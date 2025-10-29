김태흠 "서산공항 2028년 개항 목표"... 서산 방문해 지역 구상 발표

큰사진보기 ▲김태흠 충남도지사 ⓒ 김선영 관련사진보기

김태흠 충남지사가 29일 서산시청에서 열린 언론인 간담회에서 서산의 주요 현안과 향후 구상에 대해 밝혔다.이번 간담회는 시·군 방문 12번째 일정으로, 김 지사는 서산공항, 대산항 국제여객터미널, 대산석유화학단지, 간월도 관광지, 중부권 동서횡단철도 등 굵직한 인프라 사업을 중심으로 "도 차원의 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.김 지사는 "서산공항 기본계획이 완료되면 내년 말 착공해 2028년 개항을 목표로 하고 있다"고 밝혔다."서산공항 건설 사업비가 자칫 500억 원을 넘어설 경우 타당성 재조사를 받아야 하는 것 아니냐"는 기자의 질문에, 그는 예비타당성 조사(예타) 제도 자체의 개선이 필요하다고 했다.김 지사는 "예타 제도는 1999년 도입돼 총사업비 500억 원 이상을 대상으로 하고 있는데, 현재 물가로는 1천억 원을 훌쩍 넘는다"며 "국회에서도 기준 상향 논의가 진행 중이어서 큰 문제는 없을 것"이라고 말했다.이어 "법 개정이 늦어지면 충남도가 일부 비용을 부담하는 방식으로 추진해야 한다"고 덧붙였다.그는 "그런 논의가 필요하겠지만, 2028년 서산공항 개항에는 큰 어려움이 없을 것"이라고도 했다.다만 예타 탈락의 원인이나 항공 수요 전망 등 구체적 근거는 제시되지 않았다.김 지사는 "서산 대산항이 국제 크루즈선 기항지로 지정됐지만 인프라가 부족하다"며 "특산품과 면세품 판매시설을 포함한 복합공간 조성이 필요하다"고 말했다. 이어 "국제 크루즈선 유치에는 도보다 시장의 역할이 컸다"며 "이완섭 시장의 탁월한 선택이 있었다"고 평가했다.그러나 대산항은 국제항으로서의 기능보다 '기항 이벤트' 중심으로 운영돼 왔다는 시민들의 지적이 이어져 왔다. 그럼에도 김 지사는 대산항이 실제로 얼마나 자주 운항되고 있는지, 이용객 수요가 면세점 설치를 정당화할 만큼 되는지에 대해서는 구체적인 설명을 내놓지 않았다.김 지사는 산업위기 선제대응지역으로 지정된 대산석유화학단지와 관련해 "추가로 고용위기 선제대응지역 지정을 추진 중이며, 국가산단 지정이 고용위기 극복과 연관돼 있다"고 말했다.그는 "관련 법안이 국회에 제출된 만큼 도 차원의 TF를 구성해 지원 방안을 찾겠다"고 밝혔다.김 지사는 예천지구 공영주차장(초록광장) 사업에 대해 "내년 본예산에 일부 반영했고, 특별조정교부금으로 약속한 100억 원을 차질 없이 지원할 계획"이라며 "이미 예산을 세웠고 보고도 받았다"고 밝혔다.국정감사에서 행정 절차의 정당성 문제가 제기된 것과 관련해, 김 지사는 "초록광장 문제는 시의 고유 권한이며, 도는 예산이 부족할 때 조금 거들어주는 수준"이라며 "국정감사에서 지역 사업을 다루는 건 월권"이라고 말했다.김 지사는 간월도 관광지 개발과 관련해 "고(故) 정주영 회장이 간척지를 조성한 지역인 만큼 현대와의 협력이 필요하다"며 "현대가 주도하고 도와 시가 인프라를 맡는 형태로 추진할 계획"이라고 말했다.이어 "현대자동차 측과 접촉이 있었고, 도심항공교통(UAM) 시설과 스마트팜, 관광을 결합한 복합 개발을 검토 중"이라고 덧붙였다.서산개척단 피해자 지원과 관련해 김 지사는 "사건 자체는 알고 있지만 일부 승소 판결 내용은 아직 파악하지 못 했다"며 "국가의 책임 범위를 확인한 뒤, 도 차원에서 필요한 지원이 있다면 열린 마음으로 협의하겠다"고 말했다.김 지사는 "철도는 서산에서 울진까지 총 330km, 약 7조 원이 투입될 대형 국책사업"이라며 "정부계획 반영과 특별법 제정 두 방향으로 추진하고 있다"고 밝혔다. 그러나 구체적인 추진 일정이나 예산 분담 방안은 제시하지 않았다.