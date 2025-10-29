메뉴 건너뛰기

여주시, 양섬에 전용 그라운드골프장 준공

25.10.29 17:59최종 업데이트 25.10.29 17:59

여주시, 양섬에 전용 그라운드골프장 준공

한강변 여가·체육공간 확충으로 시민 만족도 제고

경기 여주시는 중앙동에 위치한 양섬 체육공원내 그라운드골프 이용자의 오랜 숙원인 ‘양섬 그라운드골프장’ 전용 구장을 준공했다고 29일 밝혔다.
경기 여주시는 중앙동에 위치한 양섬 체육공원내 그라운드골프 이용자의 오랜 숙원인 '양섬 그라운드골프장' 전용 구장을 준공했다고 29일 밝혔다. ⓒ 여주시

경기 여주시는 중앙동에 위치한 양섬 체육공원내 그라운드골프 이용자의 오랜 숙원인 '양섬 그라운드골프장' 전용 구장을 준공했다고 29일 밝혔다.

이번 양섬에 조성된 그라운드골프장은 남한강 수변구역에 기존 야구장과 더불어 신규로 조성(8홀)되어 시민들의 생활체육 참여 기회를 확대하고, 한강변을 활용한 친수형 여가공간을 조성하기 위해 추진된 것이다. 총 면적 4,300㎡ 규모에 8홀 그라운드골프장과 연습구장, 간단한 공원 체육시설, 이용객 휴게실, 광장 등을 갖추고 있다.

그 동안 양섬 그라운드골프장 조성 전에는 기존 야구장 잔디시설을 이용하는 등 더부살이로 이용했던 이용자 불편사항이 전용구장 조성으로 시·공간 제약없이 이용할 수 있게 되어 시민 만족도가 제고됐다.

이충우 여주시장은 "양섬 그라운드골프장은 시민 누구나 쉽게 접근해 즐길 수 있는 생활체육시설로, 여주시민의 건강증진과 여가활동에 크게 기여할 것으로 기대된다"며 "단순히 체육시설 확장에 그치지 않고 고령층의 건강한 여가활동 지원, 가족단위 체험관광활성화, 지역상권 연계 등 다방면의 시너지 효과를 낼 것"이라고 말했다.

