결국 시위 못한 '학교 소녀상 혐오' 단체 대표 "게릴라 작전할 것"

'평화의 소녀상'이 학교 안에 설치된 서울 M여고 앞에서 '소녀상 철거 요구 시위'를 예고하고도 나타나지 않은 위안부법폐지국민행동 대표가 "경찰이 너무 많아 집회를 열지 못했지만, 앞으로 게릴라 작전을 할 것"이라고 <오마이뉴스>에 밝혔다. 게릴라 작전은 '기습 작전'을 뜻한다. 정근식 서울교육감은 해당 학교를 찾아 "학교 주변에서 혐오 시위가 더 이상 발생하지 않도록 교육환경보호법 제정을 위해 국회와 협력할 것"이라고 했다.
경찰 245명에 서울교육감까지 방문, 하지만 안 나타난 시위대
29일 오후, 서울 M여고 주변엔 경찰(서울 57기동대 등) 245명이 학교를 에워싸다시피 배치됐다. 정문엔 경찰 버스까지 서너 대가 서 있다. 50여 명의 기자들 또한 이 학교 정문 앞을 가득 채웠다. 서울시교육청과 구청 직원 10여 명도 이 학교를 찾았다.
오후 2시, '소녀상 철거 시위' 예고 시각이 된 뒤에도 위안부폐지국민행동 소속 시위대는 나타나지 않았다. 대신 정근식 서울시교육감이 나타났다. 다음과 같은 글귀가 적힌 손팻말을 들고서다.
"학교 내 '평화의 소녀상' 철거 주장 시위대에게 단호히 경고합니다. 역사 왜곡은 반교육적 폭력입니다."
집회 예고 시각이 1시간이 지난 오후 3시, 이 학교 학생들이 하교를 시작했다. 학생들은 수많은 기자 앞을 지나며 어리둥절한 표정이었다.
이 학교 교장은 <오마이뉴스>에 "학생들이 세운 평화의 소녀상 관련 외부단체가 철거 시위하는 것에 대해 학생들과 학부모들이 반대 뜻을 명확히 하고 있다"라면서 "하지만 지금 수능(대학수학능력시험)을 앞둔 상태이기 때문에 더 이상 외부인으로 인해 혼란이 확대되지 않기를 바랄 뿐"이라고 말했다.
이날 시위를 예고했던 위안부법폐지국민행동 김병헌 대표는 M여고가 아니라, 마찬가지로 소녀상이 학교 안에 있는 서울 S고 주변에 잠시 나타났다가 자리를 떴다.
김 대표는 <오마이뉴스>와 한 전화통화에서 "경찰이 종로부터 (나를) 따라와서 경찰을 따돌리기 위해 서울 S고 근처로 갔는데, 여기에도 경찰이 쫙 깔려서 시위를 진행하지 못했다"라면서 "M여고엔 경찰이 너무 많다는 소식을 듣고 가지 않았다. 모두 6명 정도가 참여하려고 했다"라고 말했다. 그러면서 "앞으로 미리 알리면 경찰이 막기 때문에, (학교 앞 집회를) 게릴라 작전으로 할 것"이라고도 했다. 기습 시위를 하겠다는 뜻으로 읽힌다.
게릴라 시위 예고에 서울교육감 "교육환경보호법 빨리 통과해야"
이와 관련해 정근식 서울시교육감은 <오마이뉴스>에 "고민정 의원 등이 추진하는 교육환경보호법 개정안이 빨리 국회를 통과할 수 있도록 협조할 것"이라면서 "이렇게 되면 학교 주변 일정 거리에서는 유흥 행위를 할 수 없듯이, 혐오 시위도 할 수 없게 될 것"이라고 말했다.(관련 기사 <[단독] "×깨는 북괴!"?...학교 앞 혐오 시위 금지 법안 발의한다>
https://omn.kr/2fqgc)
이날 정 교육감은 M여고 소녀상을 찾은 뒤, 소녀상 머리에 털모자를 씌워줬다.
한편, 이날 30여 개 교육시민단체가 모인 서울교육단체협의회와 소녀상 철거요구 극우단체대응 공대위는 공동 성명에서 "'평화의 소녀상'은 일본군 성노예제 문제의 역사적 사실을 기억하고, 전시 성폭력이 중단되기를 바라는 마음을 담아 만든 여성 인권의 상징물"이라면서 "처벌이 미약하니 전국적으로 진행되는 '소녀상 철거 챌린지'도 모자라 학교 앞까지 찾아가 학생들에게 혐오 선동을 하겠다고 나서고 있는 것"이라고 했다.
이날 한 시민단체 회원은 '평화의 소녀상을 세운 M여고 학생들이 자랑스럽다'라는 내용이 적힌 손 현수막을 준비하기도 했다.
해당 학교 학생과 교직원들은 지난 2017년 8월 14일 '세계 일본군 위안부 기림일'을 맞아 소녀상을 교정에 세웠다.