'탈북어민 강제북송' 항소심, 12월 10일 첫 공판

문재인 정부 '탈북어민 강제북송' 사건의 위법성 여부를 다투는 항소심 첫 공판이 오는 12월 10일 열린다. 재판부는 이날 곧바로 증인신문을 진행하는 등 빠르게 심리를 진행하기로 했다.
서울고등법원 형사1부(재판장 윤성식 부장판사)는 29일 정의용 전 국가안보실장, 서훈 전 국가정보원장, 노영민 전 대통령 비서실장, 김연철 전 통일부 장관의 탈북어민 강제북송 항소심 공판준비절차를 종료했다. 정 전 실장 등은 2019년 11월 귀순의사를 밝힌 탈북어민들을 강제로 북한에 돌려보내는 과정에서 국정원법을 위반하고 직권남용을 저지른 혐의 등을 받고 있다. 이들은 탈북어민들이 동료 16명을 살해한 흉악범이고, 검찰의 기소 자체가 무리하다고 주장해왔다.
1심 재판부는 지난 2월 피고인들의 유죄를 일부 인정하면서도, 정치적 기소를 의심했다. 정의용 전 실장과 서훈 전 원장에게는 징역 10개월, 노영민 전 실장과 김연철 전 장관에게는 징역 6개월을 선고하면서도 "정권이 바뀐 뒤 다시 수사가 이뤄진 점을 양형에 반영하지 않을 수 없다"며 일정 기간이 지나면 선고를 면하는 '선고유예'를 결정했다. 정 전 실장과 서 전 원장 각각 징역 5년, 노 전 비서실장 징역 4년, 김 전 장관 징역 3년의 구형의견을 냈던 검찰의 완패였다.
이날 검찰은 '국정원 현장검증' 신청을 언급하며 반전을 노렸다. 1심 재판부가 국정원 문건의 증거능력을 인정하지 않고, 탈북어민 북송의 핵심적인 결정권한이 청와대 국가안보실에 있다며 국정원법 위반을 무죄로 선고한 부분을 다투겠다는 취지였다. 하지만 항소심 재판부는 "현장검증도 증거신청의 하나니까 필요성이 있어야 되는데, 검찰이 유무죄 입증은 물론이고 양형의 어떤 점에서 필요한 것인지 금방 와닿지 않는다"며 의문들 표시했다.
재판부는 일단 검찰에 국정원 현장검증의 필요성 등을 정리해서 정식으로 신청서를 내달라고 했다. 또 12월 10일 1차 공판을 진행하고, 사건 당시 청와대 법무비서관실에서 근무한 서상범 변호사를 증인으로 부르기로 했다. 그 다음 기일에는 피고인쪽에서 추가로 신청한 당시 청와대 국정상황실장 윤건영 더불어민주당 의원의 증인신문도 이뤄질 예정이다. 이 사건 1심은 남북관계를 다루는 특성상 대부분 비공개였으나 항소심 재판부는 이 문제를 따로 언급하진 않았다.
윤석열 정부 검찰은 이외에도 서해공무원 피격사건 은폐의혹, 성주 사드기지 군사작전 정보 누설 의혹 등으로 문재인 정부 외교안보라인을 법정에 세웠다. 이 가운데 서울중앙지방법원 형사합의25부(재판장 지귀연 부장판사)가 심리 중인 서해공무원 피격사건은 2022년 12월 기소 후 약 3년 간 재판이 진행되어 왔으며 오는 11월 5일 변론이 종결된다. 성주 사드기지 군사작전 정보 누설 의혹은 검찰이 탈북어민 북송사건 1심 판결 뒤인 지난 4월 정 전 실장을 추가기소한 사건이다.
