하남시, 광역도로망 확장 본격화... 수도권 동부 교통망 개선

경기 하남시가 도시의 교통 지도를 다시 그린다. 교산·감일·왕숙신도시 개발에 맞춰 추진되는 7개 광역도로망 확충 사업이 속도를 내면서, 서울과의 접근성이 크게 향상될 전망이다.총사업비 3267억 원이 투입되는 이번 사업은 한국토지주택공사(LH)와 경기주택도시공사(GH)가 공동으로 시행하며, 하남시는 초기 계획 단계부터 적극적으로 참여해 교통 인프라의 선제적 구축에 힘을 쏟고 있다.가장 주목되는 사업은 하남 원도심과 교산신도시를 서울 강동구 천호대로와 연결하는 '황산~초이 도로' 신설이다. 덕산로에서 감초로까지 이어지는 2.1㎞ 구간으로, 현재 도시관리계획 변경 절차가 진행 중이며 2032년 준공을 목표로 한다.하남 서부권과 서울 송파구를 잇는 '동남로 연결도로'(2.6㎞)와 '서하남로 확장'(1.4㎞, 4→8차로)도 2030년 완공을 목표로 추진 중이다. 이 도로들이 완공되면 통행 속도가 향상되고, 지하철 9호선 중앙보훈병원역까지의 접근 거리도 줄어들어 교통 편의성이 높아질 것으로 시는 기대한다.또한 '서하남로 0.8㎞ 확장'(동성고입구삼거리~초광삼거리, 4→6차로)은 내년 준공을 앞두고 있어 서부권 교통 흐름 개선에 기여할 전망이라고 시는 전했다.하남시 내부를 동서로 관통하는 새로운 도로망도 구축된다. 춘궁동과 천현동을 직접 연결하는 '객산터널~국도43호선 도로'(1㎞, 4차로)는 2031년 준공 예정으로, LH가 도시관리계획 입안을 준비 중이다. 해당 도로는 기존 확장 도로들과 연계돼 하남과 서울을 연결하는 새로운 동서축을 형성하게 된다고 시는 설명했다.하남 동부권에서는 '국도43호선'(하남IC~하산곡삼거리, 1.4㎞)이 4→6차로로 확장된다. GH가 시행하는 이 사업은 천현동 주민들의 교통 편의를 높이는 데 목적이 있으며, 시는 추가로 상산곡동까지 연장을 건의하고 있다.하남시는 이번 광역도로망 확충을 통해 '서울 30분 도시' 실현과 함께 수도권 동부의 교통 허브로 도약할 수 있는 기반을 마련하고 있다고 했다.하남시 관계자는 "도로망이 완성되면 서울 접근성이 크게 향상되고, 지역 내 교통 흐름도 안정화될 것"이라며 "교통 인프라 선 구축을 통해 시민 불편을 최소화하겠다"고 밝혔다.