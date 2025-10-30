인도네시아 국립박물관에서 본 헌법의 원형

큰사진보기 ▲인도네시아 국립박물관 전경 ⓒ 여경수 관련사진보기

큰사진보기 ▲인도네시아 지도 사진 ⓒ 여경수 관련사진보기

큰사진보기 ▲인도네시아 독립 선언 당시의 사진 ⓒ 여경수 관련사진보기

지난 21일 화요일 오전, 메르데카 광장 서쪽에 있는 인도네시아 국립박물관을 방문했다. 박물관 입장료는 외국인 기준 50,000루피아(한화로 4300원 정도)이며, 영어 해설이 오전 10시에 시작된다. 나는 다른 외국 관광객들과 함께 해설사의 설명을 들을 수 있었다.해설사는 우리를 가장 먼저 인도네시아 지도가 전시된 곳으로 안내했다. 큰 지도에는 인도네시아의 수많은 섬들이 그려져 있었다. 한눈에 인도네시아의 지리를 살펴볼 수 있었다. 지도 옆에는 인도네시아 인종 분포도와 언어 분포도를 보여주는 사진들이 전시되어 있었다. 인도네시아가 다종족, 다언어 국가임을 상징하는 전시물이었다.인도네시아 헌법 제32조 제2항은 "인도네시아공화국은 민족문화유산으로서 지방 언어를 존중하고 유지하여야 한다"고 규정하고 있다. 1만 7000개가 넘는 섬과 700개 이상의 언어가 공존하는 이 나라에서, 다양성 존중은 선택이 아닌 생존의 조건이었다.박물관 중정으로 들어서자 전통시대의 석상과 석비들이 빼곡히 놓여 있었다. 거친 돌에 새겨진 형상들은 세월의 흔적을 고스란히 품고 있었고, 그 사이로 인도네시아의 국장인 가루다 석상이 위엄 있게 서 있었다.이 석상들은 7세기부터 이어져 온 인도네시아 고대 왕국의 흔적이었다. 7세기 후반, 불교 왕조 스리위자야(Sriwijaya) 왕국이 수마트라와 자바, 말레이반도를 지배했고, 1293년에는 힌두-불교 왕조 마자파히트(Majapahit) 왕국이 등장해 현재의 인도네시아 영토를 넘어 말레이반도와 필리핀 남부까지 아우르는 거대한 해상제국을 형성했다.15세기 무렵부터 이슬람교가 본격적으로 확산되면서 수마트라, 자바, 칼리만탄 해안 지역 곳곳에 여러 이슬람 왕국들이 세워졌고, 마자파히트의 쇠퇴 이후 16세기에는 이슬람 마타람(Mataram) 술탄국이 자바 중부를 중심으로 성장했다.인도네시아의 '다양성 속의 통일(Bhinneka Tunggal Ika)'은 1945년 갑자기 만들어진 구호가 아니었다. 이미 수백 년 전부터 거대한 다민족 해상제국을 통치해온 역사적 경험이 응축된 결과였다. 힌두교, 불교, 이슬람교가 차례로 전래되면서도 각 지역의 토착 신앙과 문화가 완전히 사라지지 않고 공존해온 것, 그것이 바로 이 나라의 헌법 정신을 만든 토대였다.본관과 연결된 신관은 훨씬 크고 쾌적한 공간이었다. 내부는 시원한 조명과 정돈된 동선으로 꾸며져 있었고, 곳곳에는 인도네시아의 전통 문화를 대표하는 유물들이 전시되어 있었다.구불구불한 칼날의 의식용 단검 '크리스', 정교한 그림자 인형극 '와양', 그리고 전통 염색 직물 '바틱'이 눈길을 끌었다. 색과 형태, 문양 하나하나에 지역마다 다른 신화와 신앙, 미적 감각이 깃들어 있었다. 자바의 바틱과 수마트라의 바틱이 달랐고, 발리의 와양과 자카르타의 와양이 달랐다. 하나의 인도네시아 안에 수십 개의 문화적 정체성이 중첩되어 있었다.전시실을 따라 걷다 보니 근대 인도네시아의 역사를 다룬 공간으로 이어졌다. 이곳에는 식민지 시대의 고난과 독립운동의 흔적, 그리고 1945년 독립 선언과 그 이후의 헌정 발전 과정을 보여주는 자료들이 전시되어 있었다.오래된 사진과 문서, 당시의 신문이 국민들의 열망과 긴장된 순간을 생생히 전하고 있었다. 특히 복도에는 독립운동가들과 함께 기념 촬영을 할 수 있는 공간이 마련되어 있었다. 화상 사진기를 통해 전자 화면에 나타난 수카르노, 하타를 비롯한 독립 영웅들과 함께 관광객들이 사진을 찍고 있었다. 나도 역시 기념 촬영을 했다.인도네시아 국립박물관은 단순히 과거의 유물을 보관하는 공간이 아니었다. 수천 년의 역사를 거쳐 형성된 문화적 다양성이 어떻게 근대 국민국가의 헌법 정신으로 승화되었는지를 보여주는 살아있는 교과서였다.메르데카 광장 옆에 이 박물관이 자리한 것 역시 우연이 아니었다. 독립과 헌법, 그리고 그것을 뒷받침하는 역사적 정체성을 하나의 공간 안에 배치함으로써, 인도네시아는 자신들의 과거와 현재, 미래를 연결하고 있었다.우리나라 역시 광화문광장 인근에 대한민국역사박물관을 두고 있지만, 독립광장 주변에 독립기념탑, 대통령궁, 헌법재판소, 국립도서관, 국립박물관을 체계적으로 배치한 인도네시아의 공간 구성은 헌법 정신을 표현하는 독특한 사례로 보였다.