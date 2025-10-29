결국 시위 못한 '학교 소녀상 혐오' 단체 대표 "게릴라 작전할 것"

▲소녀상 설치 반대 집회 예고, 학생 보호 나선 정근식 서울시교육감소녀상 설치를 반대하는 한 단체가 29일 오후 서울 성동구의 한 고등학교 앞에서 교내에 있는 소녀상을 철거하라며 집회를 예고한 가운데 경찰이 만일의 사태에 대비, 경계를 서고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기