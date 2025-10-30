학습장애학회 추계학술대회 개최...선별 체크리스트·정서행동 지원 논의

큰사진보기 ▲지난 24일 열린 한국학습장애학회 추계학술대회 참석자들이 기념사진을 촬영하고 있다. ⓒ 느린IN뉴스 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲서울대학교 교육학과 김동일 교수가 중·고등학생용 학부모 체크리스트 개발 내용을 설명하고 있다. ⓒ 느린IN뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲손승현 고려대학교 교육학과 교수는 기초학력 및 정서행동 지원 전문가 양성을 위한 정책을 제안했다. ⓒ 느린IN뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲이영지 교수가 제안한 학생 맞춤형 통합 지원 시스템 구축안. ⓒ 느린IN뉴스 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 느린IN뉴스에도 실립니다.https://www.slowlearnernews.org/

한국학습장애학회가 지난 24일 고려대학교 운초우선교육관에서 추계학술대회를 열었다. 이번 학술대회에서는 '경계선지능 학생 학부모용 선별 체크리스트' 연구 중간보고와 함께, 기초학습 및 정서행동 위기학생 지원 정책의 개선 방향이 논의됐다.1부에서는 '경계선지능 학생 학부모용 선별 체크리스트' 개발 연구의 중간 결과가 발표됐다. 현재 국가기초학력지원센터는 초·중학생 대상 교사용 '느린학습자(경계선지능 학생) 선별 체크리스트'를 제공하고 있으나, 학부모가 직접 활용할 수 있는 도구는 없는 상황이다. 이에 교육부는 가정에서부터 경계선지능 위험군을 조기에 탐색할 수 있도록 관련 연구를 추진하고 있다.초등학생용 학부모 체크리스트 개발은 서울교육대학교 연구팀이 맡았다. 연구책임자인 강옥려 교수는 "문항 개발부터 타당도 분석, 본조사까지 수행을 완료했으며, 현재는 마무리 단계"라며 연구의 진행 경과를 설명했다. 체크리스트 문항은 지능지수(IQ) 70~85 범위 학생 또는 경계선지능을 진단받은 학생의 학부모를 대상으로 진행한 집단인터뷰(FGI)를 토대로 구성됐다.연구팀은 경계선지능 학생의 특성을 ▲인지적 ▲언어적 ▲사회·정서적 ▲학습 ▲일상생활기술 등 다섯 영역으로 분류했으며, 특히 저학년은 인지적 특성에 중점을 뒀다. 예비타당화 과정을 거친 문항은 전국 시도별 학교 표집을 통해 총 3천여 명을 대상으로 본조사를 마쳤으며, 확인적 요인분석과 집단 간 차이 검증을 거쳐 최종 문항이 확정될 예정이다.중·고등학생용 학부모 체크리스트는 서울대학교 연구팀이 담당했다. 연구책임자인 김동일 교수는 "중·고등 시기는 불안과 우울 등 정서적 어려움이 두드러지고, 진로 탐색 등 발달 과제가 복합적으로 나타나는 시기"라며 "자녀를 가장 잘 관찰할 수 있는 부모 평정형 선별도구의 필요성이 크다"고 말했다.연구팀은 FGI와 전문가·교사·학부모 검증을 거쳐 예비문항을 확정했으며, 전국 59개교(중학교 21교, 고등학교 38교)를 대상으로 예비조사를 완료했다. 본조사를 거쳐 11월 중 최종 연구 결과를 발표할 예정이다.이번 연구는 경계선지능 학생을 발굴하고, 실태를 파악하기 위해 추진됐다. 학생의 인지 능력뿐 아니라 사회정서, 의사소통 등 적응행동 전반을 함께 평가할 수 있는 체크리스트를 개발하는 데 목적이 있다. 이처럼 접근성과 신뢰도를 확보한 선별 체계를 구축함으로써, 가정과 학교 현장에서 보다 신속하고 실질적인 지원이 이뤄질 것으로 기대된다.2부에서는 기초학습과 정서행동 지원을 위한 전문가 제도 개선방안이 논의됐다.손승현 고려대학교 교육학과 교수는 '기초학력 및 정서행동 지원 전문가 양성에 관한 국내외 비교 연구와 정책 제안'을 주제로 발표했다. 손 교수는 "13%에 이르는 경계선지능인을 비롯해 ADHD, 정서행동장애 등 진단되지 않은 학습장애 학생들이 점차 늘고 있다"며 "행동중재 전문교사 등 체계적 지원 인력 확보가 필요하다"고 말했다.손 교수는 미국, 핀란드, 싱가포르 등 학업·행동 통합지원 제도를 법적으로 운영하는 국가를 비교 연구한 결과를 바탕으로, ▲정서행동 담당교사 전문성 강화를 위한 법적 기반 마련 ▲한국형 통합지원 전문가 양성체제 구축 ▲예비교사 교육과정 내 통합지원 트랙 개설 등을 제안했다.이어 한성준 좋은교사운동 공동대표는 시도별 기초학력 전담교사제 운영 현황을 분석하고 제도적 보완 방향을 제시했다. 한 대표는 "교육청마다 전담교사 모집 방식과 지도 방식이 제각각이며, 대부분 1~2년 단위로 운영되는 점이 문제"라며 "기초학력 전담교사가 전문성을 축적해 장기적으로 학생을 지원할 수 있어야 한다"고 말했다. 또 "'교실-학교-학교 밖'을 잇는 3단계 안전망이 제대로 작동하기 위해서는 전담교사가 핵심적 역할을 수행할 수 있도록 정책을 설계해야 한다"고 덧붙였다.이영지 백석대학교 특수교육과 교수는 '기초학력 및 정서행동 위기학생 지원체계 구축'을 주제로 발표하며 "대상 학생의 효과적인 지원을 위해서는 적절한 프로그램 운영과 모니터링, 평가를 수행할 '정서행동 위기대응팀'이 필요하다"고 말했다. 이어 "행동중재전문교사 양성을 통해 위기 상황에서 즉각 대응할 수 있는 시스템을 구축해야 한다"고 제언했다.이후 진행된 종합토론에는 허유성 조선대학교 교수, 송연숙 느린학습자시민회 이사장, 박세흠 온곡초등학교 교감, 서선진 건양대학교 교수가 참여했다. 토론에서는 공교육 내 느린학습자 지원이 실질적으로 작동하기 위한 방안이 논의됐으며, 경계선지능 학생의 맞춤형 교육을 구체화해달라는 학부모의 요구도 있었다.나경은 한국학습장애학회 회장은 "이번 학술대회는 연구자와 현장 관계자가 함께 정책의 방향을 논의하는 출발점"이라며 "오늘의 논의가 단기 장기적인 정책으로 이어지도록 최선을 다하겠다"고 말했다.