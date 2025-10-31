편의점 유행 K팝 나오는 캔디, 원리가 궁금해?

큰사진보기 ▲K-pop 노래 나오는 캔디 ⓒ 박성완 관련사진보기

AD

대학에서 첨단바이오공학을 전공하고있는 1학년 학생이다. 평소에도 바이오테크놀로지와 신기술에 관심이 많다. 며칠 전 편의점에서 아주 특별한 경험을 했다. 초등학생처럼 보이는 아이들 여럿이 모여서 플라스틱 막대기를 하나씩 물고 노래를 흥얼거리고 있었다."요즘은 저런 이상한 막대기가 유행을 하나 보네"라고 생각하며 지나가던 참이었다. "사탕에서 노래가 나와!" 아이들은 말했다. 그 말에 호기심이 생겼다. '어떻게 사탕에서 노래가 나오지?' 편의점 계산대에서 계산을 하려는 찰나 계산대 옆에 놓인 문구가 보였다. 'K-pop 노래 나오는 캔디', 아이들이 먹고 있던 사탕이 눈에 띄었다. 궁금함에 못 이겨 나도 이 사탕을 사서 집으로 돌아왔다.이 사탕에 대해 알아보니 이 사탕은 9월 24일 CU에서 4,500원으로 출시한 KPOP 노래 캔디로 최근 유튜브 쇼츠, 인스타그램, 틱톡 등 다양한 SNS에서 "노래사탕", "뮤직캔디", "골전도사탕" 등으로 불리며 최근 다시금 유행하는 사탕이었다.상자에는 에스파의 위플래시, 세븐틴의 THUNDER, 아이브의 I AM 중 1곡이 랜덤으로 수록되어 있다고 되어 있었다. 이로 가볍게 물고 귀를 살짝 막으면 노래를 더 선명하게 들을 수 있다는 내용과 함께 간단한 사용 방법도 적혀 있었다.내 사탕에는 어떤 노래가 수록되어 있을까? 가득 찬 기대와 함께 상자를 열었다. 상자에는 사탕과 귀마개가 함께 들어있었다. 사탕을 물고 전원을 켜자, 진동과 함께 미세한 소리가 들렸다. 사탕을 귀에 가까이 대지 않으면 들을 수 없는 정말로 작은 소리였다.소리가 이렇게 작은데 이게 잘 들린다고? 의심을 가득 품은 채로 사탕을 입에 넣었다. 사탕을 이로 물자 미세한 진동이 턱을 타고 퍼져나갔다. 정말 작게 들리던 음악 소리도 마치 에어팟으로 음악을 듣는 듯 선명하게 들렸다.고등학교 때 수없이 들었던 말이 떠올랐다. 공감각적 심상, 하나의 감각이 동시에 다른 영역의 감각을 불러일으킴으로써 일어나는 심상이다. 사탕에서 울리는 노래를 듣는 순간 알 수 있었다. 노래는 무척이나 달콤했다. 사탕과 함께 들어있던 귀마개를 귀에 꽂았다. 노랫소리는 더욱더 선명해졌다. 노래를 듣는다는 표현보단 노래가 몸을 통과하며 들린다는 표현이 더 적합해 보였다.입속에서 진동하는 사탕과 사탕의 단맛, 무엇인가 이질적이면서 선명한 노랫소리까지, 정말로 색다른 경험이었다. '소리를 듣는다.' 우리는 우리 스스로 한계와 고정관념을 심어주고 있었다. 소리는 더 이상 귀로만 듣는 것이 아니었다. 나는 사탕을 입에 문 채 소리를 느끼고 있었다.어떻게 가능한 걸까? 사람이 어떤 소리를 듣기 위해서는 진동이 달팽이관까지 도달해야 한다. 일반적으로 우리는 물체가 일으킨 진동이 공기 같은 매질을 통해 귀로 전달되어 고막을 진동시키고, 달팽이관에 도달함으로써 소리를 듣는다.하지만, 이 방식 이외에도 소리를 들을 수 있는 방법이 있다. 바로 골전도다. 골전도는 소리의 진동이 귀 주변 뼈를 통해 달팽이관에 직접 전달되는 현상이다. 귀를 막아도 자기가 내는 목소리는 들을 수 있는 이유도 골전도 때문이다.K-POP 노래 캔디도 이 원리를 이용한다. 동일한 원리를 이용하여 골전도 사탕을 만드는 미국의 기업 Lollitune 공식 웹사이트에 의하면, 사탕의 막대에는 미세한 진동을 일으키는 진동장치가 들어있고, 이곳에서 발생시키는 진동이 고막을 거치지 않고 치아와 턱뼈를 통해 귀속의 달팽이관까지 전달된다. 이 원리를 이용함으로써 사탕을 이로 물었을 때 우리는 소리를 더 선명히 들을 수 있는 것이다.우연히 초등학생들 덕분에 접하게 된 K-POP 노래 캔디 그리고 이 사탕 덕분에 우연히 알게 된 골전도. 소리는 더 이상 귀로만 듣는 것이 아니라, 몸 전체로 느끼는 감각이 되었다. 골전도 기술은 소리를 잘 듣지 못하는 사람들에게 새로운 귀가 되어주었고, 안전하게 러닝을 할 수 있도록 러너들을 돕고 있었다. 달콤한 사탕 하나에 숨어 있었던 과학은 생각보다 깊었다.