철새들의 낙원인 줄 알았는데… 화성호에 드리운 '개발'의 그림자

큰사진보기 ▲매의 모습 ⓒ 이경호 관련사진보기

큰사진보기 ▲흰꼬리수리 한쌍의 모숩 ⓒ 이경호 관련사진보기

큰사진보기 ▲월동중인 큰기러기 ⓒ 이경호 관련사진보기

큰사진보기 ▲검은이마직박구리 떼의 비행 ⓒ 이경호 관련사진보기

큰사진보기 ▲사냥한 먹이를 먹는 황조롱이 ⓒ 이경호 관련사진보기

큰사진보기 ▲고라니의 모습 ⓒ 이경호 관련사진보기

큰사진보기 ▲화성호에서는 경비행기가 탐조내내 수십여차례 비행을 이어가고 있었다. ⓒ 이경호 관련사진보기

AD

깊어가는 가을 하늘은 더욱 무겁고 생명은 더욱 분주하다. 화성호 일대에서 매월 진행되는 대전환경운동연합 탐조모임은 이 계절의 흐름에 맞춰 지난 28일 세 번째 모임을 가졌다. 이날은 4명의 참가자가 모였고, 현장은 정한철 전 화성환경운동연합 국장의 안내 하에 진행됐다. 탐조 현장에서는 맹금류 중심의 생태관찰이 이뤄졌으며, 동시에 개발과 보전이 충돌하는 이 지역의 현실이 설명되었다.화성호는 2002년 서신면 궁평리와 우정읍 매향리를 연결하는 방조제 약 9.8 km가 조성되며 만들어진 인공호수다. 그러나 인공이라 하기에는 그 생태적 가치는 결코 가볍지 않다. 화성습지로 명명된 이 일대는 갯벌습지·염습지·기수습지·민물습지·호수가 복합적으로 존재하는 드문 생태적 구조를 지닌다. 면적은 약 35 ㎢로 여의도 면적의 약 4.2배에 이르며, 갯벌과 간척지, 습지, 방조제호 등이 결합된 형태다.철새들의 이동 경로와 월동지로서의 기능이 매우 중요한 이 지역에서는 100종 이상의 조류가 관찰되어 왔으며, 법정 보호종도 다수 포함돼 있다. 매향리 갯벌·화옹지구·화성호 일대를 포함한 조사에서 조류 106종, 개체수 11만 4696마리가 확인된 적도 있다고 한다. 또한 대형 저서동물 169종과 염생식물 식생 면적 4만 2000 k㎡ 이상 등 습지보호지역 지정 기준을 모두 충족했다는 조사결과도 있다.이처럼 화성습지는 단순히 '습지' 그 이상이다. 갯벌은 오염물질 정화, 탄소 흡수(블루카본), 해일·폭염 저감 등 생태계서비스를 제공하는 중요한 인프라다. 특히 이곳은 갯벌 1 ㎢당 연간 약 63억 원의 경제적 가치가 산정되며, 화성습지 전체 규모로 환산하면 약 2200억 원 수준의 가치가 있다는 분석도 나와 있다.이날 화성호에서 진행된 대전환경운동연합 탐조모임에서는 알락개구리매, 잿빛개구리매, 참매, 흰죽지수리, 매, 흰꼬리수리 등 맹금류가 확인되었다. 또한 노랑부리저어새, 저어새, 큰고니 등 멸종위기종으로 지정된 물새들도 탐조되었다. 현장에는 일찍 월동을 준비하는 기러기 수천 수가 넓은 호수 위를 채우고 있었다.특히 인상적이었던 것은 흰꼬리수리 암수 한쌍이 갯벌 위에서 여유롭게 휴식하는 모습이었다. 성조 두 개체가 연이어 확인된 이 장면은 탐조자들에게도 흔치 않은 놀라움이었다. 정한철 전 국장은 "이 지역이 그만큼 풍부한 먹이를 제공하고 있다는 뜻"이라고 설명했다.갯벌에는 노랑부리저어새와 저어새가 부리를 저어 먹이를 찾고 있었고, 큰고니 몇 마리는 화성호의 갈대를 은폐물삼아 숨어 먹이를 먹고 있었다. 참가자들은 망원경을 나눠 들고 흥분을 감추지 못했다. "새가 아니라, 살아 있는 바람을 보는 것 같아요." 한 참가자의 말처럼, 그들의 눈앞에 펼쳐진 장면은 자연의 시간이었다.또한 이 일대에서 다수 서식 중인 검은이마직박구리 무리 역시 눈길을 끌었다. 이 종은 기후위기의 지표종으로 최근 북상 중이며, 다수가 확인된 것은 기후변화가 이미 생태계를 바꾸고 있다는 징후로 해석할 수 있다. 과거 미조였던 동남아 서식종이 이제는 국내에서 어렵지 않게 볼 수 있다. 이처럼 탐조는 단순한 자연관찰을 넘어 '생태 변화의 현장'으로서 화성호의 현실을 체감하는 자리였다.전기줄 위에는 황조롱이가 앉아 있었다. 이 작은 매는 차량이 지나가자 날아올라 곤충을 낚아챘다. 곤충을 잡아 다시 전깃줄에 앉아 먹이를 먹었다. 황조롱이의 사냥 장면도 어렵지 않게 볼 수 있는 곳이었다.하늘에는 이미 수천 마리의 기러기들이 줄지어 날아들었다. 먼 길을 날아온 겨울의 전령들이었다. 물 위에는 가창오리들이 약 1000여 개체 모여 있었다. 수만 마리의 군무로 유명한 가창오리는 전 세계 개체의 90% 이상이 한반도에서 월동한다. 해 질 무렵 붉은 노을 속에서 떼지어 비행하는 모습은 그야말로 장관이다. 적은 수지만 가창오리를 확인하는 것 만으로도 의미가 있다.길을 따라가다 새뿐 아니라 포유류도 만날 수 있었다. 고라니 한 마리가 갈대숲을 천천히 걸어나와 강변에 모습응ㄹ 보였다. 여유롭게 풀을 강변에서 다른 생명들과 교감하는 듯 했다. 고라니는 언제 봐도 귀엽다. 그런데 도심이나 농경지에서 천덕꾸러기 취급을 받는 게 국내의 현실이다.대전환경운동연합 탐조모임은 매월 계절에 맞는 주제를 정해 생태교육을 병행하며, 시민이 직접 자연 변화에 관여하고 이해할 수 있는 기회를 마련하고 있다. 앞서 언급한 카카오톡 오픈채팅방(https://open.kakao.com/o/gpmZptCh)을 통해 누구나 참여 가능하다는 점 역시 의미 있다. 이런 활동들은 지역주민과 방문객이 자연을 '관찰자'에서 '공존자'로 자꾸는 과정이다. 새를 사랑하는 마음으로 시작된 작은 관찰이 환경보전 실천으로 이어지는 연결고리가 되는 것이다.그러나 탐조가 끝날 무렵, 눈앞의 풍경은 또 다른 생각을 불러일으켰다. 호수 건너편으로 비행기가 이착륙하는 모습이 보였기 때문이다. 현재 화성호 일대에는 경비행장이 운영 중이며, 경기국제공항 후보지로 거론되는 개발계획도 이어지고 있다.정한철 전 국장은 "화성호는 수문이 열려 있어 바닷물과 민물이 섞이는 기수역을 유지하고 있다. 이 균형이 무너지면 습지의 생명력도 함께 무너진다"며 우려를 전했다. 실제로 공항 건설은 조류 충돌(버드스트라이크) 위험을 높이고, 활주로 건설로 습지를 훼손하며, 빛공해와 소음으로 철새의 생태를 교란시킨다.특히 제주항공 참사 이후 공항 안전 문제가 다시 조명되고 있는 시점에서, 철새 이동경로 한복판에 또 다른 비행장을 짓는다는 발상은 시민 안전의 관점에서도 모순적이다. 생명을 지키는 일과 인간의 편의를 위한 개발이 충돌할 때, 우리가 어느 쪽에 서야 하는지를 화성호는 묻고 있었다.탐조모임 참가자들은 단순히 새를 바라보는 것을 넘어, 생태적 변화와 위협을 마주하고 기록한다. 화성호에서 맹금류가 휴식하고 기러기 떼가 월동을 준비하며 검은이마직박구리가 증가하는 모습은 거대한 흐름의 일부다. 한편으로는 습지의 탄소 흡수력이 주목받고 있음에도, 개발이 지속된다면 그 기능이 크게 훼손될 수 있다.탐조모임은 이렇게 시민과 자연이 마주하는 접점을 만든다. 그 접점에서 '자연을 지켜야 한다'는 감정은 곧 '지켜야 한다'는 실천으로 이어질 수 있다. 개발이냐 보전이냐, 선택지 앞에 서 있는 화성호 일대에서 우리가 어떤 선택을 할 것인지는 단지 미래의 문제가 아니라 현재의 책임이다.누군가는 노트를 꺼내 새 이름을 적었고, 누군가는 촬영한 영상을 공유하며 감탄했다. 그러나 그들의 대화 속에는 하나의 공통된 메시지가 있었다. 이곳을 지켜야 할 만한 가치가 있다는 것이다. 우리가 매달 탐조를 하는 이유는 단지 새를 보기 위해서가 아니다. 새를 통해 세상을 배우는 거죠. 생명이 사는 방식을 보면, 인간이 살아야 할 방식도 고민한다. 수천 마리의 기러기가 날개를 펴며 비상했다. 자연은 여전히 자신만의 리듬으로 살아가고 있었다.