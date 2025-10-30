김형석 관장에 고소 당한 독립지사 후손 "대응할 가치 없어"

큰사진보기 ▲지난 29일 충남 천안시에 위치한 독립기념관. 겨례누리관 앞에 '김형석 관장의 파면'을 촉구하는 현수막이 걸려 있다. ⓒ 이재환 관련사진보기

김형석 독립기념관장이 지난 16일 국회 정무위원회 국가보훈부 대상 국정감사에서 "(독립기념관장직을) 사퇴할 생각이 없다"고 밝힌 가운데 독립지사 후손들은 여전히 독립기념관 겨레누리관 4층 관장실 앞에서 김 관장의 사퇴를 촉구하며 농성을 벌이고 있다.지난 8월 20일 독립지사 후손들의 점거 농성도 10월 29일 기준으로 71일째로 접어들었다. 김형석 관장이 광복절 기념사에서 '광복은 연합국의 선물'이라고 발언해 논란이 된 직후, 이에 분노한 독립지사 후손들이 농성을 시작한 것. 여름 반소매 옷을 입고 시작한 농성자들의 옷도 이제는 제법 두꺼운 가을 옷으로 바뀌었다. 독립기념관도 서서히 가을 단풍으로 물들고 있다.지난 29일 기자는 충남 천안시에 위치한 독립기념관 '김형석 퇴진' 농성 현장을 찾았다. 농성장은 이재만 독립지사 후손 이해석씨와 일부 독립지사 후손들이 번갈아 지키고 있다. 농성이 장기화 되고 있는 것과 관련해 이해석씨는 "각오한 일"이라며 "김형석 관장이 퇴진할 때까지 물러설 생각이 없다"고 밝혔다.아래는 이해석씨와 나눈 대화를 정리한 것이다."항상 똑같다. 아침에는 운동을 하고 있다. 아침마다 독립기념관에 설치된 독립운동가들의 어록비를 읽어 보곤 한다. 이제는 독립기념관의 풍경에 익숙해 지고 정도 많이 들었다. 매일 운동을 하며 시민들을 만나고 있다. '함께 사진을 찍자'며 반가워 하는 분들이 많다.""전국에서 많이 찾아 온다. 거의 매일 찾아 오는 분들이 있다. 어떤 분들은 '농성이 아직 끝나지 않은 거냐'며 걱정과 동시에 응원을 해준다. 낮에는 '김형석 퇴진 피켓'을 들고 독립기념관에 방문하시는 분들에게도 '퇴진 투쟁'이 계속되고 있다는 것을 알리고 있다. 천안 지역 시민사회단체에서도 여러가지로 도움을 주고 있다.""불편한 점이 왜 없겠나. 하지만 각오한 일이다. 피할 수 없다면, 이왕에 즐겁게 농성을 이어가자는 생각으로 하루하루를 보내고 있다.""전혀 없다. 관장실(겨레누리관 4층)에는 오지 않고 있다. 다만 독립기념관 모처에 출근해서 일을 하고 있는 것으로 알고 있다.""뉴스를 봐서 알고 있다. 사퇴 거부는 이미 예상했던 일이다. 따로 논하거나 평가할 가치가 없다.""국민들의 관심이 뜨겁다. 이렇게 관심이 많을 것이란 생각은 못했다. 처음에는 우리 독립지사 후손들만의 문제라고 생각했다. (김형석 퇴진 문제가) 온 국민의 관심사였다는 것을 뒤늦게 알았다. 독립기념관은 특정 개인이 아닌 우리 국민 모두의 것이란 사실을 다시 한번 깨달았다. 지금처럼 오랫동안 농성을 유지할 수 있는 것도 지지해 주시고 응원해 주시는 국민들 덕분이다.""김형석이 하루속히 파면되길 바란다. 그리고 독립지사 후손, 즉 독립운동의 역사를 제대로 이해하는 분이 다음 독립기념관장으로 임명되어 독립기념관이 하루속히 정상화되길 바란다."인터뷰를 마치고 돌아오는 길에 김형석 관장이 최근 독립기념관에서 점거 농성을 벌이고 있는 농성자들을 경찰에 고소했다는 내용의 속보가 떴다.JTBC는 이날 "김형석 독립기념관장이 관장실 앞에서 출근 저지와 점거 농성을 벌인 단체들을 집시법 위반 혐의로 고소했다"고 보도했다. 또 "김 관장은 지난달, '청사 정상화를 위한 자문이 필요하다'며 법률사무소 측에 강제 퇴거 조치나 손해배상 청구가 가능한지 검토를 요청하기도 했다"고 덧붙였다.이에 대해 이해석씨는 <오마이뉴스>와 한 통화에서 "김형석은 그의 일을 하는 것이고, 나는 내가 할 일을 할 것"이라며 "특별히 대응할 가치가 없다고 생각한다"라고 말했다.