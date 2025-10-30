'숫자의 향연' 속 비어버린 자존, 한미 경제협상의 맨얼굴

큰사진보기 ▲이재명 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령이 29일 경북 경주박물관에서 열린 공식 환영식에서 의장대를 사열하고 있다. 2025.10.29 [대통령실통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲29일 미국 트럼프 대통령이 방한해 경북 국립경주박물관에서 한미정상회담이 열린 가운데 옛 경주역앞에서 ‘경제수탈, 일자리파괴, 트럼프 방한 반대 민주노총 결의대회’와 ‘대미투자 강요 안보위협 트럼프 규탄 NO 트럼프 시국대회’가 연속으로 열렸다. ⓒ 권우성 관련사진보기

큰사진보기 ▲'천마총 금관 모형'과 한미 정상이재명 대통령이 29일 경북 경주박물관에서 도널드 트럼프 미국 대통령에게 '천마총 금관 모형'을 선물한 뒤 악수하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

- 2000억불의 투자로 우리는 무엇을 얻는가?

- 15% 관세 인하가 실제로 중소기업에 어떤 효과를 주는가?

- 조선업 협력은 고용을 늘리는가, 아니면 단기적 실적만 남기는가?

- 그리고 이 모든 결정은 국민의 동의와 이해 속에서 이뤄졌는가?

10월 29일 경북 경주의 가을밤, 힐튼호텔의 샹들리에 불빛이 찬란히 쏟아지던 순간, 두 정상의 악수가 전 세계의 카메라 플래시 속에 포착됐다. 이재명 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령. 그들의 미소는 길게 연출된 외교의 의식이었다.이날 김용범 대통령실 정책실장은 '한·미 관세협상 타결'을 공식 발표했다. 그는 "관세 15%로 인하, 현금투자 2000억불, 조선업협력 1500억불"이라는 숫자를 차분히 낭독했다.언론은 곧장 '역사적 합의', '한미 동맹의 새로운 장'이라는 수식어를 붙였다. 그러나 역사의 진실은 종종 조용한 곳에서, 겉으로 보이지 않는 불균형 속에서 태어난다. 그날의 악수는 과연 동맹의 상징이었을까, 아니면 종속의 문서에 찍힌 도장 하나였을까.'2000억불 투자', '관세 15%로 인하' 등 이 숫자들은 화려하게 들린다. 그러나 국민의 시선에서 보면 그것은 실체보다 이미지가 앞서는 '숫자의 외교'다. 경제 외교가 단순히 교역의 수치로 환원될 때, 그 속에는 국민의 삶의 질이나 산업의 지속성, 노동의 존엄 같은 근본적 가치가 지워진다.김용범 실장은 "연간 투자 상한을 200억불로 설정하였다"고 말했다. 겉으로는 안정적 분산투자처럼 들린다. 하지만 그것은 단순한 '현금투자'가 아니라, 외환보유액과 공공자금을 동원한 대외투자 구조를 의미한다. 국민의 세금, 국민의 외환자산이 특정한 산업과 국가의 이해관계 속으로 흘러들어가는 것이다. 정부는 '외환시장 부담이 없다'고 했지만, 실제로 200억불씩 지속적으로 유출되는 구조가 10년간 반복된다면, 이는 명백히 국가의 통화주권에 영향을 미칠 여지가 크다.더구나 "일본이 미국과 합의한 5500억불과 유사한 구조"라는 표현은 기묘하다. 우리는 일본이 아니다. 일본의 금융체계는 달러 의존도가 높고, 내수 기반이 넓지만, 우리는 수출의존형 구조 속에서 외환유출에 더욱 민감한 나라다. 그럼에도 불구하고 우리는 '미국의 패턴'을 답습하고 있다. 이는 경제정책의 자율성 상실이자, '자주 외교'의 후퇴를 의미한다.관세가 인하되면 교역이 활성화된다고들 말한다. 그러나 문제는 '누가 더 얻고, 누가 더 잃는가'이다. 이번 협상에서 미국은 자신들의 고율관세 정책을 일부 완화하면서도, 여전히 핵심 산업군의 이익을 그대로 유지했다. 자동차와 부품, 반도체, 방산, 농축산 분야에서 미국은 이미 막대한 보조금과 보호정책을 통해 국내산업을 방패막이하고 있다.따라서 관세를 15%로 인하하는 건 형식적으로는 상호주의이지만, 실질적으로는 불균형한 상호주의다. 우리 기업은 미국 내 생산비 상승과 물류비용 부담을 떠안은 채, '관세 혜택'이라는 이름으로 더 치열한 경쟁에 내몰리게 된다. 게다가 미국은 각종 기술표준과 환경규제를 내세워 비관세 장벽을 강화하고 있다. 결국, 관세는 줄었지만, 진입비용은 오히려 늘어나는 것이다.이재명 정부는 '공정무역'과 '산업자주'를 강조해왔다. 그러나 이번 협상은 오히려 그 철학의 후퇴로 보인다. 외교의 이름으로 경제주권을 거래하는 순간, 한 나라의 산업 구조는 타국의 전략 속에서 재배치된다. 그것이 바로 '보이지 않는 종속'의 시작이다.조선업 협력 1500억불. 표면적으로는 조선산업의 부흥처럼 보인다. 그러나 그 내용은 섬세히 읽어야 한다. '마스가에 우리 기업 주도로 추진한다', '신규 선박 건조 도입 시 장기금융 지원'. 즉, 우리는 미국이 필요로 하는 선박을 만들어주고, 그 자금을 우리 금융기관이 대출해주는 구조다. 선박은 수출되지만, 이익의 대부분은 금융비용으로 소멸된다. 자본이 역으로 외부로 빠져나가고, 노동은 하청으로 재편되며, 기술은 외국 규격에 종속된다.우리는 지난 20년간 조선업의 위기를 수차례 목격했다. 산업은행과 수출입은행이 투입한 공적자금, 구조조정, 인력감축 등 그 모든 고통의 끝에 이제야 회복의 불씨가 피어나려는 순간, 또다시 외부의 '대형 협력'이란 이름 아래 산업의 자율성이 흔들리고 있다. 진짜 협력이란 서로의 기술과 자본을 대등하게 공유하는 것이다. 그러나 이번 협력은 한쪽의 수요를 다른 한쪽이 맞추는 '공급형 예속'에 가깝다.이날 만찬장에서 트럼프 대통령은 대훈장과 금관을 받았다고 한다. 그는 "당장 걸고 싶다"고 말했고, 언론은 '황금 외교'라 했다. 하지만 금빛은 언제나 양면을 지닌다. 그것은 찬란하지만, 동시에 눈을 멀게 한다.황금 외교의 이면에는 '환율 방어', '국제금융 신용도', '수출전선 유지'라는 절박한 현실이 숨어 있다. 달러가 지배하는 세계경제 속에서 우리가 자립하려면 오히려 '비달러 경제권'과의 균형을 넓혀야 한다. 중국, 유럽, 아세안, 중남미 등 다변화된 무역체계가 있어야 경제의 버팀목이 생긴다.그러나 이번 협상은 그 반대의 방향으로 우리를 몰고 간다. "동맹 강화"라는 말은 듣기 좋지만, 그 안에 '단일 의존'이라는 위험이 자리한다. 한 국가가 특정 국가의 경제정책에 따라 움직이기 시작하면, 그것은 더 이상 '주권국가'가 아니다. 그것은 '위성경제'다. 이번 협상의 본질은 바로 그 위성화의 시작이라는 점에서 '황금 외교'는 사실상 "금빛 족쇄"다.정상회담의 사진은 화려하다. 그러나 협상의 계산서는 언제나 국민에게 돌아온다. 2000억불의 투자, 그것은 언젠가 회수되어야 하는 자금이다. 그 회수는 세금으로, 공공요금 인상으로, 물가 상승으로 전가될 수 있다. 국가의 재정이 외부 자금에 의존하게 될수록, 내부의 복지와 교육, 환경 예산은 줄어든다."국익"이라는 단어는 정치인들이 자주 사용하는 주문이다. 그러나 진짜 국익은 국민이 느끼는 삶의 안정과 자존감에서 비롯된다. 한 나라가 아무리 부유해도 국민이 불안하다면 그것은 진정한 국익이 아니다. 국익은 GDP가 아니라 '삶의 품격'의 문제다.외교는 타협의 기술이지만, 동시에 자존의 예술이다. 강대국과의 협상에서 모든 조건을 얻을 수는 없다. 그러나 우리가 지켜야 할 최소한의 선이 있다. 그것은 "우리의 결정은 우리의 의지로 한다"는 원칙이다.이번 협상은 그 선을 모호하게 만들었다. 미국의 압박 속에서 '우리가 할 수 있는 최선'을 선택했는지, 아니면 '그들이 원하는 최선'을 제공했는지 국민은 알 수 없다. 정부는 투명해야 한다. 협상의 세부 내역, 산업별 영향, 외환시장 시뮬레이션, 국민부담 시나리오를 공개해야 한다. 그것이 진정한 '민주적 외교'의 모습이다.이재명 정부가 내세운 외교철학은 '균형'이었다. 그러나 균형이란 단순한 중립이 아니다. 균형은 힘의 비대칭 속에서 스스로의 무게중심을 잃지 않는 일이다. 그것은 쉽지 않다. 그러나 그것이야말로 진정한 자주국가의 길이다.우리는 경제적으로 미국과, 안보적으로 동맹을 맺고 있지만, 동시에 정치적으로는 자율적이어야 하고, 문화적으로는 독립적이어야 하며, 경제적으로는 다변적이어야 한다. 이번 협상은 그 균형의 축을 미국 쪽으로 과도하게 기울였다.그 결과, 단기적 외교성과는 있을지 몰라도 장기적으로는 산업 불균형, 외환의존, 외교적 종속이라는 구조적 문제를 남긴다. 외교는 단기 실적이 아니라 세대의 운명을 결정짓는다.지금 필요한 것은 박수도, 선전도 아니다. 지금 필요한 것은 질문이다.이 질문에 답하지 못하는 외교는 일시적 성공일 뿐이다. 그런 외교는 시간이 지나면 '국민의 빚'으로 남는다.