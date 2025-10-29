박완수 지사, '보육교직원 단합대회'서 헌신에 격려

큰사진보기 ▲박완수 지사, ‘보육교직원 워크숍’서 헌신에 감사?격려 ⓒ 경남도청 관련사진보기

박완수 도지사는 29일 국립창원대학교 국제회의장에서 열린 '어린이집 보육교직원 한마음 단합대회'에 참석해 보육의 가치와 사명을 강조하며, 도내 보육교직원들의 헌신과 노고를 격려했다.이번 행사는 도내 어린이집 보육교직원들의 헌신에 감사의 뜻을 전하고, 스트레스 해소와 상호 교류를 통한 화합·재충전의 장을 마련하는 한편, 양질의 보육서비스 제공을 위한 역량 강화 및 사기 진작을 도모하기 위해 마련됐다.박 지사는 축사를 통해 "어려운 여건에서도 아이들을 위해 땀 흘려 일하신 보육교직원 여러분께 도민의 한 사람으로서 감사드린다"며 "이번 워크숍이 힐링도 하고 좋은 정보도 나누는 화합의 자리가 되길 바란다"고 말했다.이어 "보육은 경남의 미래를 위한 확실한 투자라 생각한다"며 "모든 것을 한꺼번에 해결하긴 어렵겠지만, 현장에 꼭 필요한 부분은 가능한 한 해결하겠다"고 밝혔다.(사)경상남도어린이집연합회가 주관한 이날 워크숍에는 박춘자 경상남도어린이집연합회장을 비롯해 도내 보육교직원 400여 명이 참석했다.