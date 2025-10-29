'감내할 수 있는 범위 내' 투자... 한국의 버티기 전략 결국 통했다

큰사진보기 ▲김용범 정책실장이 29일 경북 경주 APEC 미디어센터에서 한미 정상회담 관련 브리핑을 하고 있다. 2025.10.29 [대통령실통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

'감내할 수 있는 범위' 내에서 투자하겠다는 이재명 정부의 버티기 전략이 결국 통했다.김용범 대통령실 정책실장은 29일 저녁 경주APEC 미디어센터에서 열린 한미정상회담 결과 브리핑에서 "10월 29일 미국과의 관세 협상의 세부 내용에 합의했다"고 발표했다.협상 내용을 보면, 우선 대미 금융투자 3500억 달러 가운데 현금 투자는 2천억 달러, 조선업 협력(마스가)는 1500억 달러로 구성되지만, 한미 양국은 연간 투자 상한을 200억 불로 설정했다.도널드 트럼프 미국 대통령이 평소 주장하던 대로 투자 금액을 한꺼번에 '선불'로 지급하는 것이 아니라 연간 상한을 정해 일정액만 투자하기로 한 것이다.김 실장은 "2천억 불의 투자가 한 번에 이루어지는 것이 아니고, 연간 200억 불 한도 내에서 사업 진척 정도에 따라 달러를 투자하기 때문에 우리 외환 시장이 감내할 수 있는 범위 내에 있으며, 외환 시장에 미치는 영향을 최소화할 수 있다"고 설명했다.또 조선업 협력 1500억 불은 우리 기업 주도로 추진하며 우리 기업의 투자는 물론 보증금도 포함하는 것으로 합의했다. 특히 신규 선박의 건조 도입 시에 장기 금융을 통해 자금을 조달하는 선박 금융을 포함하여 우리의 외환시장 부담을 줄이는 한편 우리 기업의 선박 수주 가능성도 높였다.상호 관세는 15%로 인하해 지속 적용하기로 하였으며, 자동차 및 자동차 부품 관세도 15%로 인하된다.품목관세 중에서 의약품 복제 제품은 최혜국 대우를 받기로 했으며, 항공기 부품, 제네릭 의약품, 미국 내에서 생산되지 않은 천연자원 등은 무관세를 적용받는다.반도체는 우리의 주된 경쟁국인 대만과 대비해서 불리하지 않은 수준의 관세를 적용받게 됐다.한미 양국은 지난 7월 30일 한국의 상호관세 및 품목관세 인하 대비 투자 확대를 골자로 하는 관세협상을 타결했지만 3500억 달러에 달하는 대미 금융투자 패키지의 구조, 수익 배분 등 세부 조건에 이견이 있어 현재까지 후속 협의를 이어갔다.그간 정부는 대통령실 정책실을 사령탑으로 해서 산업통상부, 기획재정부를 중심으로 미국을 오가며 미 상무부와 23차례에 걸친 장관급 회담을 여는 등 실무 협의를 진행해왔다.김 실장은 "오늘 열린 한미 정상회담 중에 트럼프 대통령이 김정관 산업부 장관을 터프 니고시에이터(tough negotiator, 힘든 협상가)라고 지칭할 정도로 그 과정은 상당히 치열했다"고 평가했다.