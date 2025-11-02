흰머리 많아서 안 된다? 이상한 해고 통보를 받았다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

며칠 전 뉴스를 보다가 텔레비전 화면에 시선이 멈췄다. 법정에 출두하는 김건희씨의 모습이었다. 눈에 먼저 들어온 건 그녀의 머리였다. 까맣고 윤기 나는 머리숱. 나랑 나이도 비슷한데, 어쩜 저렇게 머리숱도 많고 흰머리가 없을까. 군데군데 흰머리가 몇 가닥 보인다고 앵커가 설명했지만 그건 아무것도 아니다. 나도 모르게 한숨이 나왔다. 나도 한때는 저렇게 짙은 머리를 가지고 있었는데.내 머리는 이제 흰색이 더 많다. 머리숱은 점점 없어져 손으로 잡으면 한 줌도 안된다. 머리칼도 얇고 힘이 빠져 단발 끝에서는 제멋대로 뻗친다. 사람들이 "왜 염색 안 해요?" 하고 물어보면, 그냥 "알레르기가 있어서 못해요"라고 답한다. 그게 편하다. 굳이 설명을 늘어놓지 않아도 되니까. 실제 염색약 반응이 두렵기도 하다.처음엔 흰머리를 드러내고 다니는 게 어색했다. 나는 괜찮지만, 사람들의 시선이 신경 쓰여서 외출할 때는 모자를 썼다. 그런데 어느 날 문득 '이게 나인데 굳이 숨길 필요 있을까?' 하는 생각이 들었다. 모자를 벗고 흰머리를 드러내기 시작했다. 생각보다 주위는 조용했다. 처음엔 놀라서 쳐다보던 사람들도 시간이 지나자 아무렇지 않게 받아들였다. 오히려 내가 편안해지니, 사람들의 반응도 덜 신경 쓰였고 가끔 한 마디씩 하는 사람들은 그냥 애정으로 받아 넘겼다.그런데 요즘 사람들을 볼 때면 머리부터 보게 된다. 머릿결은 어떤지, 숱은 많은지, 흰머리는 있는지... 예전엔 그런 걸 눈여겨본 적이 없었는데 지금은 무의식적으로 먼저 보게 된다. 특히 나와 또래로 보이는 사람들을 보면 괜히 비교하게 된다. '저 사람은 염색한 머리일까... 흰머리가 없네... 머리숱도 많고... 관리한 건가...' 하면서 나도 모르게 머리 색으로 사람을 판단하며 읽으려 했다. 세상이 내 머리색으로 나를 판단하듯, 나도 그런 시선을 가지고 있었던 것 같다.문제는 아르바이트를 할 때다. 어떤 곳은 흰머리 따위는 신경 쓰지 않았다. 하지만 그런 곳만 있는 건 아니다. 전화면접 후 지난 28일부터 단기간 일하기로 했던 곳은 대기업 신축 아파트 입주를 돕는 일이었다.용역계약서를 쓴 첫날에도 머리 이야기를 하더니 두 번째 교육을 받기 위해 출근한 지난 29일 아침, 그만 나와달라는 말을 들었다. 나는 "여기 계신 그 누구보다 일을 잘할 수 있고, 성실하게 할 자신도 있어요"라고 강변했다. 그러자 담당자는 "우리도 그렇게 생각해요, 하지만 회사 기본 방침이 그렇답니다"라고 해고를 통보했다.아이러니하게도 전날 '공감과 소통'을 주제로 고객 서비스 교육을 하면서는 '편견'을 갖지 말라고 강의했는데 그런 문제를 삼으니 사회라는 곳은 여전히 모순으로 촘촘히 얽힌 미로 같기만 했다. 결국 나는 흰머리 때문에 일을 놓쳤다. 버스 안에서 집으로 돌아오는 길에 거울을 보니, 햇빛 아래에서 내 머리카락이 더 하얗게 반짝였다.속상했지만, 염색을 하고 싶지는 않았다. 흰머리가 있다는 건 시간이 흘렀다는 뜻이고, 그 시간만큼 내가 버텨왔다는 증거인데... 흰머리는 '늙음'의 상징이었고, 늙음은 '쓸모없음'과 연결되어 내가 선택했던 자연스러움이 불이익으로 돌아온 것이다. 나는 단지 일을 하고 싶었을 뿐인데, 나의 머리색이 나를 판단하는 기준이 되어 세상 밖으로 밀어내고 있었다.머리카락 한올에도 사회의 잣대가 깃들어 있는 것이다. 흰머리가 많다고 해서 내가 덜 성실하거나, 덜 친절한 사람은 아닌데 나이 듦을 있는 그대로 받아들이는 것이 왜 이렇게 어려운 세상인지 모르겠다. 구인난에 인원이 부족해 보여도 안 되는 건 안 되는 거였다.더구나 단기 근로자로 일할 사람들 대부분이 중년의 전업 주부거나 나와 비슷한 또래라는 걸 감안하면, 그들 역시 세월의 흔적을 피할 수는 없을 텐데... 결국 주름은 용서해도 흰머리는 용서하지 않겠다는 외침으로 느껴졌다. 나이 들어도 얼굴의 주름은 경험으로 받아들이면서, 머리의 흰빛은 여전히 '관리 실패'로 취급하는 모양이다.사회는 우리에게 나이 들어도 젊음을 유지하라고 끝없이 요구하는 것만 같다. 언젠가는 흰머리를 감추지 않아도 '괜찮다'라고 말해주는 사회가 되길 바란다. 나처럼 흰머리를 가진 사람들에게도 더 따뜻한 시선을 보내는 날이 많기를 바란다. 그때는 젊음 대신 '진짜 나' 를 봐주는 세상이 되었으면 좋겠다. 그날이 올 때까지 나는 흰머리와 함께 내 삶의 자리에서 하루를 묵묵히 살아갈 것이다.