아보인다.
이 모든 건, 한국부동산원의 주간 아파트 가격 동향 조사가 '불투명한 구조' 속에서 이뤄지고 있기에 가능한 일이다. 부동산작전세력들이 시세를 조작하는 방식도 '정보의 비대칭성'에 기대고, 주간 아파트 가격 동향 조사 역시 마찬가지다. 통계에 쓰인 대부분 정보가 베일에 가려있다.
사실 아파트 거래일과 거래가격, 아파트 단지명과 층수까지 공개하는 국토교통부와 서울시의 아파트 실거래가격도 온전히 신뢰하기 어렵다. 국토교통부에 거래 신고가 이뤄진 뒤, 등기가 되지 않거나 취소되는 경우도 많고, 일부는 시세 조작 의심도 되는 상황이다.
하물며, 부동산중개소의 '호가'를 기준으로 한 건지, '실거래 사례'를 기준으로 한 건지조차 모를 한국부동산원의 주간 아파트 통계는 무슨 근거로 신뢰할 수 있을까. 단순히 집주인이 희망하는 가격에 불과한 '호가'를 조사에 반영한다는 것부터가 문제다. 매주 발표한다는 것 자체가 실수요자들의 불안 심리를 자극해 시장을 왜곡하는 요소로도 작용한다.
경제정의실천시민연합과 한국도시연구소 등 주거 관련 전문 단체들이 '세금 낭비 말고 가격 동향 조사 폐지하라'고 주장하는 이유가 다 있다.
